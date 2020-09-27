Правым флангом атаковали хозяева поля, откуда следовала подача в центр, Доннарумма на выезде играл не слишком уверенно, но всё же сумел отбить мяч кулаком.

На левый фланг теперь следовал заброс у хозяев, на забегание Эдуардо, но тот забрался в небольшой офсайд.

В центре поля Перейра жестковато сфолил против Тео. Француз получил небольшое повреждение спины.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Браим Диас!!! Чалханоглу отобрал мяч на право фланге атаку, обокрав Эдуардо, сыграл в штрафную площадку на Салемакерса, который прострелил вдоль ворот, и мяч рикошетом достался Диасу, который послал мяч в правый нижний угол.

Фактически первая же атака "Милана" после перерыва стала голевой. Причём эта атака получилась во многом случайной.

Одна замена произошла перед вторым таймом в составе "Кротоне": вместо Никколо Дзанеллатона поле вышел Энрике Эдуардо.

Первый тайм

— Первый тайм окончен!

45' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Франк Кесси!!!

Чётко пробил хавбек в правый верхний угол, тогда как вратарь улетел в противоположную сторону.

45' Жёлтую карточку показал Марроне арбитр после того, как ему подтвердили фол защитника видеоассистенты.

45' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КРОТОНЕ"! Эрнандес вынес мяч вперёд на Ребича, который вошёл в штрафную площадку, где нарвался на подножку Марроне.

44' После подачи выше всех в толпе игроков выпрыгнул Габбия, но пробил он существенно мимо ворот.

43' В глубине поля штрафной удар удалось заработать Салемакерсу. "Милан" большими силами отправляется в чужую штрафную площадку, куда будет забрасываться мяч.

42' Ближе к концу тайма удалось "акулам" перевести игру к центральной линии. Миланцы, похоже, уже подустали, и ждут свистка на перерыв, просто пасуясь поперёк поля.

41' Немного повздорил Доннарумма с Сими, который не позволял вратарю после предыдущего эпизода ввести мяч в игру. Арбитру пришлось провести с горячими парнями разъяснительную беседу.

40' Контратаку провели гости левым флангом, откуда последовала подача в центр, но мяч стал достаточно простой добычей для Доннаруммы.

39' Чалханоглу выполнял проникающую передачу низом на Ребича, но сильно получилось, и первым к мячу успел выскочивший из ворот Кордац.

38' Продолжают миланцы грузить оборону соперника многочисленными подачами и забросами в штрафную площадку, но "акулы" действуют безошибочно в позиционной защите.

37' Левым флангом теперь атаковали "россонери", но отсюда подача получилась слишком сильной.

36' Салемакерс обыгрался в пас с Калабрией на правом фланге, после чего мягко навешивал в центр, но там продолжают уверенно работать центрбеки "Кротоне".

35' Левым флангом контратаку провели "акулы", но Драгус упустил мяч за лицевую линию, прежде чем выполнить прострельную передачу в центр.

34' Джованни Строппа требует своих подопечных снова включиться в высокий прессинг, а не прижиматься к своей штрафной площади.

33' Чалханоглу пробил в "стенку", после чего сразу же добивал, но послал мяч гораздо выше ворот.

32' Штрафной удар заработал Диас метрах в 28-ми от ворот соперника, чуть левее центральной оси.

31' Калабрия теперь забрасывал диагональ в полукружие чужой штрафной площадки, где кротонцы вынесли мяч просто в аут.

30' У миланцев же длинный пас в направлении Салемакерса получился слишком слабым, и его перехватили защитники.

29' Длинный заброс в направлении Драгуса следовал у хозяев, но слишком сильным он получился, и мяч пришёл к Доннарумме.

28' Передача на Ребича прошла на линию штрафной площади, но Анте плохо обработал мяч, потерял его, после чего нарушил правила.

27' Очередная прострельная передача следовала с правого фланга в центр штрафной площади, но там всё под контролем защитников "Кротоне".

26' В последнее время в основном правым флангом стараются атаковать игроки "Милана", где активничает Салемакерс.

25' Салемакерс на правом краю штрафной площади пытался обыграть Молину, но наткнулся на него и просил пенальти, однако свисток молчит.

24' Активно ведут себя у кромки поля оба главный тренера. Есть у них претензии не только к своим подопечным, но и к некоторым судейским решениям.

23' Салемакерс пытался с правого фланга ворваться с мячом в чужую штрафную площадку, но Големичу удалось выбить мяч у него из-под ног.

22' С каждой минутой усиливается давление на защиту "Кротоне". Гол в ворота хозяев, что называется, назревает.

21' ОПАСНО! После подачи углового головой пробивал Кьяер, и после отскока от газона мяч попал в перекладину!

20' Калабрия запустил в прорыв по правому флангу Салемакерса, который мощно простреливал в центр, но мяч попал в защитника и ушёл на угловой.

19' Удалось постепенно зажать кротонцев на одной трети поля игрокам "Милана". Начинают паниковать "акулы", играя уже просто на отбой в аут.

18' Заряжены сегодня на удары подопечные Стефано Пиоли, которые не стараются разыгрывать мяч до верного.

17' Из-за пределов штрафной площади теперь по воротам пробивал Чалханоглу, но Кордац вовремя среагировал, сумев намертво поймать мяч.

16' Угловой с левого фланга подали миланцы, но защитники гостей отбились, а при борьбе за подбор правила нарушили игроки "Милана".

15' ОПАСНО! После прострела с правого фланга метров с 15-ти пробивал Диас, и Кордацу снова пришлось тащить мяч из нижнего угла ворот.

14' В последние несколько минут мяч больше проводит в ногах кротонцев, но перейти даже центральную линию у них не очень получается.

13' Силовой хоккей навязывают сопернику "акулы". Это логично, ведь "Милан" после Лиги Европы недостаточно свеж.

12' Достаточно смело стараются играть кротонцы, даже не думая добровольно отдавать инициативу фавориту, рассчитывая на редкие контратаки.

11' Правым флангом ответную атаку провели хозяева, но после подачи в штрафную площадку правила нарушил Дзанеллато.

10' ОПАСНО! После подачи углового слева последовала скидка на дальнюю штангу, и Диас мог забивать, но с острого угла промахнулся по воротам.

9' С дальней дистанции опасно по воротам пробивал Чалханоглу, метя в левый нижний угол, но Кордац в броске перевёл мяч на угловой.

8' Иронично улыбается Чигарини. Он думал, что фол был назначен в пользу его команды, из-за чего и думал застать врасплох Доннарумму.

7' Удалось кротонцам распечатать ворота соперника - практически с центра поля забил Чигарини, но сделал это уже после свистка, который зафиксировал фол в пользу "Милана".

6' Напомню, что в первом туре "Милан" обыграл дома "Болонью" (2:0), тогда как "Кротоне" был разгромлен в гостях "Дженоа" (1:4).

5' Немного сумбурными получаются первые минуты встречи. Обе команды стараются играть в высоком командном прессинге, заставляя оппонентов ошибаться.

4' Удалось хозяевам отбиться после подачи углового - мяч был вынесен к центральному кругу, после чего "красно-чёрные" отыграли мяч на своего вратаря.

3' Миланцы ответили своей атакой правым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но защитники "акул" отбили мяч на угловой.

2' Мессьяс с дальней дистанции выстреливал по воротам соперника, но мяч улетел существенно левее створа ворот гостей.