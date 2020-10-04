Беневенто
1:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Чиро Вигорито
Болонья
1:0
66' ГолЛападула Джанлука
74' Желтая карточкаСванберг Маттиас
79' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
18
Фулон
Дам
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
44
Фальке
Яго
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
66'
1:0
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|2
|0.67
|2.
|Кальдирола Лука
|2
|0.67
|3.
|Лападула Джанлука
|1
|0.33
|4.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.33
|5.
|Сау Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|2
|0.67
|2.
|Паласио Родриго
|1
|0.33
|3.
|Ольсен Андреас
|1
|0.33
|4.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0
|2.
|Дабо Брайан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|2.
|Сансоне Никола
|2
|0
|3.
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|4.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|5.
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Болонья
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина
Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало
Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.15
|1.35
|—
|—
|12.00
|1.02
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|1.17
|4.90
|2.18
|1.73
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.29
|3.55
|1.03
|12.00
|1.08
|6.90
|1.07
|12.00
|13.00
|1.00
|—
|—
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.80
|1.17
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.55
|2.39
|1.28
|3.40
|1.16
|4.50
|1.06
|6.85
|—
|—
|2.82
|1.46
|2.37
|1.63
|1.91
|1.97
|1.59
|2.44
|1.99
|1.88
|1.63
|2.35
|1.28
|3.87
|1.48
|2.74
|1.15
|5.88
|1.56
|2.52
|1.92
|1.98
|1.70
|2.25
|1.12
|6.68
|—
|—
|1.20
|5.01
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Болонья
Исход игры
Беневенто
15.6% (25)
Ничья
38.1% (61)
Болонья
46.3% (74)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (66)
Меньше
57.69% (90)
Обе команды забьют
Да
73.08% (114)
Нет
26.92% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (48)
1:2 Болонья
26.9% (43)
0:1 Болонья
12.5% (20)
2:1 Беневенто
8.1% (13)
0:2 Болонья
5% (8)
1:0 Беневенто
4.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
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