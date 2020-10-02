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Морейренсе
1:1
Конец матча

Стадион:
Боавишта
0'
0:1
9' Гол
Гомес Анхель
41' Желтая карточка
Гарсия Хави
43' Желтая карточка
Росич Лазар
1:1
65' Пенальти
Абреу Фабиу
90'+9
14
Пасинато
Матеус
2
Д'Альберто
Антони
3
Росич
Лазар
19
Витория
Стивен
81
Амадор
Педру
21
Соареш
Филипе
26
Алекс
Соареш
6
Пачеку
Фабиу
27
Нуну
Педру
10
Перес
Фелипе
9
Абреу
Фабиу
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
5
Авазьем
Чидозье
3
Рами
Адиль
19
Мангаш
Рикарду
30
Паулиньо
Жозе
6
Гарсия
Хави
7
Сантуш
Нуну
III
8
Зауэр
Густаво
10
Гомес
Анхель
9
Бенгуче
Хорхе
Морейренсе
4-4-2
Боавишта
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абреу Фабиу 2 (1) 0.67
2. Нуну Педру 1 0.33
3. Алекс Соареш 0 0
4. Соареш Филипе 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зауэр Густаво 2 0.67
2. Гомес Анхель 1 0.33
3. Мангаш Рикарду 1 0.33
4. Гарсия Хави 0 0
5. Бенгуче Хорхе 0 0

Карточки

Морейренсе
# Игрок      
1. Росич Лазар 1 0
2. Абреу Фабиу 1 0
3. Д'Альберто Антони 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Сантуш Нуну III 2 0
2. Гарсия Хави 1 0
3. Авазьем Чидозье 1 0
4. Гомес Анхель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Морейренсе 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Боавишта 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: + = -
Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе
Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе
Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве
Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Боавишта 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Боавишта Примейра-лига
Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Росич Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Гарсия Хави получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Гомес Анхель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Морейренсе 58.8% (87)
X 29.7% (44)
Боавишта 11.5% (17)
Все прогнозы
2.37 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 4.05 1.42
4.60 1.55 4.60
2.52 3.18 2.86
5.38 1.45 5.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 6.70 1.09 4.00 1.22 2.23 1.66 2.26 1.64 1.89 1.91 1.66 2.13 1.33 3.15 1.08 7.00 1.08 6.90 1.04 9.00 1.01 13.50 1.03 10.00
8.50 1.08 6.90 1.11 3.10 1.42 2.29 1.64 1.70 2.18 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
7.50 1.11 2.76 1.48 2.27 1.68 1.76 2.14 1.48 2.75 1.53 2.59 1.31 3.57 1.35 3.33 1.23 4.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.71 2.14 1.40 2.80 1.08 7.00 1.03 10.00
2.62 1.49 1.74 2.11 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.63 1.53 2.16 1.76 1.67 2.30 1.44 2.95 1.26 4.07 1.13 6.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.32 1.62 1.58 2.38 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Морейренсе 1:1 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Морейренсе 1:1 Боавишта

Исход игры
Морейренсе
58.8% (87)
Ничья
29.7% (44)
Боавишта
11.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
55.56% (80)
Нет
44.44% (64)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
35.1% (52)
1:1 Ничья
23.6% (35)
2:1 Морейренсе
17.6% (26)
1:2 Боавишта
8.8% (13)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Морейренсе
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Морейренсе
1.4% (2)
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