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Барселона
2:1
Перерыв
Химнастик
0'
1:0
6' Гол
Дембеле Усман
2:0
17' Пенальти
Гризманн Антуан
2:1
31' Гол
Бонилья Хавьер
Барселона
Химнастик

Ход матча

6'
Дембеле Усман
1:0
17'
Гризманн Антуан
2:0
31'
2:1
Бонилья Хавьер

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна
Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона
Химнастик Последние 20 матчей: + = -
Ла-Нусия 2:0 Химнастик Химнастик 2:1 Валенсия-2 Кастельон 3:2 Химнастик Химнастик 1:1 Лерида
Корнелья 1:1 Химнастик Химнастик 4:1 Эбро ФК Андорра 0:0 Химнастик Химнастик 1:0 Барселона-2 Льягостера 0:0 Химнастик Химнастик 1:3 Сарагоса Ориуэла 2:2 Химнастик Химнастик 0:2 Эркулес Химнастик 3:1 Олот Атлетико Леванте 1:0 Химнастик Химнастик 0:1 Вильярреал-2 Прат 1:3 Химнастик Химнастик 2:0 Эхеа Сабадель 2:0 Химнастик Бадалона 2:1 Химнастик Химнастик 2:2 Эспаньол-2

Последние игры между собой

Барселона: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Химнастик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Химнастик 1:1 Барселона Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Неплохую атаку провели на последних минутах гости, но прострел Аманга своего адресата не нашёл. А тем временем даёт арбитр свисток на перерыв. После первого тайма счёт 2:1.
  • 44'
    Две подачи подряд выполнили каталонцы в штрафную площадь "Химнастика", но ничем опасным это не закончилось, не самые высокорослые игроки у "Барселоны".
  • 43'
    Заброс от Алены на Месси, но прерывает эту передачу Трелльес, выбивая головой мяч за лицевую линию, угловой будет.
  • 42'
    Уже в который раз неудачно обрабатывают мяч футболисты "Барселоны", на этот раз ошибся Алена, непозволительно такое для игроков уровня "Барселоны".
  • 41'
    И продолжают атаковать футболисты "Химнастика", на этот раз через левый фланг организовали они атаку, но Роберто не позволил обыграть себя Амангу.
  • 40'
    Интересная атака гостей, пошла подача на дальнюю штангу на Руэду, а тот головой сбрасывал вдоль ворот на Трилльеса, но Пике был на чеку.
  • 39'
    В очередной раз возникает недопонимание между партнёрами и \Месси, на этот раз Роберто выполнил передачу на аргентинца, а тот даже не побежал.
  • 38'
    Показали тренерский штаб "Барселоны", все помощники Кумана сидят в спортивных костюмах, а сам главный тренер в пиджаке и брюках, бросается это в глаза.
  • Желтая карточка
    37'
    Арбитр думал-думал, в итоге принял решение показать жёлтую карточку Бонилье, возможно, что-то сказал ему футболист.
  • 36'
    Досталось в центре поля по ногам Алене, это Бонилья грубовато влетел в полузащитника "Барселоны", честно говоря, это фол на жёлтую.
  • 35'
    Месси выполнил передачу на левый фланг на Дембеле, а француз пропустил мяч под ногой, недоволен аргентинец действиями своего партнёра. 
  • 34'
    Что-то активно обсуждает тренерский штаб "Химнастика", сразу несколько человек столпились и обсуждают какие-то записи.
  • 33'
    Очередная ошибка в передаче в исполнении Месси, на этот раз совсем неудачно переводил он атаку на левый фланг.
  • 32'
    Месси сыграл в штрафную на Дембеле, а Усман развернулся и забросил мяч на дальнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.
  • 31'
    Продолжают атаковать хозяева, стоит отметить, что в последние минут десять они стараются проводить наступление через правый фланг, а в первые минуты встречи было иначе. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Бонилья!!! 2:1!!! А как вам такое? Бруге выкатил мяч на Бонилью, который выстрелил в левый нижний угол с линии штрафной площади, Нето даже не сдвинулся с места.
  • 29'
    Алена выполнял интересную по мысли передачу в штрафную на Месси, но вот исполнение подвело, немного сильнее нужного получилось. 
  • 28'
    Педри отыграл на Месси, а аргентинец в касание выполнил передачу на Роберто, который врывался в штрафную, но пас получился неточным. 
  • 27'
    Гризманн получил мяч на границе штрафной площади гостей и выполнил проникающую передачу на Альбу, но прочитал замысел француза Бонилла.
  • 26'
    Алена попытался в одиночку прорваться к воротам "Химнастика", но слишком много соперников оказалось перед ним.
  • Офсайд
    25'
    Месси из центра поля выполнил передачу на левый фланг на Дембеле, не прошел с первого раза пас, а во втором случае француз оказался в положении "вне игры".
  • 24'
    Вроде бы попытались организовать прессинг на чужой половине поля футболисты "Химнастика", но таким низким темпом "Барселону" в тяжелое положение не поставить. 
