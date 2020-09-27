1:0
10' ГолЛосано Ирвин
2:0
46' ГолЗелиньски Петр
3:0
57' ГолМертенс Дрис
4:0
65' ГолЛосано Ирвин
5:0
69' ГолЭлмас Элиф
6:0
72' ГолПолитано Маттео
90' Желтая карточкаДестро Маттиа
90' Желтая карточкаМазиелло Андреа
90' Желтая карточкаОсимхен Виктор
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
37
Пьяца
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
79 Darian Males
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
46'
2:0
57'
3:0
65'
4:0
69'
5:0
72'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|1
|2.
|Лосано Ирвин
|2
|1
|3.
|Зелиньски Петр
|1
|0.5
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.5
|5.
|Политано Маттео
|1
|0.5
|6.
|Элмас Элиф
|1
|0.5
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|9.
|Осимхен Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|0.5
|2.
|Дестро Маттиа
|1
|0.5
|3.
|Пьяца Марко
|1
|0.5
|4.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.5
|5.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|6.
|Бадель Милан
|0
|0
|7.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|1
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|3.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|4.
|Зайц Миха
|1
|0
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|50% (4)
|12.5% (1)
|Дженоа
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи
Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона
Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа
Последние игры между собой
Наполи: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Дженоа: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Рома
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.75
|1.18
|4.40
|1.21
|—
|—
|3.90
|1.25
|2.17
|1.74
|2.07
|1.81
|1.82
|2.05
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|1.11
|6.00
|1.03
|12.00
|1.02
|11.50
|2.40
|1.57
|—
|—
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.04
|10.00
|—
|—
|13.25
|1.00
|5.15
|1.15
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.68
|1.53
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.58
|2.22
|—
|—
|1.33
|3.10
|—
|—
|1.22
|3.56
|—
|—
|1.08
|6.20
|1.06
|6.95
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.02
|1.03
|11.30
|1.04
|4.46
|1.19
|3.67
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.64
|—
|—
|1.83
|2.05
|—
|—
|1.53
|2.59
|—
|—
|1.26
|3.81
|—
|—
|1.19
|4.47
|—
|—
|1.07
|7.44
|1.07
|8.06
|1.02
|15.25
|1.02
|15.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.14
|1.18
|3.61
|1.31
|2.42
|1.60
|1.98
|1.90
|1.71
|2.21
|1.46
|2.84
|1.68
|2.28
|3.72
|1.29
|3.09
|1.40
|2.44
|1.59
|1.85
|2.03
|1.59
|2.45
|1.40
|3.06
|—
|—
|1.15
|5.86
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.75
|2.15
|1.35
|3.31
|1.18
|5.14
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.52
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.08
|7.77
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.28
|3.68
|—
|—
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.32
|—
|—
|2.34
|1.64
|—
|—
|1.58
|2.47
|—
|—
|1.20
|4.35
|—
|—
|1.13
|5.29
|1.03
|12.64
|1.03
|13.49
|—
|—
|3.31
|1.37
|2.63
|1.53
|1.94
|1.94
|1.49
|2.73
|1.28
|3.88
|1.66
|2.30
|1.43
|2.96
|1.31
|3.61
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Наполи 6:0 Дженоа
Исход игры
Наполи
96% (143)
Ничья
4% (6)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.26% (68)
Меньше
53.74% (79)
Обе команды забьют
Да
40.82% (60)
Нет
59.18% (87)
Популярный счёт
2:0 Наполи
44.3% (66)
2:1 Наполи
23.5% (35)
3:1 Наполи
9.4% (14)
3:0 Наполи
7.4% (11)
1:0 Наполи
5.4% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Наполи
2% (3)
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