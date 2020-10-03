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Порту
2:3
Конец матча

Стадион:
Маритиму
0'
0:1
24' Гол
Пиньо Родриго
1:1
42' Гол
Пепе Кеплер
45' Желтая карточка
Пиньо Родриго
52' Желтая карточка
М'Бемба Шансель
1:2
52' Гол
Пиньо Родриго
73' Желтая карточка
Жефферсон
82' Желтая карточка
Пепе Кеплер
1:2
86' Не забитый пенальти
Теллес Алекс
87' Желтая карточка
Кошта Эдгар
1:3
90' Гол
Нану Гомеш
90' Желтая карточка
Пеладжио Педро
2:3
90' Гол
Отавио Эдмилсон
90'+11
99
Кошта
Диогу
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
19
М'Бемба
Шансель
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
27
Оливейра
Сержиу
22
Данилу
Перейра
7
Диас
Луис
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
4
Африко
Лукас
86
Marcelo
Hermes
31
Нану
Гомеш
6
Джин
25
Рене
8
Корреа
Хорхе
9
Пиньо
Родриго
10
Геттерсон
Порту
4-4-2
Маритиму
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теллес Алекс 2 (2) 0.67
2. Оливейра Сержиу 2 0.67
3. Марега Мусса 2 0.67
4. Корона Хесус 1 0.33
5. Отавио Эдмилсон 1 0.33
6. Пепе Кеплер 1 0.33
7. Диас Луис 1 0.33
8. Манафа Вилсон 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 4 1.33
2. Нану Гомеш 1 0.33
3. Винк Клаудио 0 0
4. Чина Фабиу 0 0
5. Милсон 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Пепе Кеплер 1 0
2. Оливейра Сержиу 1 0
3. М'Бемба Шансель 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Кошта Эдгар 2 0
2. Чина Фабиу 0 1
3. Джин 1 0
4. Корреа Хорхе 1 0
5. Жефферсон 1 0
6. Винк Клаудио 1 0
7. Marcelo Hermes 1 0
8. Пиньо Родриго 1 0
9. Пеладжио Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 0 0 30% (3) 20% (2) 20% (2) 30% (3)
 Маритиму 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: + = -
Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту
Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе Байер Л 2:1 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу
Маритиму Последние 20 матчей: + = -
Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму
Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму Маритиму 1:2 Авеш

Последние игры между собой

Порту: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Порту 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 0:2 Порту Примейра-лига
Маритиму 0:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 2:1 Маритиму Примейра-лига Порту 1:0 Маритиму Примейра-лига Порту 1:3 Маритиму Кубок лиги Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Маритиму 2:1 Порту Кубок лиги Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:0 Порту Примейра-лига Порту 3:2 Маритиму Кубок Португалии Порту 3:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Порту Примейра-лига Порту 5:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 0:2 Порту Примейра-лига
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Пиньо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Пепе Кеплер бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пиньо Родриго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Порту 97.5% (153)
X 1.3% (2)
Маритиму 1.3% (2)
Все прогнозы
1.89 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
10.00 3.05 1.53
1.20 6.55 14.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 10.00 1.03 3.45 1.28 5.50 1.12 2.01 1.80 1.77 2.01 1.70 2.08 1.23 3.70 1.08 7.00 1.07 7.70 1.09 6.50
15.00 1.02 13.50 1.03 4.80 1.19 3.68 1.29 2.39 1.64 1.85 1.97 1.54 2.51 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.30 1.66 1.95 1.80 1.19 4.30 1.15 5.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.81 1.44 2.65 1.28 3.45
4.90 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.45 2.75 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.09 6.50
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Порту 2:3 Маритиму онлайн

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Прогнозы на матч Порту 2:3 Маритиму

Исход игры
Порту
97.5% (153)
Ничья
1.3% (2)
Маритиму
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
26.14% (40)
Нет
73.86% (113)
Популярный счёт
2:0 Порту
54.1% (85)
3:0 Порту
14% (22)
2:1 Порту
10.8% (17)
3:1 Порту
10.8% (17)
1:0 Порту
3.8% (6)
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