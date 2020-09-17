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Марсель
0:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
6' Гол
Амума Ромен
21' Желтая карточка
Масон Иван
30' Желтая карточка
Сакаи Хироки
45' Желтая карточка
Сансон Морган
0:2
75' Гол
Буанга Денис
85' Желтая карточка
Гурна-Дуат Лукас
90'+5
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
5
Балерди
Леонардо
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
26
Товен
Флорьян
27
Лопес
Максим
10
Пайе
Димитри
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
3
Фофана
Уэсли
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
21
Амума
Ромен
29
Аби
Шарль
Марсель
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Амума Ромен
(Масон Иван)
9'
 
Муэффек Аймен
Дебюши Матьё
21'
 
Масон Иван
30'
Сакаи Хироки
 
45'
Сансон Морган
 
46'
Аке Марли
Лопес Максим
 
46'
Сарр Буна
Балерди Леонардо
 
46'
 
Норден Арно
Аушиш Адиль
58'
 
Юссуф Зейду
Амума Ромен
72'
 
Сиссоко Нельсон
Аби Шарль
72'
 
Гурна-Дуат Лукас
Неу Иван
73'
Жермен Валер
Сансон Морган
 
75'
0:2
Буанга Денис
(Норден Арно)
78'
Стротман Кевин
Ронжье Валентин
 
78'
Роккиа Кристофер
Сакаи Хироки
 
85'
 
Гурна-Дуат Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 2 0.67
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.67
3. Пайе Димитри 0 0
4. Сансон Морган 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 1
2. Буанга Денис 2 (1) 0.67
3. Камара Махди 1 0.33
4. Норден Арно 0 0
5. Масон Иван 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 1 1
2. Амави Жордан 1 1
3. Сакаи Хироки 2 0
4. Пайе Димитри 1 0
5. Стротман Кевин 1 0
6. Альваро Гонсалес II 1 0
7. Сансон Морган 1 0
8. Гуйе Пап 1 0
9. Лопес Максим 1 0
10. Радоньич Неманья 1 0
11. Камара Бубакар 1 0
12. Балерди Леонардо 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 2 0
2. Фофана Уэсли 1 0
3. Масон Иван 1 0
4. Гурна-Дуат Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Сент-Этьен 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель
Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Сент-Этьен: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Марсель 4:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:2 Марсель Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
9. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Прогнозы 151
Марсель 92.7% (140)
X 5.3% (8)
Сент-Этьен 2% (3)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель 0:2 Сент-Этьен

Исход игры
Марсель
92.7% (140)
Ничья
5.3% (8)
Сент-Этьен
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
63.09% (94)
Нет
36.91% (55)
Популярный счёт
2:1 Марсель
52.3% (79)
1:0 Марсель
21.2% (32)
2:0 Марсель
14.6% (22)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 Марсель
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.00 3.25 1.60
34.00 12.00 1.06
2.08 3.40 4.35
1.72 3.54 4.82
7.44 3.29 1.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.03 6.90 1.10 3.25 1.19 2.22 1.33 2.03 1.92 2.00 1.80 1.33 4.75 1.17 4.90 1.02 13.00 1.13 8.80 1.01 13.50
8.60 1.03 6.95 1.06 3.14 1.34 2.40 1.57 1.78 2.27 1.35 3.20 1.25 3.88 1.08 6.40 1.06 6.95 1.01 16.00
6.07 1.06 5.15 1.08 2.97 1.37 2.29 1.62 1.72 2.13 1.35 3.05 1.24 3.60 1.07 5.42 1.06 6.02 1.02 11.97 1.02 12.38
3.34 1.36 2.72 1.50 2.10 1.80 1.66 2.34 1.72 2.22 1.43 2.98 1.43 2.99 1.47 2.85 1.37 3.26 1.19 5.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.70 1.45 1.70 2.15 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
2.88 1.42 1.86 1.94 1.36 3.12 1.11 7.00 1.07 8.40
2.63 1.47 1.76 2.08 1.35 3.04 1.08 5.18 1.06 6.38 1.01 17.15
2.59 1.53 2.12 1.77 1.64 2.34 1.41 3.01 1.24 4.26 1.12 6.71 1.26 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 3.05 1.37 1.80 2.00 1.25 3.70 1.23 4.05
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
2.05 1.70
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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