  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
0:2
Второй тайм: 52'

Стадион:
Милан
0'
45' Желтая карточка
Марроне Лука
0:1
45' Пенальти
Кесси Франк
0:2
50' Гол
Диас Брахим
52'
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
8
Чигарини
Лука
21
Дзанеллато
Никколо
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
11
Драгус
Денис
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
Кротоне
3-5-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

45'
Марроне Лука
 
45'
0:1
Кесси Франк
46'
Эдуардо Энрике
Дзанеллато Никколо
 
50'
0:2
Диас Брахим

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 0.5
2. Молина Сальваторе 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 2 (1) 1
2. Диас Брахим 1 0.5
3. Кесси Франк 1 (1) 0.5
4. Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 1 0
2. Маццотта Антонио 1 0
3. Молина Сальваторе 1 0
Милан
# Игрок      
1. Крунич Раде 1 0
2. Кастильехо Самуэль 1 0
3. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 0 100% (1) 0 0 0 0
 Милан 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне
Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия
Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Милан 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Милан Серия A Кротоне 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Кротоне Серия A
Милан 3:1 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Дженоа 0:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Рома Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Кротоне 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • 53'
    Фактически первая же атака "Милана" после перерыва стала голевой. Причём эта атака получилась во многом случайной.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Браим Диас!!!
    Чалханоглу отобрал мяч на право фланге атаку, обокрав Эдуардо, сыграл в штрафную площадку на Салемакерса, который прострелил вдоль ворот, и мяч рикошетом достался Диасу, который послал мяч в правый нижний угол.
  • Фол, нарушение
    50'
    В центре поля Перейра жестковато сфолил против Тео. Француз получил небольшое повреждение спины.
  • Офсайд
    49'
    На левый фланг теперь следовал заброс у хозяев, на забегание Эдуардо, но тот забрался в небольшой офсайд.
  • 48'
    Правым флангом атаковали хозяева поля, откуда следовала подача в центр, Доннарумма на выезде играл не слишком уверенно, но всё же сумел отбить мяч кулаком.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла перед вторым таймом в составе "Кротоне": вместо Никколо Дзанеллатона поле вышел Энрике Эдуардо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен!
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Франк Кесси!!!
    Чётко пробил хавбек в правый верхний угол, тогда как вратарь улетел в противоположную сторону.
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтую карточку показал Марроне арбитр после того, как ему подтвердили фол защитника видеоассистенты.
  • Пенальти!
    45'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КРОТОНЕ"! Эрнандес вынес мяч вперёд на Ребича, который вошёл в штрафную площадку, где нарвался на подножку Марроне.
  • 44'
    После подачи выше всех в толпе игроков выпрыгнул Габбия, но пробил он существенно мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    43'
    В глубине поля штрафной удар удалось заработать Салемакерсу. "Милан" большими силами отправляется в чужую штрафную площадку, куда будет забрасываться мяч.
  • 42'
    Ближе к концу тайма удалось "акулам" перевести игру к центральной линии. Миланцы, похоже, уже подустали, и ждут свистка на перерыв, просто пасуясь поперёк поля.
  • 41'
    Немного повздорил Доннарумма с Сими, который не позволял вратарю после предыдущего эпизода ввести мяч в игру. Арбитру пришлось провести с горячими парнями разъяснительную беседу.
  • 40'
    Контратаку провели гости левым флангом, откуда последовала подача в центр, но мяч стал достаточно простой добычей для Доннаруммы.
  • Опасный момент
    39'
    Чалханоглу выполнял проникающую передачу низом на Ребича, но сильно получилось, и первым к мячу успел выскочивший из ворот Кордац.
  • 38'
    Продолжают миланцы грузить оборону соперника многочисленными подачами и забросами в штрафную площадку, но "акулы" действуют безошибочно в позиционной защите.
  • 37'
    Левым флангом теперь атаковали "россонери", но отсюда подача получилась слишком сильной.
  • 36'
    Салемакерс обыгрался в пас с Калабрией на правом фланге, после чего мягко навешивал в центр, но там продолжают уверенно работать центрбеки "Кротоне".
  • 35'
    Левым флангом контратаку провели "акулы", но Драгус упустил мяч за лицевую линию, прежде чем выполнить прострельную передачу в центр.
  • 34'
    Джованни Строппа требует своих подопечных снова включиться в высокий прессинг, а не прижиматься к своей штрафной площади.
  • 33'
    Чалханоглу пробил в "стенку", после чего сразу же добивал, но послал мяч гораздо выше ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Штрафной удар заработал Диас метрах в 28-ми от ворот соперника, чуть левее центральной оси.
  • 31'
    Калабрия теперь забрасывал диагональ в полукружие чужой штрафной площадки, где кротонцы вынесли мяч просто в аут.
  • 30'
    У миланцев же длинный пас в направлении Салемакерса получился слишком слабым, и его перехватили защитники.
  • 29'
    Длинный заброс в направлении Драгуса следовал у хозяев, но слишком сильным он получился, и мяч пришёл к Доннарумме.
  • Фол, нарушение
    28'
