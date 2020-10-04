За срыв очередной контратаки предупреждение для Лаццарри.

Эскаланте и Акпа Акпро заменили Лейву и Луиса Альберто.

Сенси промедлил с ударом по воротам с линии штрафной площади, под мяч успели броситься, и Стракоша его подобрал.

Корреа в контратаке в одиночку прорывался слева к воротам и с острого угла пытался попасть в створ, не получилось!

Хакими долго контролировал мяч и с правого края штрафной пробил почти по центру, это разминка для голкипера.

81' Замена у "Интера": Санчес вместо Мартинеса и д`Амброзио вместо Шкриньяра.

80' Янг ценой желтой карточки сорвал быстрый прорыв соперника по бровке.

79' Хакими справа от лицевой сильно прострелил вдоль ворот, кипер рукой смахнул рукой вверх и в прыжке его поймал.

78' Милинкович-Савич метров с 33 на силу зарядил по воротам, мяч полетел в створ, но точно в руки Хандановичу.

77' Корреа не смог продавить де Врея, а ведь был шанс оказаться самому перед голкипером "Интера".

76' Брозович заменил Видаля под резкий свист счастливчиков, имеющих шанс попасть на стадион.

75' Стракоша играл на опережение Мартинеса и не попал по мячу, на линии штрафной его прикрыл защитник и выбил мяч!

74' Пепе Рейна удален со скамейки запасных. Наверняка за некорректные слова в адрес судьи.

73' Глупейшее удаление! Видаль предупрежден.

72' Итак, Видаль подкатился под Иммобиле.Виновник извинился, а Чиро отмахнулся, лёжа, и попал по лицу Артуро! Иммобиле удален с поля!

71' Видаль подкатился сзади, спустя 10 секунд арбитр остановил матч! Красная карточка сращу! Кому?

70' Сенси и Янг вышли на поле у гостей, не играют больше Гальярдини и Перишич.

69' Новая атака "Лацио", веером двигался мяч, в итоге Фарес запустил мяч в небо!

68' Иммобиле с радиуса штрафойо площади на силу пробивал по воротам, и мяч был направлен примерно на три метра выше!

67' Как же прибавил "Лацио"! Луис Альберто снова продавил опекуна и из-под защитника целил в правый угол - минимальный промах!

66' Пароло опережал Бареллу после дальнего заброса мяча. Защитник рукой сделал скидку голкиперу, но судья решил не останавливать матч!

65' Контратака 3 в 3 у хозяев поля, Луис Альберто по центру проник в штрафную и медлил с ударом, в итоге мяч направлен в пах защитнику!

64' Пароло неожиданно пробил в непростой ситуации, подставив ногу под полет мяча, получилось несильно и в метре от левой штанги!

63' Ханданович вступил в игру после удара Луиса Альберто с линии штрафной в левый нижний угол - корнер!

62' Хакими и Перишич выполняли подачи к воротам противника, ничего опасного в итоге. Корнер с левого фланга.

61' Опасная игра против Бареллы метрах в 30 от ворот "Лацио". Отсюда можно и пробить. Посмотрим на решение.

60' Мартинес с левого фланга решил прострелить низом, сегодня подобные фокусы у "Интера" абсолютно безрезультатны.

59' Лукаку помогал своим полузащитникам и получил аккуратный удар сзади по ногам. С 40 метров никто не станет пробивать.

58' После подачи углового на линию вратарской Пароло коснулся мяча головой, и круглый полетел вдоль ворот, некому замкнуть!

57' Корреа на левом краю штрафной не торопился простреливать, в итоге защитник выбросил ногу и вынес мяч на угловой.

55' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Подача с левого фланга у "Лацио", и на дальней штанге Перишич проиграл борьбу Милинковичу-Савичу, который головой с отскоком от газона пробил в ближнюю часть ворот!

53' Милинкович-Савич неаккуратно прострелил в штрафную, практически обрезка получилась. Обошлось.

52' Лукаку в контратаке улучил момент для высокой подачи на дальнюю штангу, Перишич с лета бил ногой и попал в опекуна!

51' "Интер" по центру разорвал оборону противника, Мартинеса вывели на удар со средней дистанции, рядом с перекладиной!

50' Миланцы продолжают играть первым номером и после перерыва. Даже удивительна такая ситуация, учитывая прошлогодние результаты.

49' Редкая ошибка у "Интера" при построении атаки, до Перишича не дошел мяч на левой кромке поля.

48' Два фола кряду со стороны "Лацио" в центральном круге, так срывали контратаку. Карточек нет.

47' Мартинес развернулся у линии штрафной и сыграл поперек поля на Лукаку, который запустил мяч близко от левой штанги!

46' Стартовал второй тайм!