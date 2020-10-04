  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Милан
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Специя
0'
32' Желтая карточка
Риччи Матео
40' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
47' Желтая карточка
Чалханоглу Хакан
1:0
57' Гол
Леау Рафаэл
64'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
33
Крунич
Раде
56
Салемакерс
Алексис
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
29
Коломбо
Лоренцо
77
Рафаэл
Биттенкур
7
Сала
Джакопо
22
Хабот
Юлиан
28
Эрлич
Мартин
5
Маркицца
Риккардо
26
Побега
Томмазо
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
Милан
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Ход матча

32'
 
Риччи Матео
33'
 
Пикколи Роберто
Галабинов Андрей
40'
 
Гьяси Эммануэль
46'
Чалханоглу Хакан
Коломбо Лоренцо
 
47'
Чалханоглу Хакан
 
57'
Леау Рафаэл
(Чалханоглу Хакан)
1:0
58'
Кесси Франк
Тонали Сандро
 
58'
Беннасер Исмаэль
Крунич Раде
 
59'
 
Агудело Кевин
Верде Даниэле
59'
 
Акампора Дженнаро
Риччи Матео

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 2 (1) 0.67
2. Диас Брахим 1 0.33
3. Кесси Франк 1 (1) 0.33
4. Тео Эрнандес 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 1
2. Гьяси Эммануэль 0 0
3. Рафаэл Биттенкур 0 0
4. Риччи Матео 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Габбия Маттео 2 0
2. Чалханоглу Хакан 1 0
3. Крунич Раде 1 0
4. Кастильехо Самуэль 1 0
5. Тео Эрнандес 1 0
6. Леау Рафаэл 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Зут Йерун 1 0
3. Фариас Диего 1 0
4. Сала Джакопо 1 0
5. Гьяси Эммануэль 1 0
6. Риччи Матео 1 0
7. Рамос Хуан 1 0
8. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Специя 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья
Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан
Специя Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя

