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  3. Италия
Специя
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
13' Гол
Джуричич Филип
18'
1
Зут
Йерун
7
Сала
Джакопо
39
Дель
Орко
Кристиан
28
Эрлич
Мартин
3
Рамос
Хуан
8
Риччи
Матео
16
Бартоломей
Паоло
26
Побега
Томмазо
80
Агудело
Кевин
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
Специя
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

13'
0:1
Джуричич Филип
(Феррари Джанмарко)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурабия Мехди 1 0.5

Карточки

Специя
# Игрок      
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 0 0 0 0 0
 Сассуоло 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: + = -
Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево
Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Сассуоло 1:0 Специя Кубок Сассуоло 2:0 Специя Кубок Сассуоло 3:2 Специя Серия B Специя 0:2 Сассуоло Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Верона Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Рома Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 151
Специя 10.6% (16)
X 23.2% (35)
Сассуоло 66.2% (100)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Сассуоло
4.83
4.30
1.88
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.65 3.85 1.77
5.30 4.30 1.64
3.80 3.84 2.10
3.18 3.54 2.18
4.83 3.77 1.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 4.05 1.22 3.35 1.32 2.05 1.72 1.96 1.95 1.72 2.22 1.45 2.75 1.22 4.44 1.16 4.80 1.04 8.30 1.03 8.90
11.75 1.01 9.90 1.03 4.20 1.21 3.38 1.33 2.11 1.78 1.60 2.19 1.39 2.70 1.18 4.60 1.14 4.80 1.03 8.80
10.24 1.05 9.38 1.06 4.15 1.22 3.42 1.32 2.23 1.70 1.76 2.14 1.49 2.70 1.24 3.97 1.18 4.56 1.07 7.84 1.06 9.38 1.02 16.03 1.02 16.47
4.27 1.24 2.48 1.58 2.09 1.79 1.86 2.02 1.62 2.37 1.50 2.70 1.41 3.03 1.14 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.35 2.18 1.69 1.49 2.63 1.18 4.80
3.52 1.30 2.20 1.67 1.54 2.48 1.19 4.75 1.13 6.05
3.30 1.34 2.28 1.67 1.56 2.51 1.19 4.46 1.13 5.27 1.03 12.81 1.03 13.67
3.07 1.40 2.53 1.56 1.98 1.90 1.60 2.43 1.43 2.95 1.28 3.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.79 1.88 1.39 2.85 1.24 4.00
4.05 1.24 3.15 1.36 1.81 2.00 1.36 3.15 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.06
1.63 2.29
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Специя 0:1 Сассуоло

Исход игры
Специя
10.6% (16)
Ничья
23.2% (35)
Сассуоло
66.2% (100)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (73)
Меньше
51.33% (77)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
39.1% (59)
1:1 Ничья
19.2% (29)
0:1 Сассуоло
13.2% (20)
0:2 Сассуоло
9.3% (14)
1:0 Специя
6.6% (10)
2:1 Специя
3.3% (5)
1:3 Сассуоло
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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