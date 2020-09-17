ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Марли Аке и попал в перекладину!

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Марли Аке нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Aimen Moueffek выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Сансон Морган получил желтую карточку от судьи

47' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Лопес Максим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

44' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

43' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Камара Бубакар получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Камара Бубакар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мулен Жесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Камара Махди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Марсель

39' Амума Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Марсель

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

34' Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

31' Амума Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Сакаи Хироки получил желтую карточку от судьи

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

29' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

28' Удар от ворот произведет Марсель

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

26' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

24' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

22' Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Иван Масон получил желтую карточку от судьи

21' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

17' Сансон Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Лопес Максим из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

16' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Марсель

12' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

12' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Плохо сыграл Фофана Уэсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

9' Дебюши Матьё получил травму и заменен. Aimen Moueffek выходит на поле.

8' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Иван Масон сделал результативную передачу.

6' Г О О О О Л - Амума Ромен изменил счет на табло!

6' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сент-Этьен начинает с центра поля