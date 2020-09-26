Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.5
|2.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.5
|3.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.5
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
|5.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|3
|1.5
|2.
|Мартинес Лаутаро
|2
|1
|3.
|Хакими Ашраф
|1
|0.5
|4.
|Гальярдини Роберто
|1
|0.5
|5.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.5
|6.
|Янг Эшли
|0
|0
|7.
|Санчес Алексис
|0
|0
|8.
|Барелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|2
|0
|2.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|4.
|Альберто Луис
|1
|0
|5.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|6.
|Марусич Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Интер Милан
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло
Последние игры между собой
Лацио: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 5
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Ювентус
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Беневенто
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|13.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Парма
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.15
|4.20
|1.23
|2.48
|1.53
|2.18
|1.73
|1.99
|1.87
|1.77
|2.12
|1.62
|2.39
|1.32
|3.35
|1.25
|4.00
|1.10
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|13.50
|1.00
|11.75
|1.01
|5.00
|1.16
|4.05
|1.24
|2.62
|1.61
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.59
|2.30
|1.30
|3.26
|1.21
|3.84
|1.08
|6.30
|1.06
|6.90
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|8.96
|1.06
|4.13
|1.21
|3.49
|1.30
|2.29
|1.66
|—
|—
|1.80
|2.08
|—
|—
|1.51
|2.63
|1.25
|3.81
|1.19
|4.31
|1.07
|7.09
|1.06
|8.40
|1.02
|14.74
|1.02
|15.17
Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан
Исход игры
Лацио
12.3% (7)
Ничья
49.1% (28)
Интер Милан
38.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
90.91% (50)
Нет
9.09% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (18)
1:2 Интер Милан
31.6% (18)
2:2 Ничья
12.3% (7)
2:1 Лацио
8.8% (5)
0:1 Интер Милан
5.3% (3)
1:0 Лацио
3.5% (2)
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