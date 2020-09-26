Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Наполи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|1.5
|2.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.5
|3.
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|4.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|5.
|Данило Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мертенс Дрис
|2
|1
|2.
|Лосано Ирвин
|2
|1
|3.
|Зелиньски Петр
|1
|0.5
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.5
|5.
|Политано Маттео
|1
|0.5
|6.
|Элмас Элиф
|1
|0.5
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|9.
|Осимхен Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|1
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
|2.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Наполи
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|50% (4)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория
Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо
Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.50
|1.07
|3.60
|1.31
|2.80
|1.50
|2.21
|1.74
|1.95
|1.89
|1.74
|2.20
|1.53
|2.55
|1.35
|3.40
|1.16
|5.80
|1.12
|5.80
|1.03
|12.50
|—
|—
|10.00
|1.01
|9.00
|1.04
|3.54
|1.28
|2.79
|1.44
|—
|—
|2.00
|1.95
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.30
|3.40
|1.13
|5.25
|1.09
|5.85
|1.00
|11.75
|—
|—
|7.53
|1.07
|6.29
|1.08
|3.37
|1.32
|2.65
|1.50
|—
|—
|1.89
|1.98
|—
|—
|1.48
|2.71
|1.33
|3.31
|1.13
|5.02
|1.10
|5.59
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.30
|2.79
|1.47
|2.21
|1.71
|1.91
|1.95
|1.69
|2.24
|1.47
|2.77
|1.31
|3.54
|—
|—
|1.11
|7.31
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.42
|2.95
|1.13
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.14
|5.65
|1.10
|6.95
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.94
|1.93
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.12
|5.18
|1.08
|6.24
|1.02
|15.49
|1.01
|16.20
|3.01
|1.42
|2.47
|1.58
|1.93
|1.94
|1.56
|2.50
|1.41
|3.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Исход игры
Ювентус
83.6% (46)
Ничья
14.5% (8)
Наполи
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.36% (41)
Меньше
22.64% (12)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
54.5% (30)
1:0 Ювентус
10.9% (6)
2:2 Ничья
9.1% (5)
2:0 Ювентус
7.3% (4)
3:2 Ювентус
5.5% (3)
1:1 Ничья
3.6% (2)
3:1 Ювентус
3.6% (2)
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