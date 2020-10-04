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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Наполи
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
44
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
16
Куадрадо
Хуан
8
Ремзи
Аарон
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
4
Демме
Диего
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
11
Лосано
Ирвин
9
Осимхен
Виктор
14
Мертенс
Дрис
Ювентус
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 1.5
2. Бонуччи Леонардо 1 0.5
3. Кулушевски Деян 1 0.5
4. Ремзи Аарон 0 0
5. Данило Луис 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 1
2. Лосано Ирвин 2 1
3. Зелиньски Петр 1 0.5
4. Инсинье Лоренцо 1 0.5
5. Политано Маттео 1 0.5
6. Элмас Элиф 1 0.5
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Хюсай Эльсейд 0 0
9. Осимхен Виктор 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0
Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Наполи 12.5% (1) 0 0 25% (2) 50% (4) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория
Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Специя Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 157
    Ювентус 79.6% (125)
    X 17.2% (27)
    Наполи 3.2% (5)
    Все прогнозы
    2.22 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    1.90
    4.20
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.80 3.90 4.55
    1.78 4.10 4.00
    1.73 3.94 5.15
    1.76 4.10 4.43

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.21 1.74 2.25 1.69 2.00 1.86 1.76 2.14 1.48 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.60
    11.50 1.00 9.60 1.03 4.35 1.20 3.52 1.30 2.20 1.82 1.68 2.21 1.45 2.67 1.15 4.85 1.11 5.40 1.04 8.10 1.03 8.70
    4.47 1.22 2.94 1.43 2.71 1.50 2.27 1.67 2.01 1.86 1.73 2.17 1.56 2.50 1.45 2.82 1.16 5.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.65 1.53 2.50 1.18 4.70
    3.32 1.33 2.06 1.77 1.53 2.50 1.14 5.65 1.10 6.80
    3.34 1.35 2.76 1.48 2.17 1.74 1.70 2.22 1.50 2.69
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
    4.55 1.20 3.10 1.38 1.79 2.04 1.38 3.04 1.18 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    79.6% (125)
    Ничья
    17.2% (27)
    Наполи
    3.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.92% (120)
    Меньше
    22.08% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    83.77% (129)
    Нет
    16.23% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    56.7% (89)
    1:0 Ювентус
    10.2% (16)
    2:2 Ничья
    8.9% (14)
    1:1 Ничья
    7% (11)
    3:1 Ювентус
    3.8% (6)
    3:2 Ювентус
    3.2% (5)
    2:0 Ювентус
    3.2% (5)
    1:2 Наполи
    1.9% (3)
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