Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Эрон Хики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Плохо сыграл Скорупски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

45' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Отличные скиллы показывает Ольсен Андреас , обводя своих соперников

44' Удар от ворот произведет Беневенто

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Хетемай Перпарим не смог попасть в створ ударом издали

41' Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Барроу Муса из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Удар от ворот произведет Болонья

38' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Беневенто

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Отличные скиллы показывает Фальке Яго , обводя своих соперников

31' Удар от ворот произведет Беневенто

31' Ольсен Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Эрон Хики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' ШАНС! Барроу Муса вышел один на один с голкипером...

28' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

27' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Кальдирола Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Болонья

5' Сориано Роберто не смог попасть в створ ударом издали

5' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Беневенто начинает с центра поля