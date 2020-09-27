Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Зелиньски Петр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Дженоа

45' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

44' Кулибали Калиду из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

44' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бадель Милан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Удар от ворот произведет Наполи

38' Дзаппакоста Давиде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гольданига Эдоардо из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Удар от ворот произведет Дженоа

29' Осимхен Виктор наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

28' Зелиньски Петр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Пьяца Марко из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч остановлен

23' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Инсинье Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Инсинье Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Дженоа имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Как он промахнулся? Лосано Ирвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' О, нет. Из многообещающей позиции Лерагер Лукас из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Отличные скиллы показывает Пьяца Марко , обводя своих соперников

17' Лосано Ирвин из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе

16' Инсинье Лоренцо из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

16' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

15' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Дженоа

13' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

12' Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Г О О О О Л - Лосано Ирвин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

9' Удар от ворот произведет Наполи

8' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Дзаппакоста Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Осимхен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Удар от ворот произведет Дженоа

5' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Зайц Миха из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Здесь на стадионе разыгрался ураган

1' Дженоа начинает с центра поля