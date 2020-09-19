Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фиорентина вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хорошую попытку сделал Кастровилли Гаэтано . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

90' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

89' Удар от ворот произведет Торино

89' Кутроне Патрик из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

89' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

86' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

84' Отличные скиллы показывает Кастровилли Гаэтано , обводя своих соперников

83' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Отличные скиллы показывает Кьеза Федерико , обводя своих соперников

77' Удар от ворот произведет Торино

77' Рибери Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Торино

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Кьеза Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Иццо Армандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Дзадза Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Дзадза Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Торино

64' Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Дункан Альфред из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Фиорентина

61' Дзадза Симоне из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

60' Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи

60' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бираги Кристиано получил желтую карточку от судьи

57' Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Торино

54' Миленкович Никола не смог попасть в створ ударом издали

54' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Фиорентина , отменен из-за офсайда.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

47' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота