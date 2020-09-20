  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
ФКСБ
3:0
Конец матча

Стадион:
Арджеш
0'
3' Желтая карточка
Панцыру Ионуц
1:0
14' Гол
Ман Деннис
2:0
23' Гол
Ман Деннис
3:0
73' Гол
Ман Деннис
75' Желтая карточка
Grigore Turda
90'+3
1
Стратон
Кэтэлин
2
Крецу
Валентин
40
Stefan
Cana
6
Бричаг
Марьюс
3
Панцыру
Ионуц
11
Моруцан
Олимпиу
25
Перяну
Овидиу
24
Ион
Роберт
98
Ман
Деннис
19
Петре
Адриан
21
Бузьюк
Александру
22
Flavius
Croitoru
2
Costinel
Tofan
14
Mihai
Leca
5
Grigore
Turda
3
Daniel
Serbanica
4
David
Meza
II
19
Препелицэ
Андрей
89
Georgian
Honciu
17
Греку
Роберт
18
Mediop
Ndiaye
15
Andrei
Mirica
ФКСБ
Арджеш

Ход матча

2'
 
Ionut Nastasie
Andrei Mirica
3'
Панцыру Ионуц
 
14'
Ман Деннис
(Моруцан Олимпиу)
1:0
23'
Ман Деннис
(Моруцан Олимпиу)
2:0
46'
Симон Габриэл
Перяну Овидиу
 
46'
Хоршия Овидиу
Петре Адриан
 
46'
 
Catalin Barbu
Греку Роберт
46'
 
Маракиш Сержиу
Препелицэ Андрей
46'
 
Малеле Сефас
Georgian Honciu
50'
Попеску Овидиу
Ион Роберт
 
72'
 
Andrei Blejdea
Mediop Ndiaye
73'
Ман Деннис
(Бузьюк Александру)
3:0
75'
 
Grigore Turda
82'
Арделян Лауренциу
Ман Деннис
 
82'
Grigoras Pantea
Крецу Валентин
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 5 1.25
2. Тэнасе Флорин 2 0.5
3. Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.25
4. Вынэ Йонуц 1 0.25
5. Бузьюк Александру 0 0
6. Олару Дариус 0 0
Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ionut Nastasie 1 0.25
2. Малеле Сефас 1 0.25
3. Gabriel Deac 1 (1) 0.25

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 1 0
2. Коман Флоринел 1 0
3. Кристя Юлиан 1 0
4. Панцыру Ионуц 1 0
Арджеш
# Игрок      
1. Mihai Leca 2 0
2. Препелицэ Андрей 1 0
3. Матей Габриэль 1 0
4. David Meza II 1 0
5. Gabriel Deac 1 0
6. Georgian Honciu 1 0
7. Grigore Turda 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3)
Арджеш 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак
Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ
Арджеш Последние 20 матчей: + = -
Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани Арджеш 1:1 УТА Арад
Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш Арджеш 3:1 Глория Бузау

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Арджеш 2:2 ФКСБ Дивизион А ФКСБ 2:0 Арджеш Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 4 0 0 9 - 2 12
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 10
3. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 9
4. Ботошани 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Волунтари 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
7. КСМ Политехника Яссы 4 2 0 2 5 - 10 6
8. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Академика Клинчени 4 0 3 1 3 - 4 3
11. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
12. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Вииторул Констанца 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Арджеш 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Астра 4 0 1 3 2 - 9 1
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: ФКСБ: 51%, Арджеш: 49%.
  • 93'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 93'
    ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 91'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Stefan Cana выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Costinel Tofan из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 90'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: ФКСБ: 50%, Арджеш: 50%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 89'
    Бузьюк Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 89'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 89'
    ФКСБ имеет хороший шанс забить.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 89'
    Моруцан Олимпиу не смог попасть в створ ударом издали
  • 88'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 87'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Daniel Serbanica из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Матч возобновлен
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 86'
    Daniel Serbanica из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 85'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Контроль мяча: ФКСБ: 47%, Арджеш: 53%.
  • 85'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 84'
    Малеле Сефас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 84'
    Отличные скиллы показывает Малеле Сефас, обводя своих соперников
  • 83'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 83'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 82'
    Тактическая замена. Крецу Валентин уходит с поля и его заменяет Alexandru Pantea
  • 82'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 82'
    Тактическая замена. Ман Деннис уходит с поля и его заменяет Laurentiu Ardelean
  • 81'
    Панцыру Ионуц нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 81'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 80'
    Daniel Serbanica из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: ФКСБ: 49%, Арджеш: 51%.
  • 80'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    79'
    Малеле Сефас из команды Арджеш в офсайде
  • 78'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 78'
    Costinel Tofan из команды Арджеш делает неудачный навес.
  • Фол, нарушение
    78'
    Ман Деннис из команды ФКСБ играет слишком грубо. Ionut Nastasie оказался на газоне.
  • 77'
    Ман Деннис из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 77'
    Отличные скиллы показывает Ман Деннис, обводя своих соперников
  • 77'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 76'
    Хорошую попытку сделал Попеску Овидиу. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 76'
    Бузьюк Александру из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 76'
    Отличные скиллы показывает Бузьюк Александру, обводя своих соперников
  • Желтая карточка
    75'
    Grigore Turda - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    75'
    Grigore Turda из команды Арджеш играет слишком грубо. Бузьюк Александру оказался на газоне.
  • 75'
    Контроль мяча: ФКСБ: 49%, Арджеш: 51%.
  • 74'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Бузьюк Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Ionut Nastasie из команды Арджеш подал угловой справа.
  • 74'
    Малеле Сефас из команды Арджеш отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 74'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Бузьюк Александру сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Ман Деннис изменил счет на табло!
  • 73'
    Бузьюк Александру из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 73'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 72'
    ФКСБ имеет хороший шанс забить.
  • 72'
    Тактическая замена. Mediop Ndiaye уходит с поля и его заменяет Andrei Blejdea
  • Офсайд
    71'
    Бузьюк Александру из команды ФКСБ в офсайде
  • 71'
    Ман Деннис из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    Симон Габриэл из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    ФКСБ имеет хороший шанс забить.
  • 71'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: ФКСБ: 52%, Арджеш: 48%.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 70'
    Моруцан Олимпиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 70'
    Ман Деннис из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 69'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 69'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 68'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    68'
    Бричаг Марьюс наказан за толчок Малеле Сефас
  • 68'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 68'
    Ман Деннис из команды ФКСБ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 68'
    ФКСБ имеет хороший шанс забить.
  • 67'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 67'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 66'
    Ман Деннис из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 66'
    ФКСБ начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    66'
    Stefan Cana из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Малеле Сефас заработал фол
  • 65'
    Арджеш контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Маракиш Сержиу из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
  • 65'
    Контроль мяча: ФКСБ: 51%, Арджеш: 49%.
  • 64'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 64'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    62'
    Маракиш Сержиу из команды Арджеш толкнул локтем оппонента. Это Моруцан Олимпиу заработал фол
  • 62'
    Daniel Serbanica из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 61'
    Опасность! Ovidiu Horsia из команды ФКСБ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 61'
    Панцыру Ионуц из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 60'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Давид Меса
  • 60'
    Контроль мяча: ФКСБ: 48%, Арджеш: 52%.
  • 60'
    Бузьюк Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Ionut Nastasie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Бричаг Марьюс наказан за толчок Mediop Ndiaye
  • 59'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 58'
    Mediop Ndiaye из команды Арджеш делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Арджеш пытается что-то создать.
  • 57'
    Арджеш контролирует мяч.
  • 57'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 56'
    Как он промахнулся? Малеле Сефас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 56'
    Отличные скиллы показывает Малеле Сефас, обводя своих соперников
  • 56'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 55'
    Попеску Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 55'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...
  • 55'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: ФКСБ: 51%, Арджеш: 49%.
  • 55'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    54'
    Малеле Сефас задерживает мяч рукой
  • Травма, повреждение
    53'
    Mihai Leca возвращается на поле.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Leca получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Mihai Leca на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    52'
    Mihai Leca наказан за толчок Бузьюк Александру
  • 52'
    Малеле Сефас из команды Арджеш делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 52'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Daniel Serbanica из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
  • 51'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Попеску Овидиу наказан за толчок Daniel Serbanica
  • 50'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Тактическая замена. Robert Ion уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу
  • 50'
    Контроль мяча: ФКСБ: 49%, Арджеш: 51%.
  • 49'
    Ман Деннис из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    47'
    Daniel Serbanica наказан за толчок Ман Деннис
  • 46'
    Тактическая замена. Препелицэ Андрей уходит с поля и его заменяет Маракиш Сержиу
  • 46'
    Тактическая замена. Греку Роберт уходит с поля и его заменяет Catalin Barbu
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Catalin Barbu из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
  • 46'
    Тактическая замена. Петре Адриан уходит с поля и его заменяет Ovidiu Horsia
  • 46'
    Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Малеле Сефас
  • 46'
    Тактическая замена. Перяну Овидиу уходит с поля и его заменяет Симон Габриэл
  • 46'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.72 4.00 4.50
1.03 10.00 26.00
1.92 3.75 3.68
1.73 3.53 4.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.20 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 2.65 1.44 1.79 2.02 1.58 2.39 1.28 3.45 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.50 1.05 8.50 1.04 9.00
11.25 1.00 10.25 1.02 4.10 1.21 3.32 1.32 2.18 1.74 1.68 2.16 1.43 2.70 1.19 4.10 1.14 4.75 1.03 8.30
7.12 1.07 6.03 1.10 2.90 1.37 2.24 1.59 1.68 2.08 1.35 2.99 1.24 3.72 1.09 6.35 1.08 6.71 1.02 11.97 1.02 12.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.07 1.75 1.44 2.60 1.15 5.00 1.75 2.01 1.10 6.25
3.32 1.32 1.74 2.07 1.53 2.47 1.18 4.70 1.13 5.85
2.56 1.46 1.72 2.03 1.34 3.04 1.09 6.35 1.07 7.12 1.01 12.87 1.01 13.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
4.50 1.20 2.33 1.56 1.64 2.23 1.38 2.99 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
2.15 1.64
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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