Рома
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0.5
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.5
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|4.
|Ремзи Аарон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Фработта Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ювентус
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе
Ювентус Последние 20 матчей: + = -ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Рома
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.90
|1.03
|4.40
|1.21
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.28
|1.68
|2.03
|1.84
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.25
|4.00
|1.16
|4.70
|1.05
|7.80
|1.04
|8.40
|—
|—
|—
|—
|13.50
|1.00
|10.00
|1.01
|4.20
|1.19
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.27
|1.78
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.64
|1.21
|3.90
|1.15
|4.60
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|10.24
|1.05
|4.35
|1.20
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.34
|1.64
|—
|—
|1.84
|2.04
|—
|—
|1.53
|2.59
|1.27
|3.73
|1.20
|4.34
|1.08
|6.91
|1.07
|7.91
|1.02
|14.98
|1.02
|15.44
|—
|—
|—
|—
|4.81
|1.21
|—
|—
|2.78
|1.50
|2.30
|1.68
|2.06
|1.85
|1.80
|2.12
|1.63
|2.41
|1.51
|2.69
|—
|—
|1.18
|5.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.21
|1.66
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.20
|4.60
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.32
|—
|—
|2.36
|1.63
|—
|—
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.21
|4.25
|1.14
|5.11
|1.04
|11.30
|1.03
|13.03
|3.43
|1.35
|2.98
|1.44
|2.35
|1.66
|1.81
|2.12
|1.57
|2.56
|1.38
|3.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Рома 0:0 Ювентус
Исход игры
Рома
5.3% (8)
Ничья
17.3% (26)
Ювентус
77.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
85.14% (126)
Нет
14.86% (22)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
56% (84)
1:1 Ничья
12.7% (19)
0:1 Ювентус
8.7% (13)
0:2 Ювентус
5.3% (8)
2:1 Рома
4.7% (7)
2:2 Ничья
4.7% (7)
1:3 Ювентус
3.3% (5)
2:3 Ювентус
1.3% (2)
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