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Фиорентина
1:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
15' Желтая карточка
Миленкович Никола
44' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
58' Желтая карточка
Бираги Кристиано
60' Желтая карточка
Линетти Кароль
1:0
78' Гол
Кастровилли Гаэтано
90'+7
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
22
Касерес
Мартин
25
Кьеза
Федерико
5
Бонавентура
Джакомо
8
Дункан
Альфред
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
11
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
15
Ансальди
Кристиан
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
21
Беренгер
Алекс
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Фиорентина
3-5-2
Торино
4-3-1-2

Ход матча

15'
Миленкович Никола
 
44'
Чеккерини Федерико
 
58'
Бираги Кристиано
 
60'
 
Линетти Кароль
68'
 
Верди Симоне
Беренгер Алекс
68'
 
Лукич Саша
Мейте Суалихо
78'
Кастровилли Гаэтано
(Кьеза Федерико)
1:0
79'
Валеро Борха
Бонавентура Джакомо
 
79'
Влахович Душан
Рибери Франк
 
83'
Лирола Поль
Кьеза Федерико
 
87'
 
Миллико Винченцо
Линетти Кароль
88'
 
Войвода Мергим
Иццо Армандо
88'
Венути Лоренцо
Бираги Кристиано
 
88'
Кутроне Патрик
Куаме Кристиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 6 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 1 1
2. Кьеза Федерико 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 1 0
2. Чеккерини Федерико 1 0
3. Миленкович Никола 1 0
Торино
# Игрок      
1. Линетти Кароль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 0 0 0 0 0 100% (1)
 Торино 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта Ювентус 3:0 Фиорентина
Торино Последние 20 матчей: + = -
Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино
Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория Лечче 4:0 Торино

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торино: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 0:2 Фиорентина Кубок
Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 0:1 Торино Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
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Прогнозы
Прогнозы 152
Фиорентина 83.6% (127)
X 14.5% (22)
Торино 2% (3)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Торино

Исход игры
Фиорентина
83.6% (127)
Ничья
14.5% (22)
Торино
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.7% (83)
Меньше
44.3% (66)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
46.7% (71)
1:0 Фиорентина
18.4% (28)
1:1 Ничья
12.5% (19)
2:0 Фиорентина
11.8% (18)
3:1 Фиорентина
4.6% (7)
1:2 Торино
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.75 4.05
1.05 11.00 101.00
1.89 3.85 4.35
2.02 3.78 3.44
2.29 2.37 5.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.00 1.80 9.40 1.04 1.19 4.60 3.10 1.39 1.02 13.00 1.85 2.02 1.62 2.39 1.04 10.00 1.19 4.70 1.04 10.00 1.04 9.30 1.03 9.90
10.75 1.00 10.00 1.02 3.70 1.24 3.12 1.36 2.15 1.86 1.57 2.38 1.36 3.02 1.17 4.70 1.12 5.45 1.02 9.10
8.96 1.06 8.30 1.07 3.74 1.27 2.98 1.39 2.03 1.78 1.60 2.33 1.40 2.94 1.19 4.66 1.15 5.39 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 17.33
3.28 1.36 2.74 1.49 2.19 1.73 1.74 2.17 1.53 2.60 1.65 2.33 1.41 3.04 1.57 2.50 1.13 6.38 1.63 2.36 1.42 2.97 1.50 2.77 1.13 6.40 1.15 6.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.57 2.40 2.08 1.74 1.05 9.50 1.16 5.60
3.26 1.34 2.15 1.70 1.47 2.68 1.17 5.05 1.12 6.30
3.08 1.37 2.05 1.76 1.48 2.64 1.16 5.18 1.12 6.17 1.02 13.78 1.02 14.53
1.37 3.17 1.20 4.67 1.44 2.89 1.29 3.68 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.35 3.25
4.30 1.22 2.83 1.43 1.74 2.09 1.34 3.26 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
1.72 2.11
Букмекер Да Нет
4.60 1.22
Букмекер Да Нет
3.30 1.36
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