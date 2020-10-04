Беневенто
1:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Болонья
1:0
66' ГолЛападула Джанлука
74' Желтая карточкаСванберг Маттиас
79' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
83' Желтая карточкаФулон Дам
18
Фулон
Дам
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
44
Фальке
Яго
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
66'
1:0
74'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|2
|0.67
|2.
|Кальдирола Лука
|2
|0.67
|3.
|Лападула Джанлука
|1
|0.33
|4.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.33
|5.
|Сау Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|2
|0.67
|2.
|Паласио Родриго
|1
|0.33
|3.
|Ольсен Андреас
|1
|0.33
|4.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|2
|0
|2.
|Дабо Брайан
|1
|0
|3.
|Фулон Дам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|2.
|Сансоне Никола
|2
|0
|3.
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|4.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|5.
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Болонья
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина
Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало
Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.15
|1.35
|—
|—
|12.00
|1.02
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|1.17
|4.90
|2.18
|1.73
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.29
|3.55
|1.03
|12.00
|1.08
|6.90
|1.07
|12.00
|13.00
|1.00
|—
|—
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.80
|1.17
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.55
|2.39
|1.28
|3.40
|1.16
|4.50
|1.06
|6.85
|—
|—
|2.82
|1.46
|2.37
|1.63
|1.91
|1.97
|1.59
|2.44
|1.99
|1.88
|1.63
|2.35
|1.28
|3.87
|1.48
|2.74
|1.15
|5.88
|1.56
|2.52
|1.92
|1.98
|1.70
|2.25
|1.12
|6.68
|—
|—
|1.20
|5.01
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Болонья
Исход игры
Беневенто
15.6% (25)
Ничья
38.1% (61)
Болонья
46.3% (74)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (66)
Меньше
57.69% (90)
Обе команды забьют
Да
73.08% (114)
Нет
26.92% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (48)
1:2 Болонья
26.9% (43)
0:1 Болонья
12.5% (20)
2:1 Беневенто
8.1% (13)
0:2 Болонья
5% (8)
1:0 Беневенто
4.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
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