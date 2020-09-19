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Верона
 
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Стадион:
Рома
1
Сильвестри
Марко
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
4
Велозу
Мигель
72
Данци
Андреа
3
Димарко
Федерико
61
Тамез
Адриен
29
Тупта
Любомир
10
Ди
Кармине
Самуэль
83
Миранте
Антонио
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
42
Диавара
Амаду
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
11
Педро
Родригес
Верона
3-4-2-1
Рома
3-4-2-1

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013
Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона
Рома Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома
Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент

Последние игры между собой

Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Рома 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Верона 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Рома 1:1 Верона Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 153
    Верона 0% (0)
    X 9.2% (14)
    Рома 90.8% (139)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Рома
    4.50
    4.00
    1.93
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Верона - Рома

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    9.2% (14)
    Рома
    90.8% (139)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.45% (101)
    Меньше
    33.55% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (112)
    Нет
    26.32% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    57.5% (88)
    0:1 Рома
    15.7% (24)
    0:2 Рома
    10.5% (16)
    1:1 Ничья
    7.2% (11)
    1:3 Рома
    5.9% (9)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.95 3.70 1.93
    4.50 4.00 1.76
    3.84 3.74 2.09
    3.25 3.71 2.12

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 10.50 1.02 4.30 1.22 3.45 1.30 2.26 1.70 2.01 1.85 1.77 2.12 1.47 2.70 1.25 4.10 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.50
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.55 1.21 3.52 1.31 2.34 1.74 1.76 2.09 1.50 2.62 1.24 4.30 1.17 5.25 1.07 8.60
    8.96 1.06 7.75 1.08 3.65 1.28 2.89 1.41 1.99 1.81 1.57 2.39 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70 1.02 15.20 1.01 15.61
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.12 1.72 1.49 2.60 1.17 5.10
    3.30 1.33 2.28 1.63 1.56 2.43 1.17 5.05 1.12 6.10
    3.03 1.38 2.03 1.78 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.03 1.02 14.78
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.93 1.82 1.44 2.70
    4.70 1.19 3.38 1.32 1.85 1.95 1.42 2.83 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.28
    1.73 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
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