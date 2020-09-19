Фиорентина
1:0
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Торино
15' Желтая карточкаМиленкович Никола
44' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
58' Желтая карточкаБираги Кристиано
60' Желтая карточкаЛинетти Кароль
1:0
78' ГолКастровилли Гаэтано
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
45 Феригра ЭрикЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Раути НиколаНападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
58'
60'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|1
|2.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|2.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|3.
|Миленкович Никола
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Линетти Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: + = -Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Торино
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Торино
Исход игры
Фиорентина
83.6% (127)
Ничья
14.5% (22)
Торино
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.7% (83)
Меньше
44.3% (66)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.7% (71)
1:0 Фиорентина
18.4% (28)
1:1 Ничья
12.5% (19)
2:0 Фиорентина
11.8% (18)
3:1 Фиорентина
4.6% (7)
1:2 Торино
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|2.00
|1.80
|—
|—
|9.40
|1.04
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|3.10
|1.39
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.85
|2.02
|1.62
|2.39
|—
|—
|1.04
|10.00
|1.19
|4.70
|1.04
|10.00
|1.04
|9.30
|1.03
|9.90
|—
|—
|10.75
|1.00
|—
|—
|10.00
|1.02
|—
|—
|3.70
|1.24
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.38
|—
|—
|1.36
|3.02
|1.17
|4.70
|1.12
|5.45
|1.02
|9.10
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|—
|—
|8.30
|1.07
|—
|—
|3.74
|1.27
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|2.03
|1.78
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.19
|4.66
|1.15
|5.39
|1.05
|9.74
|1.05
|9.74
|1.01
|17.33
|3.28
|1.36
|2.74
|1.49
|2.19
|1.73
|1.74
|2.17
|1.53
|2.60
|1.65
|2.33
|1.41
|3.04
|1.57
|2.50
|1.13
|6.38
|1.63
|2.36
|1.42
|2.97
|1.50
|2.77
|1.13
|6.40
|—
|—
|1.15
|6.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.57
|2.40
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.16
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.17
|5.05
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.05
|1.76
|—
|—
|1.48
|2.64
|1.16
|5.18
|1.12
|6.17
|1.02
|13.78
|1.02
|14.53
|1.37
|3.17
|1.20
|4.67
|1.44
|2.89
|1.29
|3.68
|1.22
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—