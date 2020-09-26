  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 1.5
2. Бонуччи Леонардо 1 0.5
3. Кулушевски Деян 1 0.5
4. Ремзи Аарон 0 0
5. Данило Луис 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 2 1
2. Лосано Ирвин 2 1
3. Зелиньски Петр 1 0.5
4. Инсинье Лоренцо 1 0.5
5. Политано Маттео 1 0.5
6. Элмас Элиф 1 0.5
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Хюсай Эльсейд 0 0
9. Осимхен Виктор 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 1 1
2. Фработта Джанлука 2 0
Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0
2. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 20% (1) 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Наполи 12.5% (1) 0 0 25% (2) 50% (4) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория
Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Ювентус 83.6% (46)
    X 14.5% (8)
    Наполи 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Наполи
    2.08
    3.86
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.60 3.80
    2.03 3.75 4.10
    1.73 3.94 5.15
    2.04 3.45 3.69
    2.06 3.61 3.67

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.50 1.07 3.60 1.31 2.80 1.50 2.21 1.74 1.95 1.89 1.74 2.20 1.53 2.55 1.35 3.40 1.16 5.80 1.12 5.80 1.03 12.50
    10.00 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 2.00 1.95 1.51 2.56 1.30 3.40 1.13 5.25 1.09 5.85 1.00 11.75
    7.53 1.07 6.29 1.08 3.37 1.32 2.65 1.50 1.89 1.98 1.48 2.71 1.33 3.31 1.13 5.02 1.10 5.59 1.04 10.70 1.03 11.89
    3.65 1.30 2.79 1.47 2.21 1.71 1.91 1.95 1.69 2.24 1.47 2.77 1.31 3.54 1.11 7.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.87 1.93 1.42 2.95 1.13 6.10
    3.12 1.36 2.03 1.79 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
    2.88 1.43 1.94 1.93 1.43 2.88 1.12 5.18 1.08 6.24 1.02 15.49 1.01 16.20
    3.01 1.42 2.47 1.58 1.93 1.94 1.56 2.50 1.41 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.73 2.04 1.31 3.25
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.04
    1.84 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Где смотреть матч Ювентус - Наполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи

    Исход игры
    Ювентус
    83.6% (46)
    Ничья
    14.5% (8)
    Наполи
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.36% (41)
    Меньше
    22.64% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    54.5% (30)
    1:0 Ювентус
    10.9% (6)
    2:2 Ничья
    9.1% (5)
    2:0 Ювентус
    7.3% (4)
    3:2 Ювентус
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    3:1 Ювентус
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный