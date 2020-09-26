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Милан
 
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Стадион:
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 2 (1) 1
2. Диас Брахим 1 0.5
3. Кесси Франк 1 (1) 0.5
4. Тео Эрнандес 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 1.5
2. Гьяси Эммануэль 0 0
3. Рафаэл Биттенкур 0 0
4. Риччи Матео 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Габбия Маттео 2 0
2. Крунич Раде 1 0
3. Кастильехо Самуэль 1 0
4. Тео Эрнандес 1 0
5. Леау Рафаэл 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Зут Йерун 1 0
3. Фариас Диего 1 0
4. Сала Джакопо 1 0
5. Рамос Хуан 1 0
6. Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Специя 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья
Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан
Специя Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне
Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя

Последние игры между собой

Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Милан 3:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Милан 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Специя
    1.30
    6.30
    12.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.22 6.30 12.00
    1.29 5.70 12.00
    1.30 5.95 11.50
    1.25 6.30 11.22
    1.29 5.88 11.62

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.02 4.40 1.19 3.65 1.28 2.33 1.65 2.07 1.81 1.82 2.05 1.77 2.20 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.60 1.07 7.50 1.06 8.10 1.02 12.00
    11.25 1.00 4.30 1.17 3.48 1.27 2.25 1.61 1.79 2.02 1.54 2.65 1.27 3.76 1.19 4.55 1.06 7.70 1.04 7.90
    14.74 1.02 13.68 1.02 4.75 1.15 4.14 1.21 2.57 1.53 2.03 1.84 1.63 2.35 1.33 3.32 1.24 3.90 1.09 5.87 1.08 6.32 1.03 12.57 1.03 13.05
    4.97 1.20 2.36 1.64 2.08 1.81 1.81 2.09 1.62 2.40 1.50 2.71 1.18 5.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.31 1.61 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55
    3.68 1.27 2.57 1.53 1.66 2.29 1.24 3.90 1.16 4.63 1.04 10.70 1.03 11.89
    3.04 1.42 2.39 1.62 1.81 2.09 1.56 2.53 1.38 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.44 2.79 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.79
    2.05 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.30
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    Прогнозы на матч Милан - Специя

    Исход игры
    Милан
    98.1% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    22% (11)
    Нет
    78% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    51.9% (27)
    3:0 Милан
    15.4% (8)
    3:1 Милан
    9.6% (5)
    2:1 Милан
    7.7% (4)
    1:0 Милан
    5.8% (3)
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