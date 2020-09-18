Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Црепуля Любян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

46' Gabriel Debeljuh мяч отрикошетил от ворот

46' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Винисиус Пауло пробил чуть мимо штанги!

43' Gabriel Debeljuh из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

42' Удар от ворот произведет Астра

41' Матч возобновлен

41' Мойсе Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хобан Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

39' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Constantin Dima выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Астра

36' Gabriel Debeljuh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Рефери не любит споров - именно за это Црепуля Любян сейчас получил желтую

33' Отличные скиллы показывает Рэдуц Михай , обводя своих соперников

32' Црепуля Любян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

32' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

31' Алибек Денис получил желтую карточку от судьи

29' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорошую попытку сделал Паун-Александру Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Рэдуц Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Gabriel Debeljuh из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

16' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

15' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Gabriel Debeljuh из команды ЧФР Клуж в офсайде

6' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Астра

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Удар от ворот произведет Астра

1' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру