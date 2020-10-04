  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:1
30' Гол
Мартинес Лаутаро
37' Желтая карточка
Фарес Мохамед
42' Желтая карточка
Лукаку Ромелу
1:1
55' Гол
Милинкович-Савич Сергей
70' Красная карточка
Иммобиле Чиро
71' Желтая карточка
Видаль Артуро
77' Желтая карточка
Янг Эшли
79' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
85'
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
22
Видаль
Артуро
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
23
Барелла
Николо
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Лацио
3-5-2
Интер Милан
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинкович-Савич Сергей 1 0.33
2. Кайседо Фелипе 1 0.33
3. Иммобиле Чиро 1 0.33
4. Лаццари Мануэль 1 0.33
5. Ачерби Франческо 0 0
6. Марусич Адам 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 1
2. Мартинес Лаутаро 3 1
3. Хакими Ашраф 1 0.33
4. Гальярдини Роберто 1 0.33
5. Д'Амброзио Данило 1 0.33
6. Янг Эшли 0 0
7. Санчес Алексис 0 0
8. Перишич Иван 0 0
9. Барелла Николо 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Лукас Лейва 2 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Альберто Луис 1 0
5. Ачерби Франческо 1 0
6. Марусич Адам 1 0
7. Фарес Мохамед 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 1 0
2. Лукаку Ромелу 1 0
3. Барелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Интер Милан 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио
Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло

Последние игры между собой

Лацио: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Лацио Серия A Интер Милан 0:1 Лацио Серия A Интер Милан 1:1 Лацио Кубок
Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Сассуоло Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Интер Милан 1:1 Заявка 3 2 1 0 10 - 6 7
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Верона 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7. Беневенто 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
8. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
9. Лацио 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Рома Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
13. Болонья 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Сампдория Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Парма 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Удинезе Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Кротоне Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • Второй тайм
  • 86'
    Хакими долго контролировал мяч и с правого края штрафной пробил почти по центру, это разминка для голкипера.
  • 85'
    Корреа в контратаке в одиночку прорывался слева к воротам и с острого угла пытался попасть в створ, не получилось!
  • 84'
    Сенси промедлил с ударом по воротам с линии штрафной площади, под мяч успели броситься, и Стракоша его подобрал.
  • Замена
    83'
    Эскаланте и Акпа Акпро заменили Лейву и Луиса Альберто.
  • Желтая карточка
    82'
    За срыв очередной контратаки предупреждение для Лаццарри.
  • Замена
    81'
    Замена у "Интера": Санчес вместо Мартинеса и д`Амброзио вместо Шкриньяра.
  • Желтая карточка
    80'
    Янг ценой желтой карточки сорвал быстрый прорыв соперника по бровке.
  • 79'
    Хакими справа от лицевой сильно прострелил вдоль ворот, кипер рукой смахнул рукой вверх и в прыжке его поймал.
  • 78'
    Милинкович-Савич метров с 33 на силу зарядил по воротам, мяч полетел в створ, но точно в руки Хандановичу.
  • 77'
    Корреа не смог продавить де Врея, а ведь был шанс оказаться самому перед голкипером "Интера".
  • Замена
    76'
    Брозович заменил Видаля под резкий свист счастливчиков, имеющих шанс попасть на стадион.
  • 75'
    Стракоша играл на опережение Мартинеса и не попал по мячу, на линии штрафной его прикрыл защитник и выбил мяч!
  • Красная карточка
    74'
    Пепе Рейна удален со скамейки запасных. Наверняка за некорректные слова в адрес судьи.
  • Желтая карточка
    73'
    Глупейшее удаление! Видаль предупрежден.
  • Красная карточка
    72'
    Итак, Видаль подкатился под Иммобиле.Виновник извинился, а Чиро отмахнулся, лёжа, и попал по лицу Артуро! Иммобиле удален с поля!
  • 71'
    Видаль подкатился сзади, спустя 10 секунд арбитр остановил матч! Красная карточка сращу! Кому?
  • Замена
    70'
    Сенси и Янг вышли на поле у гостей, не играют больше Гальярдини и Перишич.
  • 69'
    Новая атака "Лацио", веером двигался мяч, в итоге Фарес запустил мяч в небо!
  • 68'
    Иммобиле с радиуса штрафойо площади на силу пробивал по воротам, и мяч был направлен примерно на три метра выше!
  • Опасный момент
    67'
    Как же прибавил "Лацио"! Луис Альберто снова продавил опекуна и из-под защитника целил в правый угол - минимальный промах!
  • 66'
    Пароло опережал Бареллу после дальнего заброса мяча. Защитник рукой сделал скидку голкиперу, но судья решил не останавливать матч!
  • 65'
    Контратака 3 в 3 у хозяев поля, Луис Альберто по центру проник в штрафную и медлил с ударом, в итоге мяч направлен в пах защитнику!
  • 64'
    Пароло неожиданно пробил в непростой ситуации, подставив ногу под полет мяча, получилось несильно и в метре от левой штанги!
