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  3. Италия
Рома
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ювентус
0' 11'
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
24
Кумбулла
Мараш
18
Сантон
Давиде
17
Верету
Жордан
7
Пеллегрини
Лоренцо
37
Спинаццола
Леонардо
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
44
Кулушевски
Деян
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
16
Куадрадо
Хуан
8
Ремзи
Аарон
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
Рома
3-4-2-1
Ювентус
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 1 0.5
2. Бонуччи Леонардо 1 0.5
3. Кулушевски Деян 1 0.5
4. Ремзи Аарон 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
Ювентус
# Игрок      
1. Фработта Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 0 0 0
 Ювентус 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе
Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан

Последние игры между собой

Рома: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 1:3 Рома Серия A Ювентус 3:1 Рома Кубок Рома 1:2 Ювентус Серия A Рома 2:0 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ювентус 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Рома 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    10'
    Разыграли угловой на левом фланге футболисты "Ромы", Педро выполнял подачу в штрафную площадь "Ювентус" отбивается.
  • 9'
    Вновь Спинаццола получил мяч на левом фланге, и вроде Данило смог поставить корпус, но в итоге упал и упустил мяч за лицевую. Угловой.
  • 8'
    Роналду получил мяч на левом фланге, сместился на угол штрафной площади и решил нанести удар сходу. Защитник заблокировал эту попытку португальца.
  • 7'
    Спинаццола тащил мяч по левому флангу, но передержал его, в итоге удалось игрокам "Ювентуса" обезвредить футболиста "Ромы".
  • Офсайд
    6'
    Роналду быстро исполнил аут, в итоге "Ювентус" быстренько разыграл комбинацию, которую своим ударом справа завершил Ремзи. Миранте справился, но был офсайд.
  • 5'
    А теперь уже игроки "Ювентуса" смогли перехватить мяч, но пока в основном в центре поля его держат. Не самые высокие скорости пока.
  • 3'
    Игроки "Ромы" больше владеют мячом на первых минутах. "Ювентус" начинает постепенно соперника прессинговать.
  • 2'
    Неплохая атака "Ромы", последовала подача с правого фланга в центр штрафной площади "Ювентуса", но Джеко там не добрался до мяча.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Ромы". В традиционной тёмно-красной форме сегодня играют хозяева, а "Ювентус" будет действовать в преимущественно белой форме, но с традиционными чёрными полосками.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.40 3.65 2.20
3.15 3.50 2.30
3.46 3.65 2.24
3.12 3.55 2.21
3.52 3.57 2.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.03 4.40 1.21 3.55 1.30 2.28 1.68 2.03 1.84 1.78 2.11 1.49 2.65 1.25 4.00 1.16 4.70 1.05 7.80 1.04 8.40
13.50 1.00 10.00 1.01 4.20 1.19 3.38 1.33 2.27 1.78 1.74 2.08 1.47 2.64 1.21 3.90 1.15 4.60 1.04 7.80
11.30 1.04 10.24 1.05 4.35 1.20 3.60 1.29 2.34 1.64 1.84 2.04 1.53 2.59 1.27 3.73 1.20 4.34 1.08 6.91 1.07 7.91 1.02 14.98 1.02 15.44
4.81 1.21 2.78 1.50 2.30 1.68 2.06 1.85 1.80 2.12 1.63 2.41 1.51 2.69 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.21 1.66 1.50 2.48 1.17 4.70
3.52 1.30 2.36 1.59 1.54 2.48 1.20 4.60 1.13 5.85
3.42 1.32 2.36 1.63 1.60 2.42 1.21 4.25 1.14 5.11 1.04 11.30 1.03 13.03
3.43 1.35 2.98 1.44 2.35 1.66 1.81 2.12 1.57 2.56 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.39 2.70
4.55 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.45
1.59 2.37
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.44
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Прогнозы на матч Рома 0:0 Ювентус

Исход игры
Рома
5.3% (8)
Ничья
17.3% (26)
Ювентус
77.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
85.14% (126)
Нет
14.86% (22)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
56% (84)
1:1 Ничья
12.7% (19)
0:1 Ювентус
8.7% (13)
0:2 Ювентус
5.3% (8)
2:1 Рома
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
1:3 Ювентус
3.3% (5)
2:3 Ювентус
1.3% (2)
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