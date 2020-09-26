Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Кальяри
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|3
|1.5
|2.
|Хатебур Ханс
|2
|1
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.5
|4.
|Госенс Робин
|1
|0.5
|5.
|Де Рон Мартен
|1
|0.5
|6.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|7.
|Сапата Дуван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|1
|0.5
|2.
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|2.
|Джимсити Берат
|1
|0
|3.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фараго Паоло
|1
|0
|2.
|Рог Марко
|1
|0
|3.
|Нандес Найтан
|1
|0
|4.
|Марин Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ
Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия
Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.09
|5.60
|1.12
|3.10
|1.35
|2.55
|1.52
|2.14
|1.73
|1.90
|1.95
|1.74
|2.17
|1.53
|2.46
|1.38
|2.95
|1.20
|4.40
|1.15
|5.00
|1.05
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.30
|1.08
|5.60
|1.12
|3.10
|1.35
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.94
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.48
|1.38
|2.94
|1.18
|4.45
|1.13
|4.95
|1.03
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|16.20
|1.01
|15.33
|1.02
|5.60
|1.10
|4.89
|1.14
|2.99
|1.40
|2.43
|1.59
|—
|—
|1.86
|2.01
|—
|—
|1.50
|2.65
|1.35
|3.22
|1.16
|4.64
|1.13
|5.02
|1.05
|9.74
|1.05
|9.74
|1.01
|16.65
|1.01
|17.00
Прогнозы на матч Аталанта - Кальяри
Исход игры
Аталанта
100% (58)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (28)
Меньше
50% (28)
Обе команды забьют
Да
41.07% (23)
Нет
58.93% (33)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
39.7% (23)
3:1 Аталанта
19% (11)
2:1 Аталанта
10.3% (6)
3:0 Аталанта
8.6% (5)
4:1 Аталанта
8.6% (5)
1:0 Аталанта
8.6% (5)
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