Не получается у "Специи" перехватить инициативу, и "Милан" снова идет с мячом на чужую половину.

А темп тем временем упал, что наверное, на руку "Специи". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.

Мяч у "Милана", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

Маркицца отмахнулся от соперника. Но судья фола не увидел.

Возобновляется наша игра. Второй тайм только что стартовал!

И на второй тайм у "Милана" вышел Чалханоглу. На лавку вынужден присесть Коломбо.

Активно Хакан вошёл в игру. За жёсткий стык в середине поля он получил карточку жёлтого цвета.

Игра завязла на половине поля "Милана", такая пауза в атакующей игре на руку гостям.

Если честно, какого-то прогресса у "Милана" пока не наблюдается. Игра преимущественно в центре поля идет, не разогрелись еще футболисты после перерыва.

Активно разминается Франк Кесси. Наверное, скоро и он выйдет на поле. Только вот кого менять?

Брахим Диас самый активный в составе "Милана". На этот раз он нанес удар по воротам, только сошел игровой снаряд с ноги и улетел в рекламный щит.

Удается гостям опять добраться до чужой штрафной, но ничего опасного создать не удалось.

Дождь у нас в Милане. Возможно, это скажется на общем количестве дальних ударов.

Крунич нарушает правила на половине поля "Специи". Наша игра остановлена.

Маджоре нарушает правила у своей штрафной. Крунич пострадал.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафаэл Леау!!! И Рафаэл Леау замыкает навес Чалханоглу с этого штрафного. Не смогли справиться с португальцем защитники гостей.

Кесси и Беннасер вышли у "Милана". Крунич и Тонали присели на лавку.

Пытаются комбинировать игроки "Специи", но своей активностью игроки "Милана" вынуждают их ошибаться.

Очень спокойным выглядит Стефано Пиоли. Всё по плану как-будто. Однако есть вопросы к игре "Милана".

Первый тайм

— Перерыв! "Милан" - "Специя" 0:0. "Милан" в первом тайме играл по-хозяйски, но ничего из игрового преимущества извлечь не сумел.

45' "Специя" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

45' 2 минуты добавил судья к первому тайму. Тайму, в котором территориальное преимущество было у "Милана", а опасные моменты создавали гости.

45' Верде хватается за голову. Опасная контратака гостей завершается опасным выстрелом 31 номер "Специи" с 12 метров. Доннарумма отвел угрозу, однако будет угловой.

45' Салемакерс теперь попытался обострить, пробил он в касание после прострела Калабри. Мяч опять улетает на пустые трибуны.

44' Брахим Диас откликнулся на навес с правого фланга. Только вот завершающий удар не получился. Мяч оказывается на трибунах.

43' Последовал розыгрыш, откатили мяч под удар Тео Эрнандесу, который зарядил в защитника "Специи".

42' Брахим Диас зарабатывает на себе штрафной удар. До ворот 24 метра, очень опасный момент может быть.

41' "Милан" много атакует, но как-то бесполезно. Суетятся хозяева, что приводит к ошибкам.

40' Рафаэл Леау отметился нарушением правил в атаке.

39' Очередное наступление "Милана" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Брахим Диас, следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.

38' Новая попытка "Специи" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Доннарумме скучновато. Хотя так получилось, что именно у ворот "Милана" и был один единственный опасный момент.

37' Бегают с мячом хозяева вокруг да около чужой штрафной, но все попытки обострить ни к чему не приводят.

36' Под конец тайма как-то больше стало взаимных мелких нарушений в центре поля и в нападении.

35' Кстати, за разговоры ещё и Гьяси получил предупреждение.

34' И замена в составе гостей. Роберто Пикколи вышел.

33' Риччи получает карточку жёлтого цвета за фол у своей штрафной.

33' Галабинов поучает повреждение на ровном месте. Неудачно он вел борьбу за мяч. Растяжение получил. Игру он продолжить не может. Требуется замена.

32' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

31' На угловой мяч уходит от Кьяера. Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.

30' Первый угловой зарабатывают игроки "Специи". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

29' Игра замедлилась, слишком много пауз. Тренеры команд используют любой момент, чтобы подсказать игрокам.

28' Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.

27' "Специя" отвечает неточным забросом в адрес Галабинова в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.

26' Брахим Диас подыграл себе рукой, это фол в атаке.

25' Стефано Пиоли задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника.

24' Спокойно "Милан" катал мяч на своей половине поля, но как только гости начали прессинговать, сразу же допустил ошибку и мяч был потерян.

23' Пока только владение ради владения у "Специи". Не понимают они, как начать обострение атаки.

22' Кажется, что немного активизировались гости. Или это "Милан" взял короткую передышку?

21' Верде отправил мяч в штрафную "Милана", Калабрия подставил ногу и чуть было не переправил снаряд в сетку собственных ворот. Доннарумма выручил. Вот вам и первый опасный момент.

20' Хозяева подбирают все отскоки в чужой штрафной, но по воротам после этого не попадают.

19' "Милан" практически не расстается с мячом, и пока не видно, за счет чего "Специя" может переломить ход игры.

18' Кьяер взял и пробил по воротам с этой позиции. Смелое решение датчанина не завершилось взятием ворот. Выше цели.

17' Риччи правила нарушил у своей штрафной. Может быть опасно.

16' Доннарумма перехватил высокую подачу, такие набросы идут, а он и не против.

16' Нет острых моментов. Хозяева пытаются давить, однако игроки соперника дисциплинированно действуют в обороне.

15' Продолжают перекатывать мяч игроки "Милана" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

14' "Специя" попыталась в свою контратаку сбегать, но уже в центре поля гости мяч потеряли.

13' "Специя" опять паркует автобус. С первых минут они отдали мяч сопернику и всей командой выстроились перед собственной штрафной.

12' Брахим Диас слабо покатил мяч в сторону ворот, хотя позиция была хорошая. Рафаэл на месте.

11' Гьяси вновь правила нарушает на половине поля соперника.

10' Гьяси нарушает правила у центрального круга.

9' "Специя" жмется к своим воротам, а "Милан" наседает. Конечно, нельзя это назвать штурмом, но давление хозяева создают.

8' Не отдает мяч "Милан", а футболисты "Специи" лениво изображают прессинг.

7' Верде получает повреждение, прихрамывая покидая поле.

6' "Милан" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

5' Обложили хозяева штрафную соперника. Пока блокируются удары "Милана".

4' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Марко Серры, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил игрок гостей в середине поля.

3' На правах хозяев "Милан" активнее идёт вперед в эти стартовые минуты.

2' "Милан" проводит матч в комплекте формы красно-чёрного цвета, в бело-чёрной футболисты "Специи".