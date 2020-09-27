45' Желтая карточкаМарроне Лука
0:1
45' ПенальтиКесси Франк
0:2
50' ГолДиас Брахим
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
11
Драгус
Денис
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
45'
45'
0:1
50'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.5
|2.
|Молина Сальваторе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|2 (1)
|1
|2.
|Диас Брахим
|1
|0.5
|3.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.5
|4.
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|1
|0
|2.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крунич Раде
|1
|0
|2.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|3.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Милан
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне
Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.50
|1.11
|8.10
|1.06
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.18
|1.73
|1.44
|2.75
|1.72
|2.20
|1.49
|2.75
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.14
|5.70
|1.04
|10.00
|1.02
|11.00
|1.01
|15.00
|—
|—
|—
|—
|10.25
|1.01
|9.50
|1.03
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|2.01
|1.98
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.13
|5.25
|1.10
|5.65
|1.01
|9.80
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|12.64
|1.03
|11.30
|1.04
|4.45
|1.19
|—
|—
|3.75
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.62
|—
|—
|1.87
|2.00
|—
|—
|1.55
|2.54
|1.27
|3.75
|1.20
|4.36
|1.08
|6.84
|1.07
|7.77
|1.02
|14.73
|1.02
|15.20
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.30
|3.34
|1.36
|2.75
|1.49
|2.07
|1.83
|1.77
|2.15
|1.54
|2.60
|1.51
|2.72
|1.59
|2.50
|1.35
|3.41
|—
|—
|1.12
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.98
|1.82
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.14
|5.70
|1.03
|12.00
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.09
|1.77
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.14
|5.60
|1.10
|6.40
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.62
|—
|—
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.21
|4.25
|1.14
|5.10
|1.03
|12.64
|1.03
|13.11
|3.20
|1.40
|2.62
|1.54
|2.05
|1.87
|1.63
|2.40
|1.45
|2.93
|1.36
|3.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кротоне 0:2 Милан
Исход игры
Кротоне
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Милан
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
30.61% (45)
Нет
69.39% (102)
Популярный счёт
0:2 Милан
42.3% (63)
1:2 Милан
18.1% (27)
0:1 Милан
17.4% (26)
1:3 Милан
11.4% (17)
0:3 Милан
7.4% (11)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!