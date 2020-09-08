Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|3
|0.43
|2.
|Кабелла Реми
|2
|0.29
|3.
|Вандерсон Кампос
|1
|0.14
|4.
|Петров Сергей
|1
|0.14
|5.
|Газинский Юрий
|0
|0
|6.
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|1
|0.14
|2.
|Данилкин Егор
|1
|0.14
|3.
|Трошечкин Александр
|1
|0.14
|4.
|Ломовицкий Александр
|1
|0.14
|5.
|Алиев Камран
|1
|0.14
|6.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|7.
|Идову Брайн
|0
|0
|8.
|Полярус Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петров Сергей
|3
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|3.
|Кайо Панталеао
|1
|1
|4.
|Берг Маркус
|2
|0
|5.
|Рамирес Кристьян
|2
|0
|6.
|Уткин Даниил
|2
|0
|7.
|Мартынович Александр
|1
|0
|8.
|Газинский Юрий
|1
|0
|9.
|Классон Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|2.
|Трошечкин Александр
|4
|0
|3.
|Идову Брайн
|2
|1
|4.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|5.
|Полярус Артём
|3
|0
|6.
|Казанцев Данил
|1
|1
|7.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|8.
|Кухарчук Илья
|1
|0
|9.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|10.
|Куат Исламбек
|1
|0
|11.
|Корян Аршак
|1
|0
|12.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|13.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|14.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|Химки
|0
|60% (3)
|0
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар
Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага
Химки Последние 20 матчей: + = -Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Краснодар - Химки
Исход игры
Краснодар
96.6% (57)
Ничья
3.4% (2)
Химки
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (20)
Меньше
65.52% (38)
Обе команды забьют
Да
31.03% (18)
Нет
68.97% (40)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
50.8% (30)
2:1 Краснодар
22% (13)
1:0 Краснодар
10.2% (6)
3:1 Краснодар
6.8% (4)
3:0 Краснодар
5.1% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.30
|1.04
|3.90
|1.25
|3.05
|1.38
|2.06
|1.82
|1.84
|2.03
|1.61
|2.40
|1.40
|2.95
|1.18
|4.80
|1.13
|5.30
|1.04
|9.40
|1.03
|9.90
|12.50
|1.03
|11.00
|1.05
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.62
|2.33
|1.41
|2.95
|1.19
|4.80
|1.15
|5.65
|1.05
|10.75
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|3.74
|1.25
|3.04
|1.38
|2.06
|1.81
|—
|—
|1.60
|2.39
|1.39
|3.00
|1.16
|4.54
|1.12
|5.04
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16