  • Опасный момент
    63'
    Ханданович вступил в игру после удара Луиса Альберто с линии штрафной в левый нижний угол - корнер!
  • Угловой
    62'
    Хакими и Перишич выполняли подачи к воротам противника, ничего опасного в итоге. Корнер с левого фланга.
  • 61'
    Опасная игра против Бареллы метрах в 30 от ворот "Лацио". Отсюда можно и пробить. Посмотрим на решение.
  • 60'
    Мартинес с левого фланга решил прострелить низом, сегодня подобные фокусы у "Интера" абсолютно безрезультатны.
  • 59'
    Лукаку помогал своим полузащитникам и получил аккуратный удар сзади по ногам. С 40 метров никто не станет пробивать.
  • 58'
    После подачи углового на линию вратарской Пароло коснулся мяча головой, и круглый полетел вдоль ворот, некому замкнуть!
  • Угловой
    57'
    Корреа на левом краю штрафной не торопился простреливать, в итоге защитник выбросил ногу и вынес мяч на угловой.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Подача с левого фланга у "Лацио", и на дальней штанге Перишич проиграл борьбу Милинковичу-Савичу, который головой с отскоком от газона пробил в ближнюю часть ворот!
  • 53'
    Милинкович-Савич неаккуратно прострелил в штрафную, практически обрезка получилась. Обошлось.
  • 52'
    Лукаку в контратаке улучил момент для высокой подачи на дальнюю штангу, Перишич с лета бил ногой и попал в опекуна!
  • Опасный момент
    51'
    "Интер" по центру разорвал оборону противника, Мартинеса вывели на удар со средней дистанции, рядом с перекладиной!
  • 50'
    Миланцы продолжают играть первым номером и после перерыва. Даже удивительна такая ситуация, учитывая прошлогодние результаты.
  • 49'
    Редкая ошибка у "Интера" при построении атаки, до Перишича не дошел мяч на левой кромке поля.
  • 48'
    Два фола кряду со стороны "Лацио" в центральном круге, так срывали контратаку. Карточек нет.
  • Опасный момент
    47'
    Мартинес развернулся у линии штрафной и сыграл поперек поля на Лукаку, который запустил мяч близко от левой штанги!
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Замена
    46'
    Пароло сыграет вместо травмированного Баштуша.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Интер" заслуженно ведет после первого тайма!
  • Травма, повреждение
    45'
    Лукаку на правом краю штрафной оттолкнул Баштуша и двинулся вперед, прострел не прошел. А ведь игрок римлян упал с проблемами паха. Третья травма!
  • 45'
    Барелла красиво убрал соперника от себя и с левой ноги с 20 метров направил мяч вдвое выше ворот!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • Желтая карточка
    44'
    Нет, не показалось. На повторе четко видно, что тренер "Лацио" также был предупрежден в недавнем эпизоде.
  • 43'
    Атака "Интера" по центру поля, хорошая комбинация, но сработала страховка у "Лацио". Вынесен мяч прочь.
  • 42'
    В том эпизоде что-то резкое сказал Индзаги, но получил ли он свою желтую карточку, непонятно. Будем считать, что нет.
  • Желтая карточка
    41'
    Баштуш взял игру на себя и по левому краю поля двинулся вперед, там фолил Лукаку, и Ромелу предупрежден за эмоции.
  • 40'
    Неприметный сегодня Иммобиле оказался на газоне в попытке контратаки. Грамотный тактический фол от соперника.
  • 39'
    Еще одна попытка удара, на сей раз гости атаковали по левому краю с подачей на дальнюю штангу, в итоге мяч от головы форварда полетел мимо каркаса.
  • 38'
    На линии своей штрафной Видаль в падении перехватывал прострельный пас, что привело к рикошету в створ ворот, Ханданович надежен на ленточке.
  • Желтая карточка
    37'
    Первая карточка в матче. Слишком много Фареса в эти минуты, за грубую игру он предупрежден.
  • 36'
    Фарес как вошел в игру, после навеса в его штрафную алжирец хладнокровно грудью отыграл мяч на своего голкипера.
  • Замена
    35'
    Фарес дебютирует в "Лацио". Он на этой неделе перешел из "СПАЛ 2013" за 10 млн евро. Заменил травмированного Марушича.
  • 34'
    "Интер" выглядит получше соперника и точно острее. Счет на табло нельзя назвать нелогичным.
  • 33'
    Видаль по вертикали низом делал передачу в штрафную, рискованно, и не оправдал себя этот замысел.
  • Угловой
    32'
    Лукаку боролся с Баштушем на правом краю штрафной площади и в итоге не устоял на ногах, это никак не пенальти, а вот угловой - да.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мартинес! Перишич с левого края поля проник в штрафную и сделал короткий пас на Мартинеса, который в борьбе смог пробить в дальний угол ворот!
  • 29'
    Иммобиле у правого угла чужой штрафной перехватил мяч и готовился наносить удар, но прозвучал свисток. Фол действительно был.
