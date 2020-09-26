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Боавишта
0:5
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
29' Желтая карточка
Сантуш Нуну III
0:1
47' Гол
Корона Хесус
0:2
59' Гол
Оливейра Сержиу
0:3
67' Гол
Марега Мусса
0:4
71' Гол
Марега Мусса
0:5
90' Гол
Диас Луис
90'+3
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
3
Рами
Адиль
4
Jesus
Gomez
19
Мангаш
Рикарду
7
Сантуш
Нуну
III
6
Гарсия
Хави
30
Паулиньо
Жозе
9
Бенгуче
Хорхе
10
Гомес
Анхель
8
Зауэр
Густаво
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
19
М'Бемба
Шансель
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
27
Оливейра
Сержиу
22
Данилу
Перейра
8
Урибе
Матеус
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
Боавишта
4-3-3
Порту
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зауэр Густаво 2 1
2. Мангаш Рикарду 1 0.5
3. Бенгуче Хорхе 0 0
4. Гомес Анхель 0 0
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 2 1
2. Теллес Алекс 2 (2) 1
3. Марега Мусса 2 1
4. Корона Хесус 1 0.5
5. Диас Луис 1 0.5
6. Отавио Эдмилсон 0 0
7. Манафа Вилсон 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Сантуш Нуну III 2 0
2. Авазьем Чидозье 1 0
3. Гомес Анхель 1 0
Порту
# Игрок      
1. Оливейра Сержиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Порту 0 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта
Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта
Порту Последние 20 матчей: + = -
Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе
Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе Байер Л 2:1 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу Порту 3:2 Бенфика

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 12
Порту: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 0
Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига
Порту 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:1 Порту Кубок Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Сантуш Нуну III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Боавишта 0.6% (1)
X 1.9% (3)
Порту 97.4% (150)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
34.00 8.00 1.11
10.00 5.20 1.32
7.08 4.43 1.45
11.95 3.42 1.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.19 3.25 1.33 3.35 1.90 2.27 1.62 2.15 1.70 1.55 2.45 1.74 2.10 1.08 7.77 1.13 5.80 1.02 13.00 2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75 1.02 13.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.72 1.28 3.00 1.40 1.99 1.91 1.54 2.51 1.36 3.18 1.18 5.35 1.14 5.80 1.05 11.00
3.57 1.29 2.81 1.43 1.92 1.87 1.52 2.52 1.35 3.18 1.16 5.18 1.12 6.17
4.83 1.20 3.37 1.34 2.32 1.65 3.02 1.41 2.52 1.56 2.03 1.85 1.66 2.30 1.48 2.75 1.47 2.79 1.61 2.42 1.49 2.76 1.11 7.29 1.79 2.10 1.50 2.68 1.22 4.50 1.13 6.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.13 5.30
3.20 1.35 2.11 1.73 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.40
2.94 1.40 1.95 1.84 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85
1.26 4.00 1.14 6.23 1.31 3.61 1.65 2.34 1.47 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.41 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
2.23 1.65
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.44 1.22
Где смотреть матч Боавишта 0:5 Порту онлайн

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Прогнозы на матч Боавишта 0:5 Порту

Исход игры
Боавишта
0.6% (1)
Ничья
1.9% (3)
Порту
97.4% (150)
Тотал 2.5
Больше
53.59% (82)
Меньше
46.41% (71)
Обе команды забьют
Да
54.25% (83)
Нет
45.75% (70)
Популярный счёт
1:2 Порту
40.9% (63)
0:2 Порту
29.2% (45)
0:1 Порту
15.6% (24)
1:3 Порту
9.7% (15)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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