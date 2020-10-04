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  3. Италия
Аталанта
4:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
7' Гол
Муриэль Луис
1:1
24' Гол
Годин Диего
2:1
29' Гол
Гомес Алехандро
3:1
37' Гол
Пашалич Марио
4:1
42' Гол
Сапата Дуван
4:2
52' Гол
Педро Жоао
54'
57
Спортьелло
Марко
19
Джимсити
Берат
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
9
Муриэль
Луис
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
33
Соттил
Рикардо
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Аталанта
3-4-1-2
Кальяри
4-4-1-1

Ход матча

7'
Муриэль Луис
(Паломино Хосе)
1:0
24'
1:1
Годин Диего
(Марин Рэзван)
29'
Гомес Алехандро
(Сапата Дуван)
2:1
37'
Пашалич Марио
(Госенс Робин)
3:1
42'
Сапата Дуван
(Паломино Хосе)
4:1
52'
4:2
Педро Жоао
(Ликояннис Хараламбос)

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 1.33
2. Муриэль Луис 2 0.67
3. Хатебур Ханс 2 0.67
4. Сапата Дуван 1 0.33
5. Госенс Робин 1 0.33
6. Де Рон Мартен 1 0.33
7. Пашалич Марио 1 0.33
8. Паломино Хосе 0 0
9. Малиновский Руслан 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Годин Диего 1 0.33
2. Симеоне Джованни 1 0.33
3. Педро Жоао 0 0
4. Марин Рэзван 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Фараго Паоло 1 0
2. Рог Марко 1 0
3. Нандес Найтан 1 0
4. Марин Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Кальяри 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ
Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия
Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Кальяри 0:2 Аталанта Кубок
Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 4:1 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кальяри 1:4 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 156
Аталанта 96.2% (150)
X 2.6% (4)
Кальяри 1.3% (2)
Все прогнозы
2.34 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Кальяри
1.38
6.55
9.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.38 4.70 8.50
1.26 6.55 9.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
7.00 1.08 6.10 1.10 3.35 1.32 2.75 1.45 2.12 1.73 3.25 1.33 1.83 2.05 2.52 1.52 1.80 2.00 1.42 2.85 6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 1.75 2.05 1.44 2.75 1.18 4.75 1.14 5.55
6.75 1.06 6.05 1.10 3.26 1.32 2.72 1.46 2.05 1.86 1.63 2.28 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.75 1.05 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.20 1.22 3.25 1.33 1.75 1.93 1.40 2.95 2.04 1.77 1.33 3.25 1.17 4.90
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.04 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35
5.05 1.17 2.48 1.54 1.83 1.98 1.49 2.62 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.30
Букмекер Да Нет
4.05 1.27
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Аталанта 4:2 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 4:2 Кальяри

Исход игры
Аталанта
96.2% (150)
Ничья
2.6% (4)
Кальяри
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
47.02% (71)
Нет
52.98% (80)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.5% (57)
3:1 Аталанта
23.7% (37)
2:1 Аталанта
10.3% (16)
3:0 Аталанта
9% (14)
4:1 Аталанта
7.1% (11)
1:0 Аталанта
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
4:0 Аталанта
1.3% (2)
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