1:0
6' ГолДембеле Усман
2:0
17' ПенальтиГризманн Антуан
2:1
31' ГолБонилья Хавьер
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Куэнка ХорхеНападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Пуч Рики
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ориоль ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
8 ФаустоПолузащитник
-
10 Бруге РохерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Аманг ТомаНападающий
-
Главный тренер: Селиграт Тони
Ход матча
6'
1:0
17'
2:0
31'
2:1
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна
Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона
Химнастик Последние 20 матчей: + = -Ла-Нусия 2:0 Химнастик Химнастик 2:1 Валенсия-2 Кастельон 3:2 Химнастик Химнастик 1:1 Лерида
Корнелья 1:1 Химнастик Химнастик 4:1 Эбро ФК Андорра 0:0 Химнастик Химнастик 1:0 Барселона-2 Льягостера 0:0 Химнастик Химнастик 1:3 Сарагоса Ориуэла 2:2 Химнастик Химнастик 0:2 Эркулес Химнастик 3:1 Олот Атлетико Леванте 1:0 Химнастик Химнастик 0:1 Вильярреал-2 Прат 1:3 Химнастик Химнастик 2:0 Эхеа Сабадель 2:0 Химнастик Бадалона 2:1 Химнастик Химнастик 2:2 Эспаньол-2
Последние игры между собой
Барселона: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Химнастик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.37
|1.51
|2.05
|1.72
|3.30
|1.30
|1.91
|1.74
|1.70
|2.03
|1.71
|2.07
|2.01
|1.75
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.18
|4.50
|8.10
|1.04
|7.10
|1.06
|3.72
|1.22
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.19
|1.63
|—
|—
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.59
|2.47
|1.32
|3.32
|1.24
|3.80
|1.08
|5.95
|1.07
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.47
|2.12
|1.65
|1.92
|1.82
|1.69
|2.06
|1.54
|2.31
|1.47
|2.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—