Марсель
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Велодром
Сент-Этьен
0:1
6' ГолАмума Ромен
27
Лопес
Максим
10
Пайе
Димитри
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
29
Аби
Шарль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лопес МаксимНападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
17 Сарр БунаЗащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
29 Аби ШарльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|2
|1
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|1
|3.
|Пайе Димитри
|0
|0
|4.
|Сансон Морган
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|2
|1
|2.
|Камара Махди
|1
|0.5
|3.
|Буанга Денис
|1 (1)
|0.5
|4.
|Норден Арно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|1
|1
|2.
|Амави Жордан
|1
|1
|3.
|Пайе Димитри
|1
|0
|4.
|Стротман Кевин
|1
|0
|5.
|Сакаи Хироки
|1
|0
|6.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|7.
|Гуйе Пап
|1
|0
|8.
|Лопес Максим
|1
|0
|9.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|10.
|Камара Бубакар
|1
|0
|11.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|2
|0
|2.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Сент-Этьен
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель
Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель
Последние игры между собой
Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Марсель 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Марсель
92.7% (140)
Ничья
5.3% (8)
Сент-Этьен
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
2:1 Марсель
52.3% (79)
1:0 Марсель
21.2% (32)
2:0 Марсель
14.6% (22)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Марсель
2.6% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.60
|1.03
|6.90
|1.10
|3.20
|1.39
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.03
|1.92
|1.79
|2.11
|—
|—
|1.40
|3.25
|1.28
|4.00
|1.11
|6.60
|1.07
|7.50
|1.01
|13.50
|—
|—
|8.60
|1.03
|6.95
|1.06
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.78
|2.27
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.25
|3.88
|1.08
|6.40
|1.06
|6.95
|1.01
|16.00
|—
|—
|6.07
|1.06
|5.15
|1.08
|2.97
|1.37
|—
|—
|2.29
|1.62
|—
|—
|1.72
|2.13
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.24
|3.60
|1.07
|5.42
|1.06
|6.02
|1.02
|11.97
|1.02
|12.38
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.42
|2.64
|1.53
|2.25
|1.70
|1.89
|2.01
|1.68
|2.29
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.24
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.35
|3.30
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.11
|7.00
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.63
|1.47
|—
|—
|1.76
|2.08
|—
|—
|1.35
|3.04
|1.08
|5.18
|1.06
|6.38
|1.01
|17.15
|2.59
|1.53
|2.12
|1.77
|1.64
|2.34
|1.41
|3.01
|1.35
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—