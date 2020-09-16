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Кротоне
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 1 1
2. Молина Сальваторе 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 2 (1) 2
2. Тео Эрнандес 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Маццотта Антонио 1 0
2. Молина Сальваторе 1 0
Милан
# Игрок      
1. Крунич Раде 1 0
2. Кастильехо Самуэль 1 0
3. Габбия Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 0 100% (1) 0 0 0 0
 Милан 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне
Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне
Милан Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия
Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Милан 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Милан Серия A Кротоне 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Кротоне Серия A
Милан 3:1 Кротоне Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.


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    • Прогнозы 51
    Кротоне 0% (0)
    X 0% (0)
    Милан 100% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кротоне
    Ничья
    Милан
    6.55
    5.00
    1.56
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Кротоне - Милан

    Исход игры
    Кротоне
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Милан
    100% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (18)
    Меньше
    64% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    28% (14)
    Нет
    72% (36)
    Популярный счёт
    0:2 Милан
    41.2% (21)
    0:1 Милан
    21.6% (11)
    1:2 Милан
    19.6% (10)
    0:3 Милан
    7.8% (4)
    1:3 Милан
    5.9% (3)
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    Где смотреть матч Кротоне - Милан онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.00 4.55 1.53
    5.60 5.00 1.52
    6.55 4.80 1.56
    5.75 4.35 1.54
    6.20 4.57 1.53

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.00 1.03 4.20 1.23 3.35 1.33 2.18 1.70 1.99 1.87 1.75 2.15 1.45 2.75 1.22 4.10 1.17 4.80 1.05 8.00 1.04 8.90
    11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.20 3.38 1.32 2.28 1.77 1.71 2.14 1.44 2.69 1.21 3.90 1.15 4.65 1.04 7.90
    12.64 1.03 11.30 1.04 4.45 1.19 3.75 1.27 2.38 1.62 1.87 2.00 1.55 2.54 1.27 3.75 1.20 4.36 1.08 6.84 1.07 7.77 1.02 14.73 1.02 15.20
    4.78 1.21 2.71 1.51 2.25 1.70 2.01 1.89 1.75 2.17 1.59 2.48 1.49 2.78 1.18 5.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.14 1.71 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.20 4.65 1.14 5.85
    3.41 1.32 2.38 1.62 1.60 2.42 1.21 4.25 1.14 5.10 1.03 12.64 1.03 13.11
    3.41 1.35 2.83 1.47 2.22 1.72 1.74 2.20 1.52 2.67 1.35 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.85 1.89 1.38 2.90
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.99
    1.75 2.09
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.31
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