    Передача на Ребича прошла на линию штрафной площади, но Анте плохо обработал мяч, потерял его, после чего нарушил правила.
  • 27'
    Очередная прострельная передача следовала с правого фланга в центр штрафной площади, но там всё под контролем защитников "Кротоне".
  • 26'
    В последнее время в основном правым флангом стараются атаковать игроки "Милана", где активничает Салемакерс.
  • Судья
    25'
    Салемакерс на правом краю штрафной площади пытался обыграть Молину, но наткнулся на него и просил пенальти, однако свисток молчит.
  • 24'
    Активно ведут себя у кромки поля оба главный тренера. Есть у них претензии не только к своим подопечным, но и к некоторым судейским решениям.
  • 23'
    Салемакерс пытался с правого фланга ворваться с мячом в чужую штрафную площадку, но Големичу удалось выбить мяч у него из-под ног.
  • 22'
    С каждой минутой усиливается давление на защиту "Кротоне". Гол в ворота хозяев, что называется, назревает.
  • Штанга
    21'
    ОПАСНО! После подачи углового головой пробивал Кьяер, и после отскока от газона мяч попал в перекладину!
  • Угловой
    20'
    Калабрия запустил в прорыв по правому флангу Салемакерса, который мощно простреливал в центр, но мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
  • 19'
    Удалось постепенно зажать кротонцев на одной трети поля игрокам "Милана". Начинают паниковать "акулы", играя уже просто на отбой в аут.
  • 18'
    Заряжены сегодня на удары подопечные Стефано Пиоли, которые не стараются разыгрывать мяч до верного.
  • Опасный момент
    17'
    Из-за пределов штрафной площади теперь по воротам пробивал Чалханоглу, но Кордац вовремя среагировал, сумев намертво поймать мяч.
  • Угловой
    16'
    Угловой с левого фланга подали миланцы, но защитники гостей отбились, а при борьбе за подбор правила нарушили игроки "Милана".
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! После прострела с правого фланга метров с 15-ти пробивал Диас, и Кордацу снова пришлось тащить мяч из нижнего угла ворот.
  • 14'
    В последние несколько минут мяч больше проводит в ногах кротонцев, но перейти даже центральную линию  у них не очень получается.
  • 13'
    Силовой хоккей навязывают сопернику "акулы". Это логично, ведь "Милан" после Лиги Европы недостаточно свеж.
  • 12'
    Достаточно смело стараются играть кротонцы, даже не думая добровольно отдавать инициативу фавориту, рассчитывая на редкие контратаки.
  • Фол, нарушение
    11'
    Правым флангом ответную атаку провели хозяева, но после подачи в штрафную площадку правила нарушил Дзанеллато.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! После подачи углового слева последовала скидка на дальнюю штангу, и Диас мог забивать, но с острого угла промахнулся по воротам.
  • Угловой
    9'
    С дальней дистанции опасно по воротам пробивал Чалханоглу, метя в левый нижний угол, но Кордац в броске перевёл мяч на угловой.
  • 8'
    Иронично улыбается Чигарини. Он думал, что фол был назначен в пользу его команды, из-за чего и думал застать врасплох Доннарумму.
  • Судья
    7'
    Удалось кротонцам распечатать ворота соперника - практически с центра поля забил Чигарини, но сделал это уже после свистка, который зафиксировал фол в пользу "Милана".
  • 6'
    Напомню, что в первом туре "Милан" обыграл дома "Болонью" (2:0), тогда как "Кротоне" был разгромлен в гостях "Дженоа" (1:4).
  • 5'
    Немного сумбурными получаются первые минуты встречи. Обе команды стараются играть в высоком командном прессинге, заставляя оппонентов ошибаться.
  • 4'
    Удалось хозяевам отбиться после подачи углового - мяч был вынесен к центральному кругу, после чего "красно-чёрные" отыграли мяч на своего вратаря.
  • Угловой
    3'
    Миланцы ответили своей атакой правым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "акул" отбили мяч на угловой.
  • 2'
    Мессьяс с дальней дистанции выстреливал по воротам соперника, но мяч улетел существенно левее створа ворот гостей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.20 3.30 1.70
26.00 6.80 1.15
5.55 4.20 1.71
5.75 4.35 1.54
23.23 7.12 1.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.11 8.10 1.06 3.90 1.25 2.70 1.47 2.18 1.73 1.44 2.75 1.72 2.20 1.49 2.75 1.19 4.60 1.14 5.70 1.04 10.00 1.02 11.00 1.01 15.00
10.25 1.01 9.50 1.03 3.54 1.28 2.79 1.44 2.01 1.98 1.51 2.56 1.33 3.20 1.13 5.25 1.10 5.65 1.01 9.80 1.03 8.60
12.64 1.03 11.30 1.04 4.45 1.19 3.75 1.27 2.38 1.62 1.87 2.00 1.55 2.54 1.27 3.75 1.20 4.36 1.08 6.84 1.07 7.77 1.02 14.73 1.02 15.20
3.74 1.30 3.34 1.36 2.75 1.49 2.07 1.83 1.77 2.15 1.54 2.60 1.51 2.72 1.59 2.50 1.35 3.41 1.12 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.60 2.33 1.98 1.82 1.06 8.80 1.14 5.70 1.03 12.00
3.15 1.36 2.09 1.77 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.40
3.41 1.32 2.38 1.62 1.60 2.42 1.21 4.25 1.14 5.10 1.03 12.64 1.03 13.11
3.20 1.40 2.62 1.54 2.05 1.87 1.63 2.40 1.45 2.93 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.65 2.18 1.25 3.70
4.30 1.25 2.75 1.44 1.72 2.04 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.50
1.75 2.09
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Кротоне 0:2 Милан онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:2 Милан

Исход игры
Кротоне
0.7% (1)
Ничья
0% (0)
Милан
99.3% (148)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
30.61% (45)
Нет
69.39% (102)
Популярный счёт
0:2 Милан
42.3% (63)
1:2 Милан
18.1% (27)
0:1 Милан
17.4% (26)
1:3 Милан
11.4% (17)
0:3 Милан
7.4% (11)
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