29' Желтая карточкаСантуш Нуну III
0:1
47' ГолКорона Хесус
0:2
59' ГолОливейра Сержиу
0:3
67' ГолМарега Мусса
0:4
71' ГолМарега Мусса
0:5
90' ГолДиас Луис
20
Леонардо
VI
10
Гомес
Анхель
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
17 Элис АльбертНападающий
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Нападающий
-
50 Виейра ФабиуНападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
29'
47'
0:1
59'
0:2
67'
0:3
71'
0:4
90'
0:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зауэр Густаво
|2
|1
|2.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.5
|3.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|4.
|Гомес Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|2
|1
|2.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|1
|3.
|Марега Мусса
|2
|1
|4.
|Корона Хесус
|1
|0.5
|5.
|Диас Луис
|1
|0.5
|6.
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|7.
|Манафа Вилсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|2.
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|3.
|Гомес Анхель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оливейра Сержиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Порту
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта
Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта
Порту Последние 20 матчей: + = -Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе
Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе Байер Л 2:1 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу Порту 3:2 Бенфика
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
Порту: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Кубок Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Санта-Клара
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Белененсеш
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|Тондела
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Боавишта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Спортинг Л
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Брага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.60
|1.19
|3.25
|1.33
|—
|—
|3.35
|1.90
|—
|—
|2.27
|1.62
|2.15
|1.70
|1.55
|2.45
|1.74
|2.10
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.02
|13.00
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.18
|4.75
|1.02
|13.00
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.18
|5.35
|1.14
|5.80
|—
|—
|1.05
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.29
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.16
|5.18
|1.12
|6.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.83
|1.20
|3.37
|1.34
|2.32
|1.65
|3.02
|1.41
|2.52
|1.56
|2.03
|1.85
|1.66
|2.30
|1.48
|2.75
|1.47
|2.79
|1.61
|2.42
|1.49
|2.76
|1.11
|7.29
|—
|—
|1.79
|2.10
|1.50
|2.68
|1.22
|4.50
|1.13
|6.46
|—
|—
Прогнозы на матч Боавишта 0:5 Порту
Исход игры
Боавишта
0.6% (1)
Ничья
1.9% (3)
Порту
97.4% (150)
Тотал 2.5
Больше
53.59% (82)
Меньше
46.41% (71)
Обе команды забьют
Да
54.25% (83)
Нет
45.75% (70)
Популярный счёт
1:2 Порту
40.9% (63)
0:2 Порту
29.2% (45)
0:1 Порту
15.6% (24)
1:3 Порту
9.7% (15)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!