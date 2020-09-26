Маритиму
Позже
Стадион: Душ Баррейруш
Тондела
25
Рене
45
Чина
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
16
Клебер
Жан
6
Джин
31
Нану
Гомеш
10
Геттерсон
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 РенеЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
10 ГеттерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
15 Кекез ДеянЗащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мурильо ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикарду Алвеш II
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Хорхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штркаль Томислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Тондела
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Маритиму Последние 20 матчей: + = -Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан
Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш Спортинг Л 1:0 Маритиму
Тондела Последние 20 матчей: + = -Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела
Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санта-Клара
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Морейренсе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Порту
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Белененсеш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Тондела
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Боавишта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Маритиму
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Брага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.80
|1.07
|5.80
|1.12
|2.65
|1.44
|2.04
|1.78
|1.74
|2.08
|1.58
|2.39
|1.25
|3.65
|1.19
|4.40
|1.05
|8.10
|1.04
|8.80
|0.00
|15.50
|7.90
|1.09
|6.25
|1.13
|2.72
|1.47
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.61
|2.46
|1.28
|3.75
|1.20
|4.70
|1.07
|9.10
|1.05
|10.00
|1.00
|19.75
|5.77
|1.10
|4.85
|1.15
|2.67
|1.49
|2.02
|1.84
|—
|—
|1.58
|2.44
|1.26
|3.76
|1.19
|4.36
|1.06
|8.40
|1.06
|8.96
|—
|—
Прогнозы на матч Маритиму - Тондела
Исход игры
Маритиму
83% (127)
Ничья
15.7% (24)
Тондела
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
46.05% (70)
Нет
53.95% (82)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
44.4% (68)
2:1 Маритиму
28.1% (43)
1:1 Ничья
13.7% (21)
2:0 Маритиму
7.2% (11)
3:1 Маритиму
1.3% (2)
3:2 Маритиму
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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