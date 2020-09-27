Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Команда Сассуоло играла лучше в этом тайме.

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Удар от ворот произведет Сассуоло

50' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Джуричич Филип получил желтую карточку от судьи

49' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сала Джакопо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Удар от ворот произведет Специя

42' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Специя

38' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Дель Орко Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Рамос Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Галабинов Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Локателли Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эрлич Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Сассуоло

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' О, нет. Из многообещающей позиции Берарди Доменико из команды Сассуоло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

28' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Сассуоло , отменен из-за офсайда.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Галабинов Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

18' Кирьякопулос Георгиос из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

16' Удар от ворот произведет Сассуоло

16' Агудело Кевин не смог попасть в створ ударом издали

15' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фантастический гол, где все сам сделал Джуричич Филип

12' Г О О О О Л - Джуричич Филип изменил счет на табло!

12' Отличные скиллы показывает Джуричич Филип , обводя своих соперников

9' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Специя

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Специя

4' Джуричич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Локателли Мануэль из команды Сассуоло

3' Отличные скиллы показывает Агудело Кевин , обводя своих соперников

3' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Побега Томмазо получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Ох, нехорошо это выглядит. Тольян Йереми получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Тольян Йереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Побега Томмазо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля