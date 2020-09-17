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  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
6' Гол
Амума Ромен
12'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
5
Балерди
Леонардо
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
27
Лопес
Максим
10
Пайе
Димитри
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
3
Фофана
Уэсли
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
29
Аби
Шарль
Марсель
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Амума Ромен
(Масон Иван)
8'
 
Муэффек Аймен
Дебюши Матьё

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 1
2. Чалета-Цар Дуе 2 1
3. Пайе Димитри 0 0
4. Сансон Морган 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 2 1
2. Камара Махди 1 0.5
3. Буанга Денис 1 (1) 0.5
4. Норден Арно 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 1 1
2. Амави Жордан 1 1
3. Пайе Димитри 1 0
4. Стротман Кевин 1 0
5. Сакаи Хироки 1 0
6. Альваро Гонсалес II 1 0
7. Гуйе Пап 1 0
8. Лопес Максим 1 0
9. Радоньич Неманья 1 0
10. Камара Бубакар 1 0
11. Балерди Леонардо 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 2 0
2. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Сент-Этьен 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель
Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Марсель 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 12'
    Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 33%, Сент-Этьен: 67%.
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 8'
    Дебюши Матьё получил травму и заменен. Aimen Moueffek выходит на поле.
  • 8'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 7'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Иван Масон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!
  • 6'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 54%, Сент-Этьен: 46%.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    2'
    Аби Шарль из команды Сент-Этьен в офсайде
  • 2'
    Марсель контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Пайе Димитри пострадал.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Марсель 92.7% (140)
X 5.3% (8)
Сент-Этьен 2% (3)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Сент-Этьен
1.89
3.74
5.05
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Марсель 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Марсель
92.7% (140)
Ничья
5.3% (8)
Сент-Этьен
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
2:1 Марсель
52.3% (79)
1:0 Марсель
21.2% (32)
2:0 Марсель
14.6% (22)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Марсель
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.88 3.50 4.50
1.87 3.60 4.60
2.08 3.40 4.35
1.72 3.54 4.82
1.89 3.43 4.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.03 6.90 1.10 3.20 1.39 2.50 1.57 2.03 1.92 1.79 2.11 1.40 3.25 1.28 4.00 1.11 6.60 1.07 7.50 1.01 13.50
8.60 1.03 6.95 1.06 3.14 1.34 2.40 1.57 1.78 2.27 1.35 3.20 1.25 3.88 1.08 6.40 1.06 6.95 1.01 16.00
6.07 1.06 5.15 1.08 2.97 1.37 2.29 1.62 1.72 2.13 1.35 3.05 1.24 3.60 1.07 5.42 1.06 6.02 1.02 11.97 1.02 12.38
3.03 1.42 2.64 1.53 2.25 1.70 1.89 2.01 1.68 2.29 1.50 2.71 1.24 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.70 1.45 1.70 2.15 1.35 3.30 1.09 7.50
2.88 1.42 1.86 1.94 1.36 3.12 1.11 7.00 1.07 8.40
2.63 1.47 1.76 2.08 1.35 3.04 1.08 5.18 1.06 6.38 1.01 17.15
2.59 1.53 2.12 1.77 1.64 2.34 1.41 3.01 1.35 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.80
2.05 1.70
Букмекер Да Нет
5.60 1.16
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
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