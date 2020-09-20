3' Желтая карточкаПанцыру Ионуц
1:0
14' ГолМан Деннис
2:0
23' ГолМан Деннис
40
Stefan
Cana
24
Ион
Роберт
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
14
Mihai
Leca
17
Греку
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Stefan CanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ион РобертПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Mihai Udrea
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
Ход матча
14'
1:0
23'
2:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|4
|1
|2.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.5
|3.
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.25
|4.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.25
|5.
|Олару Дариус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ionut Nastasie
|1
|0.25
|2.
|Малеле Сефас
|1
|0.25
|3.
|Gabriel Deac
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|1
|0
|2.
|Коман Флоринел
|1
|0
|3.
|Кристя Юлиан
|1
|0
|4.
|Панцыру Ионуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mihai Leca
|2
|0
|2.
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|3.
|Матей Габриэль
|1
|0
|4.
|David Meza II
|1
|0
|5.
|Gabriel Deac
|1
|0
|6.
|Georgian Honciu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|50% (3)
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак
Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ
Арджеш Последние 20 матчей: + = -Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад
Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш Арджеш 3:1 Глория Бузау
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|ФКСБ
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|8.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Академика Клинчени
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Арджеш
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.20
|1.04
|3.75
|1.25
|2.95
|1.37
|7.20
|1.07
|1.79
|2.02
|1.58
|2.39
|2.55
|1.48
|1.17
|4.70
|1.50
|2.48
|1.04
|9.50
|1.17
|4.70
|1.04
|9.00
|11.25
|1.00
|10.25
|1.02
|4.10
|1.21
|3.32
|1.32
|2.18
|1.74
|—
|—
|1.68
|2.16
|1.43
|2.70
|1.19
|4.10
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.03
|1.10
|2.90
|1.37
|2.24
|1.59
|1.68
|2.08
|—
|—
|1.35
|2.99
|1.24
|3.72
|1.09
|6.35
|1.08
|6.71
|1.02
|11.97
|1.02
|12.38
|—
|—