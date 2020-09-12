За событиями матча Вам помогал следить Руслан Цимбалюк. До свидания!

Миранда убегал в атаку по левому флангу, догнал его Семеду, отобрал мяч и начал атакую своей команды, отлично сыграл португалец в данном эпизоде.

К основному времени матча добавлено две минуты.

Тринкан обыграл троих соперников на правом фланге, одного из них португалец обошёл дважды, но вот на четвертого сил не хватило, потерян мяч.

Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали! Поменялись составы у команд, будем разбираться по ходу встречи.

Месси и Гризманн на трибунах. На поле точно вижу Коутиньо, Брайтвайта, Семеду и Де Йонга.

Как опасно! Де Йонг покатил мяч в штрафную на Брайтвайта, а датчанин пробивал в правый нижний угол, каким-то чудом спасает свою команду Гонсалес!

Присутствует на трибунах президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу, а капитанская повязка во втором тайме перешла к Семеду.

Тринкан с правого фланга ворвался в штрафную "Химнастика", взяли его в "коробку" два футболиста гостей, но арбитр молчит.

Интересный эпизод! Семеду прострелил с правого фланга и попал в руку Марину, от которого мяч залетел в ворота, но арбитр показал на точку.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Коутиньо!!! 3:1!! Подошёл к мячу бразилец и пробил в правый нижний угол, а голкипер остался на месте.

Пуча грубовато сбили в центре поля, не без труда поднимается с газона полузащитник, но арбитр ограничился лишь устным предупреждением.

Мягкий заброс в штрафную гостей на Фуэнте, но не успевает к этой передачей американский футболист, в любом случае благодарит он партнёра за попытку.

Пуч выполнил неточную передачу вперёд на Семеду, а затем сразу же вступил в отбор, ДНК "Барселоны"!

Коутиньо получил мяч вблизи чужой штрафной, повертелся вокруг своей оси и покатил мяч назад, не увидев лучшего продолжения.

Угловой заработали хозяева. Коутиньо от правого углового флажка выполнил подачу в центр штрафной, но там нарушил правила в атаке Куэнка.

Тринкан выполнил классный заброс в штрафную на забежавшего Ла Фуэнте, а тот в касание отправил мяч в дальний угол, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у игрока атаки.

Ещё больше видна разница в классе во второй половине встречи, видимо, не самые сильные игроки вышли на поле у гостей.

Пять замен произошло в паузе в составе гостей, возможно, активнее начнут они играть, а-то совсем блекло выглядят во второй половине.

Семеду со своей половины поля отправлял в прорыв по правому флангу Тринкана, но передача Нельсона получилась слишком сильной.

Упали скорости в последний несколько минут, преимущественно в центре поля владеют мячом каталонцы, а до этого перекатывали они сферу у чужих ворот.

Коутиньо, казалось бы, неудачно обработал мяч, но не ожидал такого от бразильца соперник и пропустил круглого у себя между ног.

Ла Фуэнте пробросил мяч себе на ход по левому флангу, но прихватил его за футболку Альбарран и сорвал атаку соперника.

Опаснейший штрафной усилиями Коутиньо заработали каталонцы, сам бразилец и собирается исполнять этот стандарт.

Долго готовился к исполнению стандарта Коутиньо, но в итоге пробил в стенку, впрочем сам бразилец и оказался первым на подборе, атака продолжается.

Темнеет тем временем в Барселоне, включили фонари у тренировочного поля "Барселоны", вполне себе отличное освещение.

Досталось Коутиньо по лицу после единоборства с Рибелльесем, держится за нос Фелиппе, а его соперник извиняется.

Пуч и Брайтвайт отлично в касание обыгрались в центре поля, а затем выполнял испанец передачу на левый фланг, но получилось слишком слабо.

Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Пошла подача на дальнюю штангу на Руэду, но тот к мячу не успел.

Брайтвайт после передачи Семеду пробросил мяч мимо соперника и получил от него по ногам, опаснейший штрафной исполнят каталонцы.

Вновь Коутиньо подошёл к мячу и выполнил подачу на дальнюю штангу, а там выиграл верховую борьбу Куэнка, но пробил выше створа.

Отметим, что не очень заметен Де Йонг, который вышел на замену в перерыве, привычнее видеть голландского полузащитника в центре внимания.

А вот и Де Йонг попытался выполнил проникающую передачу на правый фланг на Тринкао, но попал в ногу Брайтвайту.

Ещё две замены в составе "Химнастика". А тем временем несколько футболистов "Барселоны" подбежали к Куману и выслушивают указания от тренера.

Очередной стандарт заработали футболисты "Химнастика", пошла подача на Миранду, который забрался в положение "вне игры".

Здорово смотрится Тринкак, обыграл он сейчас троих соперников и лишь в последний момент успел у него из-под ног выбить мяч на угловой Карбия.

А теперь уже гости заработали угловой. На ближнюю штангу пошла подача, но там выше всех выпрыгнул Куэнка, ещё один корнер будет.

А вот теперь уже могли забивать гости! Подача в центр штрафной на Грифеля, который опередил вышедшего из ворот Пенью, но не попал по пустым воротам.

Гуй убегал к воротам "Барселоны", но в грязном подкате сбивает его с ног Пуч, странно, что арбитр решил не показывать жёлтую карточку полузащитнику хозяев.

А теперь уже самому Пучу досталось по ногам вблизи штрафной "Химнастика", решили быстро разыграть стандарт каталонцы.

Семеду влетел сзади в ноги Балльестеросу у штрафной площади "Химнастика", сразу же извинился перед пострадавшим португалец.

В численном большинстве убежали в контратаку гости, но довести дело до логического завершения им не удалось, потерян мяч после неточной передачи Грифеля.

И ещё парочка перестановок в составе гостей, даёт возможность поиграть всем футболистам против "Барселоны" тренер "Химнастика".

Как-то слишком вяло провели второй тайм каталонцы, много молодых игроков вышло, но вот какого-то рвения видно не было, низкие скорости.

Вроде бы здорово протащил мяч до чужой штрафной Пуч, а затем одной передачей загубил все свои действия, не лучший матч в исполнении молодого испанца.

Первый тайм

— Неплохую атаку провели на последних минутах гости, но прострел Аманга своего адресата не нашёл. А тем временем даёт арбитр свисток на перерыв. После первого тайма счёт 2:1.

44' Две подачи подряд выполнили каталонцы в штрафную площадь "Химнастика", но ничем опасным это не закончилось, не самые высокорослые игроки у "Барселоны".

43' Заброс от Алены на Месси, но прерывает эту передачу Трелльес, выбивая головой мяч за лицевую линию, угловой будет.

42' Уже в который раз неудачно обрабатывают мяч футболисты "Барселоны", на этот раз ошибся Алена, непозволительно такое для игроков уровня "Барселоны".

41' И продолжают атаковать футболисты "Химнастика", на этот раз через левый фланг организовали они атаку, но Роберто не позволил обыграть себя Амангу.

40' Интересная атака гостей, пошла подача на дальнюю штангу на Руэду, а тот головой сбрасывал вдоль ворот на Трилльеса, но Пике был на чеку.

39' В очередной раз возникает недопонимание между партнёрами и \Месси, на этот раз Роберто выполнил передачу на аргентинца, а тот даже не побежал.

38' Показали тренерский штаб "Барселоны", все помощники Кумана сидят в спортивных костюмах, а сам главный тренер в пиджаке и брюках, бросается это в глаза.

37' Арбитр думал-думал, в итоге принял решение показать жёлтую карточку Бонилье, возможно, что-то сказал ему футболист.

36' Досталось в центре поля по ногам Алене, это Бонилья грубовато влетел в полузащитника "Барселоны", честно говоря, это фол на жёлтую.

35' Месси выполнил передачу на левый фланг на Дембеле, а француз пропустил мяч под ногой, недоволен аргентинец действиями своего партнёра.

34' Что-то активно обсуждает тренерский штаб "Химнастика", сразу несколько человек столпились и обсуждают какие-то записи.

33' Очередная ошибка в передаче в исполнении Месси, на этот раз совсем неудачно переводил он атаку на левый фланг.

32' Месси сыграл в штрафную на Дембеле, а Усман развернулся и забросил мяч на дальнюю штангу, но никого из партнёров там не оказалось.

