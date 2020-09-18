Астра
Позже
Стадион: Марин Анастасовичи
ЧФР Клуж
20
Бруну
Давид
90
Рэдуц
Михай
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рэдуц МихайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Albert Stahl
-
12 Mihai Popa
-
92 Robert Riza
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
77 Войтуш ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Hinrich
-
Главный тренер: Петреску Дан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Валентин
|2
|0.67
|2.
|Бруну Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Пауло
|1
|0.33
|2.
|Костаке Йонуц
|1
|0.33
|3.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.33
|4.
|Дяк Чиприан
|0
|0
|5.
|Кипчу Александру
|0
|0
|6.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Радунович Ристо
|3
|0
|2.
|Георге Валентин
|1
|1
|3.
|Рэдуц Михай
|2
|0
|4.
|Дандя Александру
|2
|0
|5.
|Граовац Даниэль
|1
|0
|6.
|Raoul Baicu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|1
|0
|2.
|Боли Кевин
|1
|0
|3.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|4.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|5.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|ЧФР Клуж
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: + = -Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра
Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж
Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Астра 1:5 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 2:2 ЧФР Клуж Кубок ЧФР Клуж 1:3 Астра Кубок ЧФР Клуж 1:0 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Волунтари
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|10.
|УТА Арад
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Академика Клинчени
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Астра
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Вииторул Констанца
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.03
|7.50
|1.06
|3.30
|1.31
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.03
|1.78
|1.82
|2.03
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.29
|3.40
|1.12
|5.70
|1.09
|6.40
|1.02
|11.50
|9.10
|1.02
|8.00
|1.05
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.58
|1.49
|—
|—
|1.88
|2.00
|—
|—
|1.44
|2.73
|1.30
|3.32
|1.11
|5.60
|1.08
|6.25
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.34
|3.01
|1.43
|2.60
|1.54
|2.08
|1.81
|1.83
|2.08
|1.62
|2.41
|1.42
|3.03
|1.29
|3.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—