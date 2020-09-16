Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|1
|1
|2.
|Молина Сальваторе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|2 (1)
|2
|2.
|Тео Эрнандес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крунич Раде
|1
|0
|2.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|3.
|Габбия Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Милан
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: + = -Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне
Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне
Милан Последние 20 матчей: + = -Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Кротоне - Милан
Исход игры
Кротоне
0% (0)
Ничья
0% (0)
Милан
100% (51)
Тотал 2.5
Больше
36% (18)
Меньше
64% (32)
Обе команды забьют
Да
28% (14)
Нет
72% (36)
Популярный счёт
0:2 Милан
41.2% (21)
0:1 Милан
21.6% (11)
1:2 Милан
19.6% (10)
0:3 Милан
7.8% (4)
1:3 Милан
5.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.20
|1.23
|3.35
|1.33
|—
|—
|2.18
|1.70
|1.99
|1.87
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.22
|4.10
|1.17
|4.80
|1.05
|8.00
|1.04
|8.90
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.20
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.21
|3.90
|1.15
|4.65
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.64
|1.03
|11.30
|1.04
|4.45
|1.19
|3.75
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.62
|—
|—
|1.87
|2.00
|—
|—
|1.55
|2.54
|1.27
|3.75
|1.20
|4.36
|1.08
|6.84
|1.07
|7.77
|1.02
|14.73
|1.02
|15.20
|—
|—
|—
|—
|4.78
|1.21
|—
|—
|2.71
|1.51
|2.25
|1.70
|2.01
|1.89
|1.75
|2.17
|1.59
|2.48
|1.49
|2.78
|—
|—
|1.18
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.50
|2.60
|—
|—
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.20
|4.65
|1.14
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.62
|—
|—
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.21
|4.25
|1.14
|5.10
|1.03
|12.64
|1.03
|13.11
|3.41
|1.35
|2.83
|1.47
|2.22
|1.72
|1.74
|2.20
|1.52
|2.67
|1.35
|3.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—