31' Продолжают атаковать хозяева, стоит отметить, что в последние минут десять они стараются проводить наступление через правый фланг, а в первые минуты встречи было иначе.

30' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Бонилья!!! 2:1!!! А как вам такое? Бруге выкатил мяч на Бонилью, который выстрелил в левый нижний угол с линии штрафной площади, Нето даже не сдвинулся с места.

29' Алена выполнял интересную по мысли передачу в штрафную на Месси, но вот исполнение подвело, немного сильнее нужного получилось.

28' Педри отыграл на Месси, а аргентинец в касание выполнил передачу на Роберто, который врывался в штрафную, но пас получился неточным.

27' Гризманн получил мяч на границе штрафной площади гостей и выполнил проникающую передачу на Альбу, но прочитал замысел француза Бонилла.

26' Алена попытался в одиночку прорваться к воротам "Химнастика", но слишком много соперников оказалось перед ним.

25' Месси из центра поля выполнил передачу на левый фланг на Дембеле, не прошел с первого раза пас, а во втором случае француз оказался в положении "вне игры".

24' Вроде бы попытались организовать прессинг на чужой половине поля футболисты "Химнастика", но таким низким темпом "Барселону" в тяжелое положение не поставить.

23' Месси сыграл на Дембеле и ждал обратной передачи от француза, но Усман потерял мяч в окружении четверых соперников.

22' Нето здорово вбросил мяч вперёд на Дембеле, но французский вингер решил не убегать в контратаку, а просто отыграл назад.

21' В первые минуты встречи активнее всех у хозяев выглядит Аманг, но вот начал прихрамывать камерунский защитник, не к добру это.

20' Альба прекрасно перевёл мяч на правый фланг атаки, а оттуда пытался выполнить передачу вдоль ворот Серхи Роберто, но вышло крайне неудачно.

19' Аманг здорово отработал в защите, отобрал мяч у Гризманна, а затем выполнил неточную передачу вперёд, только похвалили...

18' Доминируют хозяева в первые минуты встречи, чуть ли не всей командой находится "Барселона" на чужой половине поля.

17' Первая за долгое время атака гостей. С левого фланга сместился в центр Аманг и пробивал в дальний угол, но в створ не попал.

16' Стоит отметить, что Гризманн уже несколько одиннадцатиметровых подряд не забивает в сборной Франции, а вот в клубе с этой задачей справился.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Гризманн!!! 2:0!!! Гризманну доверили исполнять одиннадцатиметровый. Подошёл к мячу француз и пробил в левый нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположный.

13' Угловой заработали каталонцы. Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной, а там завалили на газон Пике, арбитр показывает на точку!

12' Как же опасно! Бускетс в очередной раз забросил мяч в штрафную на Гризманна, а тот выполнил передачу на Роберто, но Серхи с близкой дистанции пробил в голкипера.

11' Педри убегал к чужим воротам, но прихватил его за футболку в центре поля Бруге, кажется, жёлтую карточку показал арбитр полузащитнику гостей.

10' Бускетс выполнил мягкий "черпачок" в штрафную площадь "Химнастика" на Гризманна, но француз к мячу не успел, а ведь неплохо по мысли было!

9' Всё проходит через Бускетса в первые минуты встречи, есть надежда, что испанский полузащитник "Барселоны" вернётся в прежнюю форму.

8' Месси обыгрался с Бускетсом в центре поля, а затем досталось по ногам аргентинскому форварду хозяев, арбитр всё видел.

7' В привычном себе стиле каталонцы перекатывают мяч на чужой половине поля, прижался к своей штрафной "Химнастик".

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Дембеле!!! 1:0!!! Серхио Роберто здорово прострелил в штрафную площадь гостей, пропустил мяч Гризманн точно на Дембеле, а Усман обработал мяч, а затем отправил его в сетку.

5' Куман довольно серьёзно смотрит за игрой, всё-таки на нём груз ответственности просто огромен. Ему предстоит показывать результат в каждом матче.

3' Месси довольно активен в первые минуты, настоящий профессионал своего дела. Футболист даже несколько раз улыбнулся, что неплохо для микроклимата.

2' Гризманн справа получил мяч, прошёл по флангу вперёд и сделал передачу в центр. На этот пас никто не откликнулся.