Последние игры между собой

Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Милан 3:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
4. Милан 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
6. Верона Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Специя 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Парма Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Второй тайм
  • Судья
    66'
    Маркицца отмахнулся от соперника. Но судья фола не увидел.
  • 65'
    Мяч у "Милана", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • 64'
    А темп тем временем упал, что наверное, на руку "Специи". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.
  • 63'
    Не получается у "Специи" перехватить инициативу, и "Милан" снова идет с мячом на чужую половину.
  • Фол, нарушение
    62'
    Побега нарушает правила. Беннасер пострадал у центральной линии.
  • 61'
    Очень спокойным выглядит Стефано Пиоли. Всё по плану как-будто. Однако есть вопросы к игре "Милана".
  • 60'
    Пытаются комбинировать игроки "Специи", но своей активностью игроки "Милана" вынуждают их ошибаться.
  • Замена
    59'
    Кесси и Беннасер вышли у "Милана". Крунич и Тонали присели на лавку.
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Рафаэл Леау!!!
    И Рафаэл Леау замыкает навес Чалханоглу с этого штрафного. Не смогли справиться с португальцем защитники гостей.
  • Фол, нарушение
    57'
    Маджоре нарушает правила у своей штрафной. Крунич пострадал.
  • Фол, нарушение
    56'
    Крунич нарушает правила на половине поля "Специи". Наша игра остановлена.
  • Дождь
    55'
    Дождь у нас в Милане. Возможно, это скажется на общем количестве дальних ударов.
  • 54'
    Удается гостям опять добраться до чужой штрафной, но ничего опасного создать не удалось.
  • Угловой
    53'
    Атака "Специи" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки "Милана" замысел соперника раскусили.
  • 52'
    Брахим Диас самый активный в составе "Милана". На этот раз он нанес удар по воротам, только сошел игровой снаряд с ноги и улетел в рекламный щит.
  • 52'
    Активно разминается Франк Кесси. Наверное, скоро и он выйдет на поле. Только вот кого менять?
  • 51'
    Если честно, какого-то прогресса у "Милана" пока не наблюдается. Игра преимущественно в центре поля идет, не разогрелись еще футболисты после перерыва.
  • 50'
    Игра завязла на половине поля "Милана", такая пауза в атакующей игре на руку гостям.
  • Фол, нарушение
    49'
    Побега нарушает правила в атаке.
  • Желтая карточка
    48'
    Активно Хакан вошёл в игру. За жёсткий стык в середине поля он получил карточку жёлтого цвета.
  • Замена
    47'
    И на второй тайм у "Милана" вышел Чалханоглу. На лавку вынужден присесть Коломбо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется наша игра. Второй тайм только что стартовал!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Милан" - "Специя" 0:0. "Милан" в первом тайме играл по-хозяйски, но ничего из игрового преимущества извлечь не сумел.
  • Угловой
    45'
    "Специя" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил судья к первому тайму. Тайму, в котором территориальное преимущество было у "Милана", а опасные моменты создавали гости.
  • Опасный момент
    45'
    Верде хватается за голову. Опасная контратака гостей завершается опасным выстрелом 31 номер "Специи" с 12 метров. Доннарумма отвел угрозу, однако будет угловой.
  • 45'
    Салемакерс теперь попытался обострить, пробил он в касание после прострела Калабри. Мяч опять улетает на пустые трибуны.
  • 44'
    Брахим Диас откликнулся на навес с правого фланга. Только вот завершающий удар не получился. Мяч оказывается на трибунах.
  • 43'
    Последовал розыгрыш, откатили мяч под удар Тео Эрнандесу, который зарядил в защитника "Специи".
  • Фол, нарушение
    42'
    Брахим Диас зарабатывает на себе штрафной удар. До ворот 24 метра, очень опасный момент может быть.
  • 41'
    "Милан" много атакует, но как-то бесполезно. Суетятся хозяева, что приводит к ошибкам.
  • Фол, нарушение
    40'
    Рафаэл Леау отметился нарушением правил в атаке.
  • Угловой
    39'
    Очередное наступление "Милана" заканчивается угловым ударом. К мячу подходит Брахим Диас, следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.
  • 38'
    Новая попытка "Специи" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Доннарумме скучновато. Хотя так получилось, что именно у ворот "Милана" и был один единственный опасный момент.
  • 37'
    Бегают с мячом хозяева вокруг да около чужой штрафной, но все попытки обострить ни к чему не приводят.
  • Фол, нарушение
    36'
    Под конец тайма как-то больше стало взаимных мелких нарушений в центре поля и в нападении.
  • Желтая карточка
    35'
    Кстати, за разговоры ещё и Гьяси получил предупреждение. 
  • Замена
    34'
    И замена в составе гостей. Роберто Пикколи вышел.
  • Желтая карточка
    33'
