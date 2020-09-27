  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
6:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
10' Гол
Лосано Ирвин
2:0
46' Гол
Зелиньски Петр
3:0
57' Гол
Мертенс Дрис
4:0
65' Гол
Лосано Ирвин
5:0
69' Гол
Элмас Элиф
6:0
72' Гол
Политано Маттео
90' Желтая карточка
Дестро Маттиа
90' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
90' Желтая карточка
Осимхен Виктор
90'+2
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
20
Зелиньски
Петр
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
22
Маркетти
Федерико
14
Бираски
Давиде
5
Гольданига
Эдоардо
55
Мазиелло
Андреа
77
Дзаппакоста
Давиде
8
Лерагер
Лукас
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
88
Пеллегрини
Лука
37
Пьяца
Марко
23
Дестро
Маттиа
Наполи
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 1
2. Лосано Ирвин 2 1
3. Зелиньски Петр 1 0.5
4. Инсинье Лоренцо 1 0.5
5. Политано Маттео 1 0.5
6. Элмас Элиф 1 0.5
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Хюсай Эльсейд 0 0
9. Осимхен Виктор 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 1 0.5
2. Дестро Маттиа 1 0.5
3. Пьяца Марко 1 0.5
4. Дзаппакоста Давиде 1 0.5
5. Гильоне Паоло 0 0
6. Бадель Милан 0 0
7. Гольданига Эдоардо 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Осимхен Виктор 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 1 0
2. Мазиелло Андреа 1 0
3. Дестро Маттиа 1 0
4. Зайц Миха 1 0
5. Дзаппакоста Давиде 1 0
6. Гильоне Паоло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 12.5% (1) 0 0 25% (2) 50% (4) 12.5% (1)
 Дженоа 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи
Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона
Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона
Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа

Последние игры между собой

Наполи: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Дженоа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A
Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ювентус 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Рома 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Удинезе Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 149
Наполи 96% (143)
X 4% (6)
Дженоа 0% (0)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.24 6.40 13.00
1.01 26.00 89.00
1.22 7.10 15.50
1.37 4.83 8.65
1.12 8.43 34.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
11.50 1.02 4.75 1.18 4.40 1.21 3.90 1.25 2.17 1.74 2.07 1.81 1.82 2.05 1.28 3.60 1.35 3.20 1.18 4.75 1.11 6.00 1.03 12.00 1.02 11.50 2.40 1.57 1.25 3.90 1.04 10.00
13.25 1.00 5.15 1.15 4.45 1.21 2.68 1.53 2.05 1.77 1.58 2.22 1.33 3.10 1.22 3.56 1.08 6.20 1.06 6.95 1.00 11.25
13.02 1.03 11.30 1.04 4.46 1.19 3.67 1.28 2.34 1.64 1.83 2.05 1.53 2.59 1.26 3.81 1.19 4.47 1.07 7.44 1.07 8.06 1.02 15.25 1.02 15.71
5.14 1.18 3.61 1.31 2.42 1.60 1.98 1.90 1.71 2.21 1.46 2.84 1.68 2.28 3.72 1.29 3.09 1.40 2.44 1.59 1.85 2.03 1.59 2.45 1.40 3.06 1.15 5.86 2.14 1.76 1.75 2.15 1.35 3.31 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.52 1.65 2.22 1.25 3.95 1.09 7.20 1.08 7.77
3.95 1.25 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.90
3.41 1.32 2.34 1.64 1.58 2.47 1.20 4.35 1.13 5.29 1.03 12.64 1.03 13.49
3.31 1.37 2.63 1.53 1.94 1.94 1.49 2.73 1.28 3.88 1.66 2.30 1.43 2.96 1.31 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.15
5.30 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
1.99 1.83
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Где смотреть матч Наполи 6:0 Дженоа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Наполи 6:0 Дженоа

Исход игры
Наполи
96% (143)
Ничья
4% (6)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
40.82% (60)
Нет
59.18% (87)
Популярный счёт
2:0 Наполи
44.3% (66)
2:1 Наполи
23.5% (35)
3:1 Наполи
9.4% (14)
3:0 Наполи
7.4% (11)
1:0 Наполи
5.4% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Наполи
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный