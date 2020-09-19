  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Торино
0'
15' Желтая карточка
Миленкович Никола
26'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
22
Касерес
Мартин
25
Кьеза
Федерико
5
Бонавентура
Джакомо
8
Дункан
Альфред
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
11
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
15
Ансальди
Кристиан
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Фиорентина
3-5-2
Торино
4-3-1-2

Ход матча

15'
Миленкович Никола
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино
Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок
Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Торино 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Фиорентина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы 152
Фиорентина 83.6% (127)
X 14.5% (22)
Торино 2% (3)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Торино
1.90
3.92
4.46
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Торино

Исход игры
Фиорентина
83.6% (127)
Ничья
14.5% (22)
Торино
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.7% (83)
Меньше
44.3% (66)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.7% (71)
1:0 Фиорентина
18.4% (28)
1:1 Ничья
12.5% (19)
2:0 Фиорентина
11.8% (18)
3:1 Фиорентина
4.6% (7)
1:2 Торино
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Торино онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.75 4.05
1.85 3.85 4.30
1.89 3.85 4.35
2.02 3.78 3.44
1.85 3.63 4.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 9.40 1.04 3.95 1.27 3.10 1.39 2.07 1.81 1.85 2.02 1.62 2.39 1.41 3.05 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.30 1.03 9.90
10.75 1.00 10.00 1.02 3.70 1.24 3.12 1.36 2.15 1.86 1.57 2.38 1.36 3.02 1.17 4.70 1.12 5.45 1.02 9.10
8.96 1.06 8.30 1.07 3.74 1.27 2.98 1.39 2.03 1.78 1.60 2.33 1.40 2.94 1.19 4.66 1.15 5.39 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 17.33
3.41 1.34 2.59 1.53 2.10 1.79 1.84 2.04 1.63 2.36 1.42 2.97 1.50 2.77 1.29 3.79 1.15 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.08 1.74 1.48 2.80 1.16 5.60
3.26 1.34 2.15 1.70 1.47 2.68 1.17 5.05 1.12 6.30
3.08 1.37 2.05 1.76 1.48 2.64 1.16 5.18 1.12 6.17 1.02 13.78 1.02 14.53
2.25 1.68 1.85 2.02 1.44 2.89 1.29 3.68 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.35 3.25
4.30 1.22 2.83 1.43 1.74 2.09 1.34 3.26 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
1.72 2.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.36
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный