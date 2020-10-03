0:1
24' ГолПиньо Родриго
1:1
42' ГолПепе Кеплер
45' Желтая карточкаПиньо Родриго
52' Желтая карточкаМ'Бемба Шансель
1:2
52' ГолПиньо Родриго
99
Кошта
Диогу
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
31
Нану
Гомеш
6
Джин
25
Рене
10
Геттерсон
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Виейра ФабиуНападающий
- Нападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
-
25 РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 ГеттерсонНападающий
- Запасные игроки
-
94 Шарлес СилваВратарь
-
15 Кекез ДеянЗащитник
-
20 ЖефферсонЗащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Видигал Лито
Ход матча
24'
0:1
42'
1:1
45'
52'
52'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.67
|2.
|Оливейра Сержиу
|2
|0.67
|3.
|Марега Мусса
|2
|0.67
|4.
|Корона Хесус
|1
|0.33
|5.
|Пепе Кеплер
|1
|0.33
|6.
|Диас Луис
|1
|0.33
|7.
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|8.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|4
|1.33
|2.
|Винк Клаудио
|0
|0
|3.
|Чина Фабиу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|2.
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чина Фабиу
|0
|1
|2.
|Джин
|1
|0
|3.
|Кошта Эдгар
|1
|0
|4.
|Корреа Хорхе
|1
|0
|5.
|Винк Клаудио
|1
|0
|6.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|7.
|Пиньо Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Маритиму
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: + = -Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту
Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе Байер Л 2:1 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу
Маритиму Последние 20 матчей: + = -Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму
Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш
Последние игры между собой
Порту: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Маритиму 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Маритиму Примейра-лига Порту 1:0 Маритиму Примейра-лига Порту 1:3 Маритиму Кубок лиги Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Маритиму 2:1 Порту Кубок лиги Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 3:2 Маритиму Кубок Португалии Порту 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 5:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 0:2 Порту Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санта-Клара
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Бенфика
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Порту
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|4.
|Маритиму
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Спортинг Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Тондела
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Брага
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|10.00
|1.03
|3.45
|1.28
|5.50
|1.12
|2.01
|1.80
|1.77
|2.01
|3.15
|1.33
|1.23
|3.70
|1.45
|2.62
|1.07
|7.70
|1.09
|6.50
|15.00
|1.02
|13.50
|1.03
|4.80
|1.19
|3.68
|1.29
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.85
|1.97
|1.54
|2.51
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.09
|7.90
|—
|—
Прогнозы на матч Порту 1:2 Маритиму
Исход игры
Порту
97.5% (153)
Ничья
1.3% (2)
Маритиму
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
26.14% (40)
Нет
73.86% (113)
Популярный счёт
2:0 Порту
54.1% (85)
3:0 Порту
14% (22)
2:1 Порту
10.8% (17)
3:1 Порту
10.8% (17)
1:0 Порту
3.8% (6)
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