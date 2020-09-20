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  3. Румыния
ФКСБ
2:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Арджеш
0'
3' Желтая карточка
Панцыру Ионуц
1:0
14' Гол
Ман Деннис
2:0
23' Гол
Ман Деннис
36'
1
Стратон
Кэтэлин
2
Крецу
Валентин
40
Stefan
Cana
6
Бричаг
Марьюс
3
Панцыру
Ионуц
11
Моруцан
Олимпиу
25
Перяну
Овидиу
24
Ион
Роберт
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
21
Бузьюк
Александру
22
Flavius
Croitoru
2
Costinel
Tofan
14
Mihai
Leca
5
Grigore
Turda
3
Daniel
Serbanica
4
David
Meza
II
19
Препелицэ
Андрей
89
Georgian
Honciu
17
Греку
Роберт
18
Mediop
Ndiaye
15
Andrei
Mirica
ФКСБ
Арджеш

Ход матча

2'
 
Ionut Nastasie
Andrei Mirica
3'
Панцыру Ионуц
 
14'
Ман Деннис
(Моруцан Олимпиу)
1:0
23'
Ман Деннис
(Моруцан Олимпиу)
2:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 4 1
2. Тэнасе Флорин 2 0.5
3. Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.25
4. Вынэ Йонуц 1 0.25
5. Олару Дариус 0 0
Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ionut Nastasie 1 0.25
2. Малеле Сефас 1 0.25
3. Gabriel Deac 1 (1) 0.25

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 1 0
2. Коман Флоринел 1 0
3. Кристя Юлиан 1 0
4. Панцыру Ионуц 1 0
Арджеш
# Игрок      
1. Mihai Leca 2 0
2. Препелицэ Андрей 1 0
3. Матей Габриэль 1 0
4. David Meza II 1 0
5. Gabriel Deac 1 0
6. Georgian Honciu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 0 50% (3)
Арджеш 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак
Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ
Арджеш Последние 20 матчей: + = -
Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад
Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш Арджеш 3:1 Глория Бузау

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Арджеш 2:2 ФКСБ Дивизион А ФКСБ 2:0 Арджеш Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 4 0 0 9 - 2 12
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 10
3. ФКСБ 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Ботошани 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Волунтари 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
7. КСМ Политехника Яссы 4 2 0 2 5 - 10 6
8. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Академика Клинчени 4 0 3 1 3 - 4 3
11. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
12. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Вииторул Констанца 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Арджеш 0:2 4 0 1 3 3 - 8 1
16. Астра 4 0 1 3 2 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Арджеш
1.92
3.85
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 2:0 Арджеш онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.72 4.00 4.50
1.04 10.00 20.00
1.92 3.75 3.68
1.73 3.53 4.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 7.20 1.07 1.79 2.02 1.58 2.39 2.55 1.48 1.17 4.70 1.50 2.48 1.04 9.50 1.17 4.70 1.04 9.00
11.25 1.00 10.25 1.02 4.10 1.21 3.32 1.32 2.18 1.74 1.68 2.16 1.43 2.70 1.19 4.10 1.14 4.75 1.03 8.30
7.12 1.07 6.03 1.10 2.90 1.37 2.24 1.59 1.68 2.08 1.35 2.99 1.24 3.72 1.09 6.35 1.08 6.71 1.02 11.97 1.02 12.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.07 1.75 1.44 2.60 1.15 5.00 1.75 2.01 1.10 6.25
3.32 1.32 1.74 2.07 1.53 2.47 1.18 4.70 1.13 5.85
2.56 1.46 1.72 2.03 1.34 3.04 1.09 6.35 1.07 7.12 1.01 12.87 1.01 13.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
4.50 1.20 2.33 1.56 1.64 2.23 1.38 2.99 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
2.15 1.64
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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