Лацио
1:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Интер Милан
0:1
30' ГолМартинес Лаутаро
37' Желтая карточкаФарес Мохамед
42' Желтая карточкаЛукаку Ромелу
1:1
55' ГолМилинкович-Савич Сергей
70' Красная карточкаИммобиле Чиро
71' Желтая карточкаВидаль Артуро
77' Желтая карточкаЯнг Эшли
79' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
0:1
37'
42'
55'
67'
70'
71'
77'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.33
|2.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.33
|3.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.33
|4.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.33
|5.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|6.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|1
|3.
|Хакими Ашраф
|1
|0.33
|4.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.33
|5.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.33
|6.
|Янг Эшли
|0
|0
|7.
|Санчес Алексис
|0
|0
|8.
|Перишич Иван
|0
|0
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|2.
|Лукас Лейва
|2
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|4.
|Альберто Луис
|1
|0
|5.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|6.
|Марусич Адам
|1
|0
|7.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|1
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|3.
|Барелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Интер Милан
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло
Последние игры между собой
Лацио: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 6
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Верона
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|7.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Лацио
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Парма
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|7.20
|1.09
|3.70
|1.14
|2.33
|1.27
|2.18
|1.73
|1.52
|2.52
|1.80
|2.08
|1.27
|3.70
|1.05
|9.50
|1.04
|10.00
|1.12
|10.00
|1.03
|12.00
|1.02
|11.00
|13.50
|1.00
|14.50
|1.00
|5.25
|1.14
|4.33
|1.20
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.99
|1.77
|—
|—
|1.73
|2.35
|1.36
|3.15
|1.25
|3.78
|1.08
|6.05
|1.07
|6.50
|1.00
|11.00
Прогнозы на матч Лацио 1:1 Интер Милан
Исход игры
Лацио
8.8% (14)
Ничья
34.4% (55)
Интер Милан
56.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
67.31% (105)
Меньше
32.69% (51)
Обе команды забьют
Да
91.67% (143)
Нет
8.33% (13)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
41.3% (66)
1:1 Ничья
23.8% (38)
2:2 Ничья
8.1% (13)
2:1 Лацио
6.9% (11)
0:1 Интер Милан
5% (8)
1:3 Интер Милан
4.4% (7)
2:3 Интер Милан
2.5% (4)
1:0 Лацио
1.9% (3)
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