32' Желтая карточкаРиччи Матео
40' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
47' Желтая карточкаЧалханоглу Хакан
1:0
57' ГолЛеау Рафаэл
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
33
Крунич
Раде
21
Диас
Брахим
17
Леау
Рафаэл
22
Хабот
Юлиан
28
Эрлич
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
17 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
32'
40'
47'
57'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Диас Брахим
|1
|0.33
|3.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.33
|4.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|1
|2.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|3.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|4.
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габбия Маттео
|2
|0
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|3.
|Крунич Раде
|1
|0
|4.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|5.
|Тео Эрнандес
|1
|0
|6.
|Леау Рафаэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Зут Йерун
|1
|0
|3.
|Фариас Диего
|1
|0
|4.
|Сала Джакопо
|1
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|6.
|Риччи Матео
|1
|0
|7.
|Рамос Хуан
|1
|0
|8.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Специя
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья
Специя Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|Верона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Специя
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.60
|1.19
|10.00
|1.03
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|3.40
|1.32
|—
|—
|1.24
|4.00
|1.96
|1.90
|1.72
|2.20
|1.77
|2.20
|1.05
|9.50
|1.22
|4.20
|1.03
|12.00
|1.05
|8.10
|1.02
|13.00
|1.02
|12.00
|—
|—
|10.25
|1.01
|—
|—
|4.25
|1.18
|—
|—
|3.20
|1.31
|—
|—
|2.13
|1.68
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.48
|2.85
|1.22
|4.30
|1.15
|5.15
|1.05
|7.90
|1.03
|8.80
|—
|—
|6.12
|1.14
|3.53
|1.32
|2.38
|1.62
|1.95
|1.93
|1.69
|2.25
|1.44
|2.91
|1.48
|2.76
|1.38
|3.16
|1.55
|2.56
|1.65
|2.32
|1.51
|2.65
|1.25
|4.17
|—
|—
|1.18
|5.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Милан 1:0 Специя
Исход игры
Милан
98.7% (153)
Ничья
1.3% (2)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (56)
Меньше
63.16% (96)
Обе команды забьют
Да
23.68% (36)
Нет
76.32% (116)
Популярный счёт
2:0 Милан
53.5% (83)
2:1 Милан
12.9% (20)
3:0 Милан
11.6% (18)
3:1 Милан
7.7% (12)
1:0 Милан
7.7% (12)
4:0 Милан
1.9% (3)
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