Верона
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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Рома
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013
Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона
Рома Последние 20 матчей: + = -Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Верона - Рома
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
13.5% (7)
Рома
86.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (30)
Меньше
41.18% (21)
Обе команды забьют
Да
68.63% (35)
Нет
31.37% (16)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.1% (25)
0:1 Рома
25% (13)
1:1 Ничья
9.6% (5)
1:3 Рома
7.7% (4)
0:2 Рома
5.8% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.40
|1.05
|3.90
|1.27
|3.05
|1.36
|2.06
|1.82
|1.84
|2.04
|1.62
|2.40
|1.40
|2.95
|1.19
|4.60
|1.14
|5.30
|1.04
|9.30
|1.03
|9.90
|10.75
|1.04
|9.30
|1.06
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|2.12
|1.88
|—
|—
|1.61
|2.34
|1.42
|2.91
|1.19
|4.75
|1.15
|5.55
|1.05
|10.25
|—
|—
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.65
|1.28
|2.89
|1.41
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.57
|2.39
|1.39
|2.98
|1.18
|4.82
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70