    Риччи получает карточку жёлтого цвета за фол у своей штрафной.
  • Травма, повреждение
    33'
    Галабинов поучает повреждение на ровном месте. Неудачно он вел борьбу за мяч. Растяжение получил. Игру он продолжить не может. Требуется замена.
  • 32'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Угловой
    31'
    На угловой мяч уходит от Кьяера. Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • Угловой
    30'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Специи". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 29'
    Игра замедлилась, слишком много пауз. Тренеры команд используют любой момент, чтобы подсказать игрокам.
  • 28'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • 27'
    "Специя" отвечает неточным забросом в адрес Галабинова в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.
  • Фол, нарушение
    26'
    Брахим Диас  подыграл себе рукой, это фол в атаке.
  • 25'
    Стефано Пиоли задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника.
  • 24'
    Спокойно "Милан" катал мяч на своей половине поля, но как только гости начали прессинговать, сразу же допустил ошибку и мяч был потерян.
  • 23'
    Пока только владение ради владения у "Специи". Не понимают они, как начать обострение атаки.
  • 22'
    Кажется, что немного активизировались гости. Или это "Милан" взял короткую передышку?
  • Опасный момент
    21'
    Верде отправил мяч в штрафную "Милана", Калабрия подставил ногу и чуть было не переправил снаряд в сетку собственных ворот. Доннарумма выручил. Вот вам и первый опасный момент.
  • 20'
    Хозяева подбирают все отскоки в чужой штрафной, но по воротам после этого не попадают.
  • 19'
    "Милан" практически не расстается с мячом, и пока не видно, за счет чего "Специя" может переломить ход игры.
  • 18'
    Кьяер взял и пробил по воротам с этой позиции. Смелое решение датчанина не завершилось взятием ворот. Выше цели.
  • Фол, нарушение
    17'
    Риччи правила нарушил у своей штрафной. Может быть опасно.
  • 16'
    Доннарумма перехватил высокую подачу, такие набросы идут, а он и не против.
  • 16'
    Нет острых моментов. Хозяева пытаются давить, однако игроки соперника дисциплинированно действуют в обороне.
  • 15'
    Продолжают перекатывать мяч игроки "Милана" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • 14'
    "Специя" попыталась в свою контратаку сбегать, но уже в центре поля гости мяч потеряли.
  • 13'
    "Специя" опять паркует автобус. С первых минут они отдали мяч сопернику и всей командой выстроились перед собственной штрафной.
  • 12'
    Брахим Диас слабо покатил мяч в сторону ворот, хотя позиция была хорошая. Рафаэл на месте.
  • Фол, нарушение
    11'
    Гьяси вновь правила нарушает на половине поля соперника.
  • Фол, нарушение
    10'
    Гьяси нарушает правила у центрального круга.
  • 9'
    "Специя" жмется к своим воротам, а "Милан" наседает. Конечно, нельзя это назвать штурмом, но давление хозяева создают.
  • 8'
    Не отдает мяч "Милан", а футболисты "Специи" лениво изображают прессинг.
  • Травма, повреждение
    7'
    Верде получает повреждение, прихрамывая покидая поле.
  • Угловой
    6'
    "Милан" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 5'
    Обложили хозяева штрафную соперника. Пока блокируются удары "Милана".
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Марко Серры, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил игрок гостей в середине поля.
  • 3'
    На правах хозяев "Милан" активнее идёт вперед в эти стартовые минуты.
  • 2'
    "Милан" проводит матч в комплекте формы красно-чёрного цвета, в бело-чёрной футболисты "Специи".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.30 7.20
1.67 3.10 7.50
1.38 5.35 8.80
1.68 3.16 7.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 10.00 1.03 1.85 1.95 3.40 1.32 1.24 4.00 1.96 1.90 1.72 2.20 1.77 2.20 1.05 9.50 1.22 4.20 1.03 12.00 1.05 8.10 1.02 13.00 1.02 12.00
10.25 1.01 4.25 1.18 3.20 1.31 2.13 1.68 1.68 2.19 1.48 2.85 1.22 4.30 1.15 5.15 1.05 7.90 1.03 8.80
6.12 1.14 3.53 1.32 2.38 1.62 1.95 1.93 1.69 2.25 1.44 2.91 1.48 2.76 1.38 3.16 1.55 2.56 1.65 2.32 1.51 2.65 1.25 4.17 1.18 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 2.23 1.65 1.03 12.00 1.18 4.90 1.03 12.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.48 1.19 4.75 1.15 5.55
1.22 4.39 1.11 6.94 1.30 3.56 1.69 2.21 1.49 2.69 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.45
4.70 1.19 3.15 1.36 1.82 1.99 1.38 3.04 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Милан 1:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Милан 1:0 Специя

Исход игры
Милан
98.7% (153)
Ничья
1.3% (2)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
23.68% (36)
Нет
76.32% (116)
Популярный счёт
2:0 Милан
53.5% (83)
2:1 Милан
12.9% (20)
3:0 Милан
11.6% (18)
3:1 Милан
7.7% (12)
1:0 Милан
7.7% (12)
4:0 Милан
1.9% (3)
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