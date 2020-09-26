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Аталанта
 
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Стадион:
Кальяри

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 3 1.5
2. Хатебур Ханс 2 1
3. Муриэль Луис 1 0.5
4. Госенс Робин 1 0.5
5. Де Рон Мартен 1 0.5
6. Малиновский Руслан 0 0
7. Сапата Дуван 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симеоне Джованни 1 0.5
2. Педро Жоао 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Фройлер Ремо 2 0
2. Джимсити Берат 1 0
3. Кальдара Маттиа 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Фараго Паоло 1 0
2. Рог Марко 1 0
3. Нандес Найтан 1 0
4. Марин Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 0
 Кальяри 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ
Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия
Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Кальяри: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A Кальяри 0:2 Аталанта Кубок
Аталанта 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Кальяри Серия A Аталанта 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Аталанта Серия A Кальяри 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Кальяри Серия A Аталанта 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Аталанта Серия A Кальяри 0:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Аталанта 100% (58)
    X 0% (0)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Кальяри
    1.29
    6.75
    9.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 6.25 9.50
    1.29 6.70 9.90
    1.27 6.75 11.25
    1.33 5.79 8.04

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    6.50 1.09 5.60 1.12 3.10 1.35 2.55 1.52 2.14 1.73 1.90 1.95 1.74 2.17 1.53 2.46 1.38 2.95 1.20 4.40 1.15 5.00 1.05 8.40
    6.30 1.08 5.60 1.12 3.10 1.35 2.50 1.53 1.94 1.96 1.53 2.48 1.38 2.94 1.18 4.45 1.13 4.95 1.03 8.20
    16.20 1.01 15.33 1.02 5.60 1.10 4.89 1.14 2.99 1.40 2.43 1.59 1.86 2.01 1.50 2.65 1.35 3.22 1.16 4.64 1.13 5.02 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 16.65 1.01 17.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.05 1.36 1.81 2.01 1.35 3.10
    4.55 1.20 3.20 1.35 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
    4.06 1.22 2.96 1.41 1.81 2.07 1.34 3.26 1.21 4.14 1.06 8.85 1.05 9.74
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.37 1.55 1.77 1.98 1.45 2.65
    4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.12
    1.68 2.18
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.38
    Где смотреть матч Аталанта - Кальяри онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Кальяри

    Исход игры
    Аталанта
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    41.07% (23)
    Нет
    58.93% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    39.7% (23)
    3:1 Аталанта
    19% (11)
    2:1 Аталанта
    10.3% (6)
    3:0 Аталанта
    8.6% (5)
    4:1 Аталанта
    8.6% (5)
    1:0 Аталанта
    8.6% (5)
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