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Астра
 
Позже

Стадион:
ЧФР Клуж
1
Лазар
Давид
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
8
Сэто
Такаюки
21
Црепуля
Любян
88
Alexandru
Zaharia1
90
Рэдуц
Михай
19
Фатаи
Кехинде
7
Алибек
Денис
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
99
Рондон
Марио
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаке
Йонуц
Астра
ЧФР Клуж

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Валентин 2 0.67
2. Бруну Давид 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Пауло 1 0.33
2. Костаке Йонуц 1 0.33
3. Петрила Клаудиу 1 0.33
4. Дяк Чиприан 0 0
5. Кипчу Александру 0 0
6. Паун-Александру Константин 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Радунович Ристо 3 0
2. Георге Валентин 1 1
3. Рэдуц Михай 2 0
4. Дандя Александру 2 0
5. Граовац Даниэль 1 0
6. Raoul Baicu 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 1 0
2. Боли Кевин 1 0
3. Бордеяну Михай 1 0
4. Иту Кэтэлин 1 0
5. Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 ЧФР Клуж 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: + = -
Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра
Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж
Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Астра 2:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Первая лига Астра 3:2 ЧФР Клуж Первая лига
Астра 1:5 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 2:2 ЧФР Клуж Кубок ЧФР Клуж 1:3 Астра Кубок ЧФР Клуж 1:0 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Волунтари 3 2 1 0 4 - 2 7
4. ЧФР Клуж 3 2 1 0 3 - 1 7
5. ФКСБ 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
9. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
10. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Астра 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Вииторул Констанца 3 0 1 2 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астра
Ничья
ЧФР Клуж
7.00
4.20
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астра - ЧФР Клуж онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 4.20 1.55
7.00 4.10 1.51
6.70 4.20 1.49
6.83 4.12 1.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 7.50 1.06 3.30 1.31 2.60 1.50 2.03 1.78 1.82 2.03 1.42 2.70 1.29 3.40 1.12 5.70 1.09 6.40 1.02 11.50
9.10 1.02 8.00 1.05 3.32 1.30 2.58 1.49 1.88 2.00 1.44 2.73 1.30 3.32 1.11 5.60 1.08 6.25 1.00 11.25
3.44 1.34 3.01 1.43 2.60 1.54 2.08 1.81 1.83 2.08 1.62 2.41 1.42 3.03 1.29 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.74 2.08 1.36 3.00 1.10 6.30
2.95 1.39 1.91 1.87 1.42 2.82
2.71 1.50 2.24 1.70 1.76 2.16 1.50 2.73 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.41 1.68 2.11 1.30 3.50
3.32 1.32 2.58 1.49 1.65 2.21 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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