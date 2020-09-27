Специя
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Сассуоло
0:1
13' ГолДжуричич Филип
28
Эрлич
Мартин
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурабия Мехди
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: + = -Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево
Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Верона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|10.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Специя
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.04
|4.05
|1.22
|3.35
|1.32
|—
|—
|2.05
|1.72
|1.96
|1.95
|1.72
|2.22
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.22
|4.44
|1.16
|4.80
|1.04
|8.30
|1.03
|8.90
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.01
|9.90
|1.03
|4.20
|1.21
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.11
|1.78
|—
|—
|1.60
|2.19
|—
|—
|1.39
|2.70
|1.18
|4.60
|1.14
|4.80
|1.03
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.24
|1.05
|9.38
|1.06
|4.15
|1.22
|3.42
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.49
|2.70
|1.24
|3.97
|1.18
|4.56
|1.07
|7.84
|1.06
|9.38
|1.02
|16.03
|1.02
|16.47
|—
|—
|—
|—
|4.27
|1.24
|—
|—
|2.48
|1.58
|2.09
|1.79
|1.86
|2.02
|1.62
|2.37
|1.50
|2.70
|1.41
|3.03
|—
|—
|1.14
|6.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.18
|1.69
|—
|—
|1.49
|2.63
|—
|—
|1.18
|4.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.67
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.34
|—
|—
|2.28
|1.67
|—
|—
|1.56
|2.51
|—
|—
|1.19
|4.46
|1.13
|5.27
|1.03
|12.81
|1.03
|13.67
|3.07
|1.40
|2.53
|1.56
|1.98
|1.90
|1.60
|2.43
|1.43
|2.95
|1.28
|3.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Специя 0:1 Сассуоло
Исход игры
Специя
10.6% (16)
Ничья
23.2% (35)
Сассуоло
66.2% (100)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
39.1% (59)
1:1 Ничья
19.2% (29)
0:1 Сассуоло
13.2% (20)
0:2 Сассуоло
9.3% (14)
1:0 Специя
6.6% (10)
2:1 Специя
3.3% (5)
1:3 Сассуоло
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!