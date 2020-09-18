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  3. Румыния
Астра
0:2
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
31' Желтая карточка
Алибек Денис
35' Желтая карточка
Црепуля Любян
0:1
45' Гол в свои ворота
Црепуля Любян
58' Желтая карточка
Граовац Даниэль
60' Желтая карточка
Дебелюх Габриэл
0:2
61' Гол
Дебелюх Габриэл
83' Желтая карточка
Войтуш Якуб
90'+4
1
Лазар
Давид
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
8
Сэто
Такаюки
21
Црепуля
Любян
88
Alexandru
Zaharia1
90
Рэдуц
Михай
19
Фатаи
Кехинде
7
Алибек
Денис
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
99
Рондон
Марио
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаке
Йонуц
Астра
ЧФР Клуж

Ход матча

4'
Мойсе Ромарио
Alexandru Zaharia1
 
31'
Алибек Денис
 
35'
Црепуля Любян
 
45'
0:1
Црепуля Любян
46'
 
Перейра Мишель
Костаке Йонуц
58'
Граовац Даниэль
 
59'
Балауре Сильвиу
Мойсе Ромарио
 
60'
 
Дебелюх Габриэл
61'
0:2
Дебелюх Габриэл
(Рондон Марио)
70'
 
Войтуш Якуб
Дебелюх Габриэл
78'
 
Петрила Клаудиу
Иту Кэтэлин
78'
 
Джокович Дамьян
Паун-Александру Константин
82'
Dragos Gheorghe
Рэдуц Михай
 
82'
Дандя Александру
Сэто Такаюки
 
83'
 
Войтуш Якуб
90'
 
Омрани Билель
Рондон Марио

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Валентин 2 0.5
2. Бруну Давид 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Пауло 1 0.25
2. Костаке Йонуц 1 0.25
3. Петрила Клаудиу 1 0.25
4. Дебелюх Габриэл 1 0.25
5. Дяк Чиприан 0 0
6. Кипчу Александру 0 0
7. Рондон Марио 0 0
8. Паун-Александру Константин 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Радунович Ристо 3 0
2. Георге Валентин 1 1
3. Рэдуц Михай 2 0
4. Дандя Александру 2 0
5. Граовац Даниэль 2 0
6. Алибек Денис 1 0
7. Црепуля Любян 1 0
8. Raoul Baicu 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Дебелюх Габриэл 2 0
2. Войтуш Якуб 1 0
3. Майк Сестор 1 0
4. Боли Кевин 1 0
5. Бордеяну Михай 1 0
6. Иту Кэтэлин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астра 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 ЧФР Клуж 25% (1) 0 0 0 75% (3) 0

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Астра 2:2 Сепси Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра
Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =6 -2
ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж
Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЧФР Клуж: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Астра 2:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Первая лига Астра 3:2 ЧФР Клуж Первая лига
Астра 1:5 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 2:2 ЧФР Клуж Кубок ЧФР Клуж 1:3 Астра Кубок ЧФР Клуж 1:0 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига Астра 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 Астра Лига 1 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Волунтари 3 2 1 0 4 - 2 7
5. ФКСБ 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
8. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
9. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
10. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Вииторул Констанца 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Астра 4 0 1 3 2 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
23.00 6.50 1.09
6.70 4.20 1.49
39.62 8.38 1.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.00 1.15 7.50 1.06 3.45 1.28 2.60 1.50 2.03 1.78 1.40 1.92 1.42 2.70 1.12 5.55 1.12 5.70 1.04 9.00 1.02 11.50
9.10 1.02 8.00 1.05 3.32 1.30 2.58 1.49 1.88 2.00 1.44 2.73 1.30 3.32 1.11 5.60 1.08 6.25 1.00 11.25
3.42 1.34 2.39 1.62 2.75 1.48 2.30 1.66 1.84 2.04 1.55 2.54 1.62 2.38 1.38 3.15 1.15 5.87 1.29 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.37 2.95 1.74 2.08 1.17 4.70 1.10 6.30
2.95 1.39 1.91 1.87 1.42 2.82
1.26 4.06 1.13 6.36 1.75 2.15 1.48 2.76 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.41 1.68 2.11 1.30 3.50
3.32 1.32 2.58 1.49 1.65 2.21 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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