  • 28'
    После подачи Бареллы Мартинес подставил голову и метров с 12 пробил рядом с ближней штангой.
  • 27'
    Середина первого тайма у нас, атаки есть, соперники стараются, но реальной остроты напрочь нет.
  • 25'
    Мартинес еще раз неаккуратно сыграл на приеме мяча у чужой штрафной площади, срыв атаки.
  • 24'
    Лаццарри резко ускорился справа и набросил мяч на Корреа, и снова не хватает роста атакующему футболисту.
  • 23'
    Неожиданная контратака "Интера" сразу завершилась после неаккуратного приема мяча Луисом Альберто.
  • Травма, повреждение
    22'
    У Лаццарри проблемы с ногой после игрового столкновения. Замена здесь не требуется.
  • 21'
    После подачи Хакими на дальний край штрафной Перишич головой сбросил мяч, но во вратарской нет никого из одноклубников.
  • Угловой
    20'
    Попытка удара низом с углового от Луиса Альберто. Совсем ничего не получилось у игрока "Лацио".
  • Опасный момент
    19'
    Луис Альберто получил мяч у линии штрафной, подготовил удар и сильно направил мяч почти по центру, Ханданович на месте!
  • 18'
    4 в 3 атаковали лациале, и после подачи с правого фланга Корреа был на острие, но мяч летел на неудобной высоте, удар головой вообще не получился!
  • Офсайд
    17'
    Лукаку у центральной линии поля отдавал обостряющий пас, но пришлось остановиться, вне игры фиксируется.
  • Замена
    16'
    Баштуш заменил Раду. Будет разминаться уже на поле по ходу матча.
  • Травма, повреждение
    14'
    Оборона римлян справилась в двумя волнами атаки. Вот только Раду после стыка показал, что не сможет играть дальше. Он вышел на уколах.
  • 13'
    Тактический фол на Лукаку, также это привело к спорам со стороны одной из команд. Накаляется атмосфера.
  • 12'
    "Интер" регулярно простреливает низом, но вот пока все попытки завершаются перехватом мяча. Первый конфликт на поле, Луис Альберто был не прав против Видаля.
  • Угловой
    11'
    Прострел с левого угла штрафной по диагонали приводит к третьему корнеру в пользу "Интера".
  • Угловой
    10'
    Перишич дважды подавал. Мяч так и не перелетел первого же противника. Ничего опасного.
  • Угловой
    9'
    Большими силами комбинировал "Интер" впереди. Две попытки обострить игру привели к угловому с левого фланга.
  • 8'
    "Интер" взял мяч под контроль, а соперник вяло прессингует. Небольшая передышка после обмена атаками.
  • 7'
    Хороший навес во вратарскую "Интера" с переводом мяча дальше, но у дальней штанги вообще никого не оказалось.
  • Угловой
    6'
    Римляне по правому краю дважды прорывались, прострел во вторую линию неточный, а вторая попытка завершилась корнером.
  • 5'
    "Лацио" ответил выпадом по центру, но мяч все же застрял в штрафной площади, ничего опасного.
  • 4'
    Первая атака "Интера" завершилась ничем из-за невнимательности игроков атаки. Была угроза офсайда, пришлось оставить мяч.
  • Травма, повреждение
    3'
    Иммобиле получил удар сзади по ногам и по корпусу, пришлось даже врачу приходить на помощь. Пауза у нас.
  • 2'
    Медленный темп на старте противостояния, команды присматриваются друг к другу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Гости сделали первый удар по мячу, начинаем!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 2.25 2.55
7.77 2.08 2.50
3.28 4.00 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 7.20 1.09 3.70 1.14 2.33 1.27 2.18 1.73 1.52 2.52 1.80 2.08 1.27 3.70 1.05 9.50 1.04 10.00 1.12 10.00 1.03 12.00 1.02 11.00
13.50 1.00 14.50 1.00 5.25 1.14 4.33 1.20 2.57 1.52 1.99 1.77 1.73 2.35 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.05 1.07 6.50 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35 1.12 6.10 1.07 8.40
3.95 1.25 2.48 1.54 1.67 2.20 1.27 3.76 1.16 5.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.90 1.90 1.59 2.85 1.27 3.70
5.25 1.16 3.95 1.25 2.05 1.80 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.63
Букмекер Да Нет
4.05 1.15
Букмекер Да Нет
2.85 1.53
Где смотреть матч Лацио 1:1 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 1:1 Интер Милан

Исход игры
Лацио
8.8% (14)
Ничья
34.4% (55)
Интер Милан
56.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
67.31% (105)
Меньше
32.69% (51)
Обе команды забьют
Да
91.67% (143)
Нет
8.33% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
41.3% (66)
1:1 Ничья
23.8% (38)
2:2 Ничья
8.1% (13)
2:1 Лацио
6.9% (11)
0:1 Интер Милан
5% (8)
1:3 Интер Милан
4.4% (7)
2:3 Интер Милан
2.5% (4)
1:0 Лацио
1.9% (3)
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