Аталанта
4:2
Второй тайм: 54'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Кальяри
1:0
7' ГолМуриэль Луис
1:1
24' ГолГодин Диего
2:1
29' ГолГомес Алехандро
3:1
37' ГолПашалич Марио
4:1
42' ГолСапата Дуван
4:2
52' ГолПедро Жоао
33
Хатебур
Ханс
91
Сапата
Дуван
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
24'
1:1
29'
2:1
37'
3:1
42'
4:1
52'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|1.33
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.67
|3.
|Хатебур Ханс
|2
|0.67
|4.
|Сапата Дуван
|1
|0.33
|5.
|Госенс Робин
|1
|0.33
|6.
|Де Рон Мартен
|1
|0.33
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|8.
|Паломино Хосе
|0
|0
|9.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Годин Диего
|1
|0.33
|2.
|Симеоне Джованни
|1
|0.33
|3.
|Педро Жоао
|0
|0
|4.
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фараго Паоло
|1
|0
|2.
|Рог Марко
|1
|0
|3.
|Нандес Найтан
|1
|0
|4.
|Марин Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ
Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия
Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|4:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кальяри
|1:4 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|8
|8
|8.5
|8.5
|7.00
|1.08
|6.10
|1.10
|3.35
|1.32
|2.75
|1.45
|2.12
|1.73
|3.25
|1.33
|1.83
|2.05
|2.52
|1.52
|1.80
|2.00
|1.42
|2.85
|6.50
|1.11
|4.90
|1.17
|2.35
|1.58
|1.75
|2.05
|1.44
|2.75
|1.18
|4.75
|1.14
|5.55
|6.75
|1.06
|6.05
|1.10
|3.26
|1.32
|2.72
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.86
|—
|—
|1.63
|2.28
|1.43
|2.74
|1.19
|4.25
|1.14
|4.75
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Аталанта 4:2 Кальяри
Исход игры
Аталанта
96.2% (150)
Ничья
2.6% (4)
Кальяри
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (84)
Меньше
44.37% (67)
Обе команды забьют
Да
47.02% (71)
Нет
52.98% (80)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.5% (57)
3:1 Аталанта
23.7% (37)
2:1 Аталанта
10.3% (16)
3:0 Аталанта
9% (14)
4:1 Аталанта
7.1% (11)
1:0 Аталанта
3.8% (6)
1:1 Ничья
2.6% (4)
4:0 Аталанта
1.3% (2)
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