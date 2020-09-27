Роналду быстро исполнил аут, в итоге "Ювентус" быстренько разыграл комбинацию, которую своим ударом справа завершил Ремзи. Миранте справился, но был офсайд.

Спинаццола тащил мяч по левому флангу, но передержал его, в итоге удалось игрокам "Ювентуса" обезвредить футболиста "Ромы".

Роналду получил мяч на левом фланге, сместился на угол штрафной площади и решил нанести удар сходу. Защитник заблокировал эту попытку португальца.

Вновь Спинаццола получил мяч на левом фланге, и вроде Данило смог поставить корпус, но в итоге упал и упустил мяч за лицевую. Угловой.

5' А теперь уже игроки "Ювентуса" смогли перехватить мяч, но пока в основном в центре поля его держат. Не самые высокие скорости пока.

3' Игроки "Ромы" больше владеют мячом на первых минутах. "Ювентус" начинает постепенно соперника прессинговать.

2' Неплохая атака "Ромы", последовала подача с правого фланга в центр штрафной площади "Ювентуса", но Джеко там не добрался до мяча.