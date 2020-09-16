Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|1
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|1
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|1
|4.
|Ремзи Аарон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Фработта Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ювентус
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Верона 0:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе
Ювентус Последние 20 матчей: + = -ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Рома - Ювентус
Исход игры
Рома
5.8% (3)
Ничья
11.5% (6)
Ювентус
82.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (40)
Меньше
21.57% (11)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
59.6% (31)
1:1 Ничья
11.5% (6)
2:1 Рома
5.8% (3)
0:2 Ювентус
5.8% (3)
1:3 Ювентус
5.8% (3)
2:3 Ювентус
3.8% (2)
0:1 Ювентус
3.8% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.00
|1.23
|3.30
|1.32
|—
|—
|2.17
|1.72
|1.93
|1.90
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.44
|2.75
|1.21
|4.40
|1.16
|4.90
|1.05
|8.50
|1.04
|9.10
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.04
|10.50
|1.05
|4.15
|1.24
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.83
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.21
|4.55
|1.16
|5.25
|1.06
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|10.24
|1.05
|4.35
|1.20
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.34
|1.64
|—
|—
|1.84
|2.04
|—
|—
|1.53
|2.59
|1.27
|3.73
|1.20
|4.34
|1.08
|6.91
|1.07
|7.91
|1.02
|14.98
|1.02
|15.44
|—
|—
|—
|—
|4.37
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.58
|2.11
|1.80
|1.89
|2.01
|1.66
|2.33
|1.53
|2.63
|1.44
|2.94
|—
|—
|1.16
|5.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.17
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.60
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.17
|5.00
|1.12
|6.15
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.32
|—
|—
|2.36
|1.63
|—
|—
|1.60
|2.42
|1.21
|4.25
|1.14
|5.11
|1.04
|11.30
|1.03
|13.03
|3.35
|1.36
|2.76
|1.49
|2.17
|1.75
|1.71
|2.24
|1.50
|2.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—