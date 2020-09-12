И продолжают атаковать футболисты "Химнастика", на этот раз через левый фланг организовали они атаку, но Роберто не позволил обыграть себя Амангу.

Уже в который раз неудачно обрабатывают мяч футболисты "Барселоны", на этот раз ошибся Алена, непозволительно такое для игроков уровня "Барселоны".

Заброс от Алены на Месси, но прерывает эту передачу Трелльес, выбивая головой мяч за лицевую линию, угловой будет.

Две подачи подряд выполнили каталонцы в штрафную площадь "Химнастика", но ничем опасным это не закончилось, не самые высокорослые игроки у "Барселоны".

Неплохую атаку провели на последних минутах гости, но прострел Аманга своего адресата не нашёл. А тем временем даёт арбитр свисток на перерыв. После первого тайма счёт 2:1.

40' Интересная атака гостей, пошла подача на дальнюю штангу на Руэду, а тот головой сбрасывал вдоль ворот на Трилльеса, но Пике был на чеку.

39' В очередной раз возникает недопонимание между партнёрами и \Месси, на этот раз Роберто выполнил передачу на аргентинца, а тот даже не побежал.

38' Показали тренерский штаб "Барселоны", все помощники Кумана сидят в спортивных костюмах, а сам главный тренер в пиджаке и брюках, бросается это в глаза.

37' Арбитр думал-думал, в итоге принял решение показать жёлтую карточку Бонилье, возможно, что-то сказал ему футболист.

36' Досталось в центре поля по ногам Алене, это Бонилья грубовато влетел в полузащитника "Барселоны", честно говоря, это фол на жёлтую.

35' Месси выполнил передачу на левый фланг на Дембеле, а француз пропустил мяч под ногой, недоволен аргентинец действиями своего партнёра.

34' Что-то активно обсуждает тренерский штаб "Химнастика", сразу несколько человек столпились и обсуждают какие-то записи.

33' Очередная ошибка в передаче в исполнении Месси, на этот раз совсем неудачно переводил он атаку на левый фланг.

32' Месси сыграл в штрафную на Дембеле, а Усман развернулся и забросил мяч на дальнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.

31' Продолжают атаковать хозяева, стоит отметить, что в последние минут десять они стараются проводить наступление через правый фланг, а в первые минуты встречи было иначе.

30' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Бонилья!!! 2:1!!! А как вам такое? Бруге выкатил мяч на Бонилью, который выстрелил в левый нижний угол с линии штрафной площади, Нето даже не сдвинулся с места.

29' Алена выполнял интересную по мысли передачу в штрафную на Месси, но вот исполнение подвело, немного сильнее нужного получилось.

28' Педри отыграл на Месси, а аргентинец в касание выполнил передачу на Роберто, который врывался в штрафную, но пас получился неточным.

27' Гризманн получил мяч на границе штрафной площади гостей и выполнил проникающую передачу на Альбу, но прочитал замысел француза Бонилла.

26' Алена попытался в одиночку прорваться к воротам "Химнастика", но слишком много соперников оказалось перед ним.

25' Месси из центра поля выполнил передачу на левый фланг на Дембеле, не прошел с первого раза пас, а во втором случае француз оказался в положении "вне игры".

24' Вроде бы попытались организовать прессинг на чужой половине поля футболисты "Химнастика", но таким низким темпом "Барселону" в тяжелое положение не поставить.

23' Месси сыграл на Дембеле и ждал обратной передачи от француза, но Усман потерял мяч в окружении четверых соперников.

22' Нето здорово вбросил мяч вперёд на Дембеле, но французский вингер решил не убегать в контратаку, а просто отыграл назад.

21' В первые минуты встречи активнее всех у хозяев выглядит Аманг, но вот начал прихрамывать камерунский защитник, не к добру это.

20' Альба прекрасно перевёл мяч на правый фланг атаки, а оттуда пытался выполнить передачу вдоль ворот Серхи Роберто, но вышло крайне неудачно.

19' Аманг здорово отработал в защите, отобрал мяч у Гризманна, а затем выполнил неточную передачу вперёд, только похвалили...

18' Доминируют хозяева в первые минуты встречи, чуть ли не всей командой находится "Барселона" на чужой половине поля.

17' Первая за долгое время атака гостей. С левого фланга сместился в центр Аманг и пробивал в дальний угол, но в створ не попал.

16' Стоит отметить, что Гризманн уже несколько одиннадцатиметровых подряд не забивает в сборной Франции, а вот в клубе с этой задачей справился.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Гризманн!!! 2:0!!! Гризманну доверили исполнять одиннадцатиметровый. Подошёл к мячу француз и пробил в левый нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположный.

13' Угловой заработали каталонцы. Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной, а там завалили на газон Пике, арбитр показывает на точку!

12' Как же опасно! Бускетс в очередной раз забросил мяч в штрафную на Гризманна, а тот выполнил передачу на Роберто, но Серхи с близкой дистанции пробил в голкипера.

11' Педри убегал к чужим воротам, но прихватил его за футболку в центре поля Бруге, кажется, жёлтую карточку показал арбитр полузащитнику гостей.

10' Бускетс выполнил мягкий "черпачок" в штрафную площадь "Химнастика" на Гризманна, но француз к мячу не успел, а ведь неплохо по мысли было!

9' Всё проходит через Бускетса в первые минуты встречи, есть надежда, что испанский полузащитник "Барселоны" вернётся в прежнюю форму.

8' Месси обыгрался с Бускетсом в центре поля, а затем досталось по ногам аргентинскому форварду хозяев, арбитр всё видел.

7' В привычном себе стиле каталонцы перекатывают мяч на чужой половине поля, прижался к своей штрафной "Химнастик".

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Дембеле!!! 1:0!!! Серхио Роберто здорово прострелил в штрафную площадь гостей, пропустил мяч Гризманн точно на Дембеле, а Усман обработал мяч, а затем отправил его в сетку.

5' Куман довольно серьёзно смотрит за игрой, всё-таки на нём груз ответственности просто огромен. Ему предстоит показывать результат в каждом матче.

3' Месси довольно активен в первые минуты, настоящий профессионал своего дела. Футболист даже несколько раз улыбнулся, что неплохо для микроклимата.

2' Гризманн справа получил мяч, прошёл по флангу вперёд и сделал передачу в центр. На этот пас никто не откликнулся.