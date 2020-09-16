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Рома
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 1 1
2. Бонуччи Леонардо 1 1
3. Кулушевски Деян 1 1
4. Ремзи Аарон 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
Ювентус
# Игрок      
1. Фработта Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 0 0 0
 Ювентус 33.33% (1) 0 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Верона 0:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе
Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан

Последние игры между собой

Рома: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 1:3 Рома Серия A Ювентус 3:1 Рома Кубок Рома 1:2 Ювентус Серия A Рома 2:0 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Рома 5.8% (3)
    X 11.5% (6)
    Ювентус 82.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Ювентус
    3.84
    3.82
    2.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Рома - Ювентус

    Исход игры
    Рома
    5.8% (3)
    Ничья
    11.5% (6)
    Ювентус
    82.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    59.6% (31)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    2:1 Рома
    5.8% (3)
    0:2 Ювентус
    5.8% (3)
    1:3 Ювентус
    5.8% (3)
    2:3 Ювентус
    3.8% (2)
    0:1 Ювентус
    3.8% (2)
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    Где смотреть матч Рома - Ювентус онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.70 3.55 2.05
    3.65 3.65 2.02
    3.84 3.82 2.10
    3.12 3.55 2.21
    3.73 3.55 2.07

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.00 1.03 4.00 1.23 3.30 1.32 2.17 1.72 1.93 1.90 1.70 2.23 1.44 2.75 1.21 4.40 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10
    12.00 1.04 10.50 1.05 4.15 1.24 3.32 1.34 2.19 1.83 1.65 2.27 1.44 2.82 1.21 4.55 1.16 5.25 1.06 9.70
    11.30 1.04 10.24 1.05 4.35 1.20 3.60 1.29 2.34 1.64 1.84 2.04 1.53 2.59 1.27 3.73 1.20 4.34 1.08 6.91 1.07 7.91 1.02 14.98 1.02 15.44
    4.37 1.24 2.51 1.58 2.11 1.80 1.89 2.01 1.66 2.33 1.53 2.63 1.44 2.94 1.16 5.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.17 1.70 1.50 2.60 1.17 5.00
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.52 2.53 1.17 5.00 1.12 6.15
    3.42 1.32 2.36 1.63 1.60 2.42 1.21 4.25 1.14 5.11 1.04 11.30 1.03 13.03
    3.35 1.36 2.76 1.49 2.17 1.75 1.71 2.24 1.50 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.83 1.92 1.38 2.90
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.30
    1.59 2.37
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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