Морейренсе
1:1
Конец матча
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Боавишта
0:1
9' ГолГомес Анхель
41' Желтая карточкаГарсия Хави
43' Желтая карточкаРосич Лазар
1:1
65' ПенальтиАбреу Фабиу
81
Амадор
Педру
26
Алекс
Соареш
27
Нуну
Педру
10
Перес
Фелипе
20
Леонардо
VI
10
Гомес
Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
81 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ВалтерсонНападающий
-
-
-
-
17 Yan III
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
Ход матча
9'
0:1
41'
43'
46'
65'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.67
|2.
|Нуну Педру
|1
|0.33
|3.
|Алекс Соареш
|0
|0
|4.
|Соареш Филипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зауэр Густаво
|2
|0.67
|2.
|Гомес Анхель
|1
|0.33
|3.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.33
|4.
|Гарсия Хави
|0
|0
|5.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росич Лазар
|1
|0
|2.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|3.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|2.
|Гарсия Хави
|1
|0
|3.
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|4.
|Гомес Анхель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Морейренсе
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Боавишта
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: + = -Бенфика 2:0 Морейренсе Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе
Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве
Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Морейренсе 0:3 Боавишта Товарищеские матчи Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Бенфика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Санта-Клара
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Маритиму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Пасуш де Феррейра
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Тондела
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Брага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|6.70
|1.09
|4.00
|1.22
|2.23
|1.66
|2.26
|1.64
|1.89
|1.91
|1.66
|2.13
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.08
|7.00
|1.08
|6.90
|1.04
|9.00
|1.01
|13.50
|1.03
|10.00
|8.50
|1.08
|6.90
|1.11
|3.10
|1.42
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|—
|—
|7.50
|1.11
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.27
|1.68
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.53
|2.59
|1.31
|3.57
|1.35
|3.33
|1.23
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Морейренсе 1:1 Боавишта
Исход игры
Морейренсе
58.8% (87)
Ничья
29.7% (44)
Боавишта
11.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (45)
Меньше
68.75% (99)
Обе команды забьют
Да
55.56% (80)
Нет
44.44% (64)
Популярный счёт
1:0 Морейренсе
35.1% (52)
1:1 Ничья
23.6% (35)
2:1 Морейренсе
17.6% (26)
1:2 Боавишта
8.8% (13)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Морейренсе
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Морейренсе
1.4% (2)
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