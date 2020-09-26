Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|2 (1)
|1
|2.
|Диас Брахим
|1
|0.5
|3.
|Кесси Франк
|1 (1)
|0.5
|4.
|Тео Эрнандес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|1.5
|2.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|3.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|4.
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Габбия Маттео
|2
|0
|2.
|Крунич Раде
|1
|0
|3.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|4.
|Тео Эрнандес
|1
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Зут Йерун
|1
|0
|3.
|Фариас Диего
|1
|0
|4.
|Сала Джакопо
|1
|0
|5.
|Рамос Хуан
|1
|0
|6.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Специя
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья
Специя Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.40
|1.19
|3.65
|1.28
|2.33
|1.65
|2.07
|1.81
|1.82
|2.05
|1.77
|2.20
|1.51
|2.55
|1.27
|3.85
|1.20
|4.60
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|1.02
|12.00
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.00
|4.30
|1.17
|3.48
|1.27
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.54
|2.65
|1.27
|3.76
|1.19
|4.55
|1.06
|7.70
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|14.74
|1.02
|13.68
|1.02
|4.75
|1.15
|4.14
|1.21
|2.57
|1.53
|—
|—
|2.03
|1.84
|—
|—
|1.63
|2.35
|1.33
|3.32
|1.24
|3.90
|1.09
|5.87
|1.08
|6.32
|1.03
|12.57
|1.03
|13.05
|—
|—
|—
|—
|4.97
|1.20
|—
|—
|2.36
|1.64
|2.08
|1.81
|1.81
|2.09
|1.62
|2.40
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.18
|5.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.57
|1.53
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.24
|3.90
|1.16
|4.63
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|3.04
|1.42
|2.39
|1.62
|1.81
|2.09
|1.56
|2.53
|1.38
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Милан - Специя
Исход игры
Милан
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
22% (11)
Нет
78% (39)
Популярный счёт
2:0 Милан
51.9% (27)
3:0 Милан
15.4% (8)
3:1 Милан
9.6% (5)
2:1 Милан
7.7% (4)
1:0 Милан
5.8% (3)
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