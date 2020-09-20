Убегал по флангу Луценко в контратаку после заброса от Костадинова, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Луценко. Потребуется футболисту помощь медиков.

Похоже, что-то серьезное случилось с Луценко. Покинул он пределы поля, прихрамывая, и попросил замену.

После навеса с углового от Нобоа на ближней штанге пробивал головой Мевля, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Вынужденная замена произошла в составе "Арсенала". Вместо травмированного Евгения Луценко на поле вышел Валерий Громыко.

33' Принял мяч перед чужой штрафной Луценко и отдал поперек на Кангва, но этот пас перехватил в подкате Мевля.

32' Пробивал головой Костадинов после навеса с углового, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

31' После затяжной атаки хозяев пробивал по воротам с линии штрафной Сокол. Мяч угодил в спину защитнику и едва не полетел в ближний угол, но все же прошел рядом со штангой.

30' В грубейшем подкате на фланге Маргасов заехал по ногам Ковалёву. Такое нужно наказывать желтой карточкой.

29' Неудачно разыграли хозяева угловой. После навеса на ближнюю штангу спокойно вынес мяч в аут Маммана.

28' Догнал мяч у лицевой линии Ткачёв и тут же подал в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.

27' Мог выскакивать Нобоа на ворота после заброса от Цаллагова, но нарушил он правила в борьбе против Бурлака.

26' Прорывался на скорости по флангу Жоаозиньо и мягко забросил в штрафную на Бурмистрова, который пробил с разворота. Поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

25' Отдавал с центра поля на правый фланг Цаллагов в направлении Жоаозиньо, но тот не сумел сохранить мяч в поле в борьбе против Бауэра.

24' Дальним забросом искал Сокол на чужой половине поля Ткачёва, который тут же пробил по воротам метров с двадцати пяти, но не попал в створ.

23' Получил мяч на фланге Ткачёв и тут же сбросил на ход Лученко, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Сергей Ткачёв! После подачи со штрафного неудачно вынесли мяч защитники точно на Ткачёва, который принял его на грудь и вторым касанием пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера!

21' Получил по ногам перед чужой штрафной Костадинов от Цаллагова. Опасный штрафной будет в распоряжении хозяев.

20' Забрасывал в центра поля Ковалёв в штрафную на Ткачёва, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

19' Тонко в штрафную Кангва отдавал на ход Луценко, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Маммана.

18' В верховой борьбе в центре поля Эванс Кангва заехал локтем по лицу сопернику. Заслуженная желтая карточка.

17' После навеса с углового от Жоаозиньо пробил головой на дальней штанге Мевля, но мяч оказался в руках Левашова.

16' Теперь уже Жоаозиньо прорывался по правой бровке и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.

15' По флангу отдавал Терехов на ход Набиуллину, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

14' Теперь уже не будут никуда торопиться гости, катают они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.

12' Дальним забросом искал Нобоа в штрафной соперника Бурмистрова, но вышел Левашов из ворот и забрал мяч в свои руки.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кристиан Нобоа! Уверенно исполнил пенальти Нобоа, пробив на силу в нижний левый от себя угол. Совсем в другую сторону прыгнул Левашов.

10' После просмотра повтора судья подтвердил назначение пенальти и показал желтую карточку за игру рукой Луценко.

9' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Жоаозиньо и пробил вторым касанием по воротам, но на пути мяча оказался защитник. Это пенальти!

8' Со штрафного Нобоа навесил на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги и едва не полетел в девятку. Лишь штанга спасла хозяев от пропущенного гола.

7' На фланге грубо встретил соперника в подкате Сокол. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

6' По флангу отдавал Цаллагов на ход Жоаозиньо, но его оттеснил корпусом от мяча за пределы поля Бауэр.

5' С левого фланга навесил Набиуллин в штрафную соперника, куда ворвался Бурмистров, но пробить ему не удалось в борьбе с защитником.

4' Дальний заброс исполнял Цаллагов на левый фланг, куда врывался Набиуллин, но его опередил Беляев и вынес сферу в аут.

3' Прорывался по правой бровке Маргасов и попытался прострелить в штрафную, но мяч спокойно перехватил Беляев.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных красно-желтых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.