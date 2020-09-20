Второй тайм

93' Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93' ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Stefan Cana выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Арджеш

89' Бузьюк Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

89' Удар от ворот произведет Арджеш

89' Моруцан Олимпиу не смог попасть в створ ударом издали

87' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Daniel Serbanica из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет ФКСБ

84' Отличные скиллы показывает Малеле Сефас , обводя своих соперников

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Тактическая замена. Ман Деннис уходит с поля и его заменяет Laurentiu Ardelean

80' Daniel Serbanica из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ман Деннис из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Отличные скиллы показывает Ман Деннис , обводя своих соперников

77' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Хорошую попытку сделал Попеску Овидиу . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Отличные скиллы показывает Бузьюк Александру , обводя своих соперников

75' Grigore Turda - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

74' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Бузьюк Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Г О О О О Л - Ман Деннис изменил счет на табло!

72' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

72' Тактическая замена. Mediop Ndiaye уходит с поля и его заменяет Andrei Blejdea

71' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

70' Удар от ворот произведет Арджеш

68' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

66' Ман Деннис из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Daniel Serbanica из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Удар от ворот произведет Арджеш

61' Опасность! Ovidiu Horsia из команды ФКСБ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

61' Панцыру Ионуц из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

60' Бузьюк Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ionut Nastasie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Бричаг Марьюс наказан за толчок Mediop Ndiaye

58' Mediop Ndiaye из команды Арджеш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет ФКСБ

56' Как он промахнулся? Малеле Сефас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Отличные скиллы показывает Малеле Сефас , обводя своих соперников

56' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Арджеш

55' Попеску Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Leca получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Mihai Leca на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Тактическая замена. Robert Ion уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу

46' Тактическая замена. Греку Роберт уходит с поля и его заменяет Catalin Barbu

46' Тактическая замена. Петре Адриан уходит с поля и его заменяет Ovidiu Horsia

46' Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Малеле Сефас

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.