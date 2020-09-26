  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайседо Фелипе 1 0.5
2. Иммобиле Чиро 1 0.5
3. Лаццари Мануэль 1 0.5
4. Милинкович-Савич Сергей 0 0
5. Марусич Адам 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 3 1.5
2. Мартинес Лаутаро 2 1
3. Хакими Ашраф 1 0.5
4. Гальярдини Роберто 1 0.5
5. Д'Амброзио Данило 1 0.5
6. Янг Эшли 0 0
7. Санчес Алексис 0 0
8. Барелла Николо 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 2 0
2. Кайседо Фелипе 1 0
3. Иммобиле Чиро 1 0
4. Альберто Луис 1 0
5. Ачерби Франческо 1 0
6. Марусич Адам 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Барелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Интер Милан 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио
Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано
Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло

Последние игры между собой

Лацио: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Лацио Серия A Интер Милан 0:1 Лацио Серия A Интер Милан 1:1 Лацио Кубок
Лацио 0:3 Интер Милан Серия A Лацио 2:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Интер Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Лацио Серия A Интер Милан 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Лацио Серия A Лацио 1:0 Интер Милан Серия A Лацио 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 9 - 5 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Верона Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Ювентус Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Болонья Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Беневенто Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
13. Дженоа Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Рома Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Удинезе Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Кротоне Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Парма Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Лацио 12.3% (7)
    X 49.1% (28)
    Интер Милан 38.6% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Интер Милан
    3.26
    3.96
    2.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.05 3.70 2.20
    3.15 3.90 2.15
    3.26 3.96 2.26
    2.82 3.64 2.38

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 4.90 1.15 4.20 1.23 2.48 1.53 2.18 1.73 1.99 1.87 1.77 2.12 1.62 2.39 1.32 3.35 1.25 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    13.50 1.00 11.75 1.01 5.00 1.16 4.05 1.24 2.62 1.61 1.94 1.86 1.59 2.30 1.30 3.26 1.21 3.84 1.08 6.30 1.06 6.90
    10.70 1.04 8.96 1.06 4.13 1.21 3.49 1.30 2.29 1.66 1.80 2.08 1.51 2.63 1.25 3.81 1.19 4.31 1.07 7.09 1.06 8.40 1.02 14.74 1.02 15.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.41 1.57 1.59 2.35 1.23 4.20
    3.60 1.29 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.15
    3.37 1.32 2.33 1.64 1.58 2.45 1.20 4.24 1.13 5.05 1.03 11.89 1.03 12.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.08 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.60
    1.59 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.50
    Где смотреть матч Лацио - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


    Прогнозы на матч Лацио - Интер Милан

    Исход игры
    Лацио
    12.3% (7)
    Ничья
    49.1% (28)
    Интер Милан
    38.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (50)
    Нет
    9.09% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (18)
    1:2 Интер Милан
    31.6% (18)
    2:2 Ничья
    12.3% (7)
    2:1 Лацио
    8.8% (5)
    0:1 Интер Милан
    5.3% (3)
    1:0 Лацио
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
    8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
    11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
    12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный