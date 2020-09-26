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Маритиму
 
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Стадион:
Тондела
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
25
Рене
45
Чина
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
16
Клебер
Жан
6
Джин
31
Нану
Гомеш
10
Геттерсон
9
Пиньо
Родриго
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
34
Рикарду
Алвеш
II
20
Феррейра
Филипе
7
Агра
Салвадор
8
Педру
Жоау
II
14
Грау
Хауме
6
Аугусто
Педро
70
Барбоза
Рафаэл
II
11
Штркаль
Томислав
Маритиму
4-4-2
Тондела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикарду Алвеш II 1 1

Карточки

Маритиму
# Игрок      
1. Корреа Хорхе 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Штркаль Томислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маритиму 0 0 0 0 0 0
 Тондела 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Маритиму Последние 20 матчей: + = -
Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан
Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш Спортинг Л 1:0 Маритиму
Тондела Последние 20 матчей: + = -
Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела
Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела

Последние игры между собой

Маритиму: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Тондела 0:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:3 Тондела Примейра-лига Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 2:1 Маритиму Примейра-лига
Тондела 1:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:3 Маритиму Товарищеские матчи Тондела 3:4 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Тондела Примейра-лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Маритиму 83% (127)
X 15.7% (24)
Тондела 1.3% (2)
Все прогнозы
2.28 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Тондела
2.08
3.30
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.08 3.27 3.75
2.08 3.15 3.85
2.07 3.30 3.80
2.28 3.20 3.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.80 1.07 5.80 1.12 2.65 1.44 2.04 1.78 1.74 2.08 1.58 2.39 1.25 3.65 1.19 4.40 1.05 8.10 1.04 8.80 0.00 15.50
7.90 1.09 6.25 1.13 2.72 1.47 2.04 1.80 1.61 2.46 1.28 3.75 1.20 4.70 1.07 9.10 1.05 10.00 1.00 19.75
5.77 1.10 4.85 1.15 2.67 1.49 2.02 1.84 1.58 2.44 1.26 3.76 1.19 4.36 1.06 8.40 1.06 8.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.35 1.27 3.50 1.05 7.90
2.53 1.52 1.65 2.24 1.31 3.45 1.07 8.10 1.05 9.60
2.49 1.56 1.63 2.34 1.30 3.49 1.07 7.28 1.06 8.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
2.16 1.69
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
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Прогнозы на матч Маритиму - Тондела

Исход игры
Маритиму
83% (127)
Ничья
15.7% (24)
Тондела
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
46.05% (70)
Нет
53.95% (82)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
44.4% (68)
2:1 Маритиму
28.1% (43)
1:1 Ничья
13.7% (21)
2:0 Маритиму
7.2% (11)
3:1 Маритиму
1.3% (2)
3:2 Маритиму
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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