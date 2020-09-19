Верона
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Рома
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
72
Данци
Андреа
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Ivor Pandur
-
14 Ivan Ilic
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +5 =8 -7Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013
Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона
Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Торино
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Верона - Рома
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
9.2% (14)
Рома
90.8% (139)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (101)
Меньше
33.55% (51)
Обе команды забьют
Да
73.68% (112)
Нет
26.32% (40)
Популярный счёт
1:2 Рома
57.5% (88)
0:1 Рома
15.7% (24)
0:2 Рома
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.2% (11)
1:3 Рома
5.9% (9)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|10.50
|1.02
|4.30
|1.22
|3.45
|1.30
|2.26
|1.70
|2.01
|1.85
|1.77
|2.12
|1.47
|2.70
|1.25
|4.10
|1.17
|4.70
|1.06
|8.00
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.55
|1.21
|3.52
|1.31
|2.34
|1.74
|—
|—
|1.76
|2.09
|1.50
|2.62
|1.24
|4.30
|1.17
|5.25
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.65
|1.28
|2.89
|1.41
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.57
|2.39
|1.39
|2.98
|1.18
|4.82
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.02
|15.20
|1.01
|15.61