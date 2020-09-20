Арсенал Тула
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Арсенал (Тула)
Сочи
6' Желтая карточкаСокол Артём
9' Желтая карточкаЛуценко Евгений
0:1
10' ПенальтиНобоа Кристиан
17' Желтая карточкаКангва Эванс
1:1
20' ГолТкачёв Сергей
29' Желтая карточкаМаргасов Тимофей
15
Ковалёв
Юрий
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
23
Мевля
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кангва КингсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кангва ЭвансНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагуш АнриЗащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
6'
10'
0:1
17'
20'
1:1
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.25
|2.
|Луценко Евгений
|1
|0.13
|3.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.13
|4.
|Кангва Кингс
|1
|0.13
|5.
|Кангва Эванс
|1
|0.13
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.13
|7.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.13
|8.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|9.
|Сокол Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|6 (2)
|0.75
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.25
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.13
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.13
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.13
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Эванс
|3
|1
|2.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|3.
|Чаушич Горан
|3
|0
|4.
|Сокол Артём
|3
|0
|5.
|Бауэр Роберт
|3
|0
|6.
|Кангва Кингс
|1
|1
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Громыко Валерий
|2
|0
|9.
|Денисов Александр
|1
|0
|10.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|11.
|Григалава Гиа
|1
|0
|12.
|Луценко Евгений
|1
|0
|13.
|Беляев Максим
|1
|0
|14.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|15.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|16.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|2.
|Терехов Сергей
|3
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|5.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|7.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|8.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Сочи
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Сочи Последние 20 матчей: + = -Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи
Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Сочи
|1:1 Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Сочи
Исход игры
Арсенал Тула
28.1% (45)
Ничья
47.5% (76)
Сочи
24.4% (39)
Тотал 2.5
Больше
29.94% (47)
Меньше
70.06% (110)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (68)
2:1 Арсенал Тула
13.8% (22)
1:0 Арсенал Тула
11.9% (19)
0:1 Сочи
11.3% (18)
1:2 Сочи
10.6% (17)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:2 Сочи
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.90
|1.06
|6.20
|1.13
|5.80
|1.13
|—
|—
|2.08
|1.79
|1.73
|2.11
|4.05
|1.23
|—
|—
|1.28
|3.70
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.06
|8.00
|1.22
|4.20
|1.01
|15.50
|1.05
|9.50
|6.55
|1.07
|5.45
|1.12
|2.60
|1.46
|—
|—
|1.97
|1.84
|—
|—
|1.61
|2.62
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|1.18
|4.65
|—
|—
|1.04
|8.60
|1.03
|9.10
|1.00
|20.00
|—
|—
|6.02
|1.08
|5.37
|1.10
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.13
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.26
|3.68
|—
|—
|1.09
|5.60
|1.07
|6.41
|1.02
|12.90
|1.02
|13.38
|7.56
|1.10
|—
|—
|6.01
|1.14
|2.41
|1.60
|2.04
|1.83
|2.65
|1.50
|3.77
|1.28
|3.17
|1.37
|2.57
|1.53
|1.95
|1.92
|1.66
|2.27
|1.46
|2.79
|—
|—
|1.17
|5.16
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.60
|2.35
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.06
|8.50
|1.40
|2.90
|—
|—
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.05
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.71
|1.47
|—
|—
|1.81
|2.06
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.09
|5.60
|1.07
|6.61
|—
|—
|1.01
|16.35
|—
|—
|2.53
|1.55
|2.08
|1.81
|1.60
|2.41
|1.40
|3.10
|1.85
|2.01
|1.53
|2.57
|1.21
|4.46
|1.28
|3.71
|1.15
|5.67
|—
|—
|—
|—