  • 23'
    Месси сыграл на Дембеле и ждал обратной передачи от француза, но Усман потерял мяч в окружении четверых соперников. 
  • 22'
    Нето здорово вбросил мяч вперёд на Дембеле, но французский вингер решил не убегать в контратаку, а просто отыграл назад.
  • 21'
    В первые минуты встречи активнее всех у хозяев выглядит Аманг, но вот начал прихрамывать камерунский защитник, не к добру это.
  • 20'
    Альба прекрасно перевёл мяч на правый фланг атаки, а оттуда пытался выполнить передачу вдоль ворот Серхи Роберто, но вышло крайне неудачно. 
  • 19'
    Аманг здорово отработал в защите, отобрал мяч у Гризманна, а затем выполнил неточную передачу вперёд, только похвалили...
  • 18'
    Доминируют хозяева в первые минуты встречи, чуть ли не всей командой находится "Барселона" на чужой половине поля.
  • 17'
    Первая за долгое время атака гостей. С левого фланга сместился в центр Аманг и пробивал в дальний угол, но в створ не попал.
  • 16'
    Стоит отметить, что Гризманн уже несколько одиннадцатиметровых подряд не забивает в сборной Франции, а вот в клубе с этой задачей справился.
  • Пенальти
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Гризманн!!! 2:0!!! Гризманну доверили исполнять одиннадцатиметровый. Подошёл к мячу француз и пробил в левый нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположный. 
  • Пенальти!
    13'
    Угловой заработали каталонцы. Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной, а там завалили на газон Пике, арбитр показывает на точку!
  • Опасный момент
    12'
    Как же опасно! Бускетс в очередной раз забросил мяч в штрафную на Гризманна, а тот выполнил передачу на Роберто, но Серхи с близкой дистанции пробил в голкипера.
  • Желтая карточка
    11'
    Педри убегал к чужим воротам, но прихватил его за футболку в центре поля Бруге, кажется, жёлтую карточку показал арбитр полузащитнику гостей.
  • 10'
    Бускетс выполнил мягкий "черпачок" в штрафную площадь "Химнастика" на Гризманна, но француз к мячу не успел, а ведь неплохо по мысли было!
  • 9'
    Всё проходит через Бускетса в первые минуты встречи, есть надежда, что испанский полузащитник "Барселоны" вернётся в прежнюю форму.
  • 8'
    Месси обыгрался с Бускетсом в центре поля, а затем досталось по ногам аргентинскому форварду хозяев, арбитр всё видел.
  • 7'
    В привычном себе стиле каталонцы перекатывают мяч на чужой половине поля, прижался к своей штрафной "Химнастик".
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Дембеле!!! 1:0!!! Серхио Роберто здорово прострелил в штрафную площадь гостей, пропустил мяч Гризманн точно на Дембеле, а Усман обработал мяч, а затем отправил его в сетку.
  • 5'
    Куман довольно серьёзно смотрит за игрой, всё-таки на нём груз ответственности просто огромен. Ему предстоит показывать результат в каждом матче. 
  • 3'
    Месси довольно активен в первые минуты, настоящий профессионал своего дела. Футболист даже несколько раз улыбнулся, что неплохо для микроклимата. 
  • 2'
    Гризманн справа получил мяч, прошёл по флангу вперёд и сделал передачу в центр. На этот пас никто не откликнулся. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Состав "Барселоны" на товарищеский матч выглядит следующим образом: Нето – Альба, Роберто, Пике, Лангле, Лопес – Гризманн, Дембеле, Бускетс, Аленья – Месси.
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Мы начинаем прямую трансляцию товарищеского матча "Барселона" - "Химнастик".
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Химнастик
1.06
9.97
34.00
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 20.00 28.00
1.02 18.00 31.00
1.06 12.75 28.00
1.05 9.97 22.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.37 1.51 2.05 1.72 3.30 1.30 1.91 1.74 1.70 2.03 1.71 2.07 2.01 1.75 1.45 2.62 1.18 4.50
8.10 1.04 7.10 1.06 3.72 1.22 3.10 1.32 2.19 1.63 1.75 2.05 1.59 2.47 1.32 3.32 1.24 3.80 1.08 5.95 1.07 6.45
2.48 1.47 2.12 1.65 1.92 1.82 1.69 2.06 1.54 2.31 1.47 2.40
Букмекер 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.90 1.35 3.75 1.25 1.55 2.30 1.65 2.15
3.68 1.27 2.02 1.78 1.49 2.58
3.53 1.22 2.77 1.37 2.18 1.61 1.88 1.85 1.55 2.29 1.39 2.73
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.95 1.76 1.66 2.13
2.61 1.48 1.95 1.83 1.54 2.44

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
5.60 1.11
Букмекер Да Нет
3.25 1.23
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