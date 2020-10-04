Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Наполи
13
Данило
Луис
10
Дибала
Пауло
25
Оспина
Давид
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|1.5
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.5
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|4.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|5.
|Данило Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|1
|2.
|Лосано Ирвин
|2
|1
|3.
|Зелиньски Петр
|1
|0.5
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.5
|5.
|Политано Маттео
|1
|0.5
|6.
|Элмас Элиф
|1
|0.5
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|9.
|Осимхен Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Наполи
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|50% (4)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория
Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|10.50
|1.03
|4.40
|1.21
|3.50
|1.31
|2.21
|1.74
|2.25
|1.69
|2.00
|1.86
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.23
|4.10
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.60
|11.50
|1.00
|9.60
|1.03
|4.35
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.20
|1.82
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.45
|2.67
|1.15
|4.85
|1.11
|5.40
|1.04
|8.10
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|4.47
|1.22
|2.94
|1.43
|2.71
|1.50
|2.27
|1.67
|2.01
|1.86
|1.73
|2.17
|1.56
|2.50
|1.45
|2.82
|—
|—
|1.16
|5.64
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
79.6% (125)
Ничья
17.2% (27)
Наполи
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
77.92% (120)
Меньше
22.08% (34)
Обе команды забьют
Да
83.77% (129)
Нет
16.23% (25)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
56.7% (89)
1:0 Ювентус
10.2% (16)
2:2 Ничья
8.9% (14)
1:1 Ничья
7% (11)
3:1 Ювентус
3.8% (6)
3:2 Ювентус
3.2% (5)
2:0 Ювентус
3.2% (5)
1:2 Наполи
1.9% (3)
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