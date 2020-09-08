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Верона
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013
Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона
Рома Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома
Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент

Последние игры между собой

Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Рома 2:1 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Верона 0:1 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Рома 1:1 Верона Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Верона 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Рома Серия A Рома 3:0 Верона Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 42 минуты.


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    • Прогнозы 52
    Верона 0% (0)
    X 13.5% (7)
    Рома 86.5% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Рома
    3.86
    3.74
    2.11
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Верона - Рома

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    13.5% (7)
    Рома
    86.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (35)
    Нет
    31.37% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    48.1% (25)
    0:1 Рома
    25% (13)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    1:3 Рома
    7.7% (4)
    0:2 Рома
    5.8% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.55 3.55 2.10
    3.75 3.65 2.01
    3.84 3.74 2.09
    3.25 3.71 2.12

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 9.40 1.05 3.90 1.27 3.05 1.36 2.06 1.82 1.84 2.04 1.62 2.40 1.40 2.95 1.19 4.60 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.90
    10.75 1.04 9.30 1.06 3.94 1.26 3.05 1.39 2.12 1.88 1.61 2.34 1.42 2.91 1.19 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
    8.96 1.06 7.75 1.08 3.65 1.28 2.89 1.41 1.99 1.81 1.57 2.39 1.39 2.98 1.18 4.82 1.14 5.62 1.05 9.74 1.04 10.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.04 1.78 1.47 2.65 1.15 5.10
    3.00 1.39 2.08 1.75 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40
    3.03 1.38 2.03 1.78 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.03 1.02 14.78
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.78 1.96 1.35 3.05
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.15
    1.73 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.37
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