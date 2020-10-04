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Беневенто
1:0
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
66' Гол
Лападула Джанлука
74' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
79' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
83' Желтая карточка
Фулон Дам
90'+5
1
Монтипо
Лоренцо
18
Фулон
Дам
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
29
Ионице
Артур
28
Скьяттарелла
Паскуале
56
Хетемай
Перпарим
44
Фальке
Яго
17
Капрари
Джанлука
21
Мончини
Габриэле
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
14
Томиясу
Такэхиро
3
Aaron
Hickey
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
11
Ольсен
Андреас
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Беневенто
4-3-2-1
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

15'
Лападула Джанлука
Мончини Габриэле
 
19'
 
Данило Ларанжера
Медель Гари
62'
Дабо Брайан
Хетемай Перпарим
 
62'
Сау Марко
Капрари Джанлука
 
66'
Лападула Джанлука
(Сау Марко)
1:0
67'
 
Денсвил Стефано
Aaron Hickey
67'
 
Орсолини Риккардо
Ольсен Андреас
73'
Туиа Алессандро
Фальке Яго
 
73'
Импрота Риккардо
Ионице Артур
 
74'
 
Сванберг Маттиас
78'
 
Сансоне Никола
Де Сильвестри Лоренцо
78'
 
Виньято Эмануэль
Сванберг Маттиас
79'
Скьяттарелла Паскуале
 
83'
Фулон Дам
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 2 0.67
2. Кальдирола Лука 2 0.67
3. Лападула Джанлука 1 0.33
4. Летиция Гаэтано 1 0.33
5. Сау Марко 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 2 0.67
2. Паласио Родриго 1 0.33
3. Ольсен Андреас 1 0.33
4. Медель Гари 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 2 0
2. Дабо Брайан 1 0
3. Фулон Дам 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Дейкс Митчелл 1 1
2. Сансоне Никола 2 0
3. Сванберг Маттиас 1 0
4. Томиясу Такэхиро 1 0
5. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 0 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Болонья 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина
Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало
Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Болонья 3:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Интер Милан 1:1 Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 160
Беневенто 15.6% (25)
X 38.1% (61)
Болонья 46.3% (74)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.40 2.30 14.00
3.04 3.80 2.36
1.39 3.86 16.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.15 1.35 12.00 1.02 2.05 1.75 3.95 1.25 1.17 4.90 2.18 1.73 1.91 1.95 1.02 13.00 1.29 3.55 1.03 12.00 1.08 6.90 1.07 12.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.45 1.61 1.88 1.92 1.55 2.39 1.28 3.40 1.16 4.50 1.06 6.85
2.82 1.46 2.37 1.63 1.91 1.97 1.59 2.44 1.99 1.88 1.63 2.35 1.28 3.87 1.48 2.74 1.15 5.88 1.56 2.52 1.92 1.98 1.70 2.25 1.12 6.68 1.20 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 2.33 1.60 1.04 10.00 1.21 4.40 1.04 10.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.31 1.21 4.60 1.14 5.65
1.33 3.38 1.18 5.05 1.35 3.24 1.24 4.11 1.56 2.51 1.38 3.17 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
4.95 1.18 3.60 1.29 1.95 1.86 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.48
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Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Болонья

Исход игры
Беневенто
15.6% (25)
Ничья
38.1% (61)
Болонья
46.3% (74)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (66)
Меньше
57.69% (90)
Обе команды забьют
Да
73.08% (114)
Нет
26.92% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (48)
1:2 Болонья
26.9% (43)
0:1 Болонья
12.5% (20)
2:1 Беневенто
8.1% (13)
0:2 Болонья
5% (8)
1:0 Беневенто
4.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
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