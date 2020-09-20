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Арсенал Тула
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Сочи
0'
6' Желтая карточка
Сокол Артём
9' Желтая карточка
Луценко Евгений
0:1
10' Пенальти
Нобоа Кристиан
17' Желтая карточка
Кангва Эванс
1:1
20' Гол
Ткачёв Сергей
29' Желтая карточка
Маргасов Тимофей
37'
Арсенал - Сочи. 0:1. Кристиан Но...
36
Левашов
Михаил
3
Сокол
Артём
5
Бурлак
Тарас
6
Беляев
Максим
4
Бауэр
Роберт
15
Ковалёв
Юрий
70
Костадинов
Георги
44
Кангва
Кингс
11
Ткачёв
Сергей
48
Луценко
Евгений
10
Кангва
Эванс
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
6
Юсупов
Артур
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
3
Набиуллин
Эльмир
18
Бурмистров
Никита
22
Жоаозиньо
Рамос
Арсенал Тула
4-3-3
Сочи
3-5-2

Ход матча

6'
Сокол Артём
 
9'
Луценко Евгений
 
10'
0:1
Нобоа Кристиан
17'
Кангва Эванс
 
20'
Ткачёв Сергей
1:1
29'
 
Маргасов Тимофей

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 2 (1) 0.25
2. Луценко Евгений 1 0.13
3. Ковалёв Юрий 1 0.13
4. Кангва Кингс 1 0.13
5. Кангва Эванс 1 0.13
6. Ткачёв Сергей 1 0.13
7. Хлусевич Даниил 1 0.13
8. Пантелеев Владислав 0 0
9. Сокол Артём 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 6 (2) 0.75
2. Бурмистров Никита 2 0.25
3. Мевля Миха 1 0.13
4. Миладинович Иван 1 0.13
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.13
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0
8. Набиуллин Эльмир 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 3 1
2. Хлусевич Даниил 4 0
3. Чаушич Горан 3 0
4. Сокол Артём 3 0
5. Бауэр Роберт 3 0
6. Кангва Кингс 1 1
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Бурлак Тарас 1 0
11. Григалава Гиа 1 0
12. Луценко Евгений 1 0
13. Беляев Максим 1 0
14. Ткачёв Сергей 1 0
15. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
16. Пантелеев Владислав 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Маргасов Тимофей 4 0
2. Терехов Сергей 3 0
3. Набиуллин Эльмир 2 0
4. Бурмистров Никита 1 0
5. Нобоа Кристиан 1 0
6. Полоз Дмитрий 1 0
7. Маммана Эмануэль 1 0
8. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Сочи 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи
Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Сочи 1:1 Заявка 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
5. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
6. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 13 6
14. Арсенал Тула 1:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Первый тайм
  • Замена
    38'
    Вынужденная замена произошла в составе "Арсенала". Вместо травмированного Евгения Луценко на поле вышел Валерий Громыко.
  • 37'
    После навеса с углового от Нобоа на ближней штанге пробивал головой Мевля, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • Травма, повреждение
    36'
    Похоже, что-то серьезное случилось с Луценко. Покинул он пределы поля, прихрамывая, и попросил замену.
  • 35'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Луценко. Потребуется футболисту помощь медиков.
  • Офсайд
    34'
    Убегал по флангу Луценко в контратаку после заброса от Костадинова, но арбитр остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • 33'
    Принял мяч перед чужой штрафной Луценко и отдал поперек на Кангва, но этот пас перехватил в подкате Мевля.
  • 32'
    Пробивал головой Костадинов после навеса с углового, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • 31'
    После затяжной атаки хозяев пробивал по воротам с линии штрафной Сокол. Мяч угодил в спину защитнику и едва не полетел в ближний угол, но все же прошел рядом со штангой.
  • Желтая карточка
    30'
    В грубейшем подкате на фланге Маргасов заехал по ногам Ковалёву. Такое нужно наказывать желтой карточкой.
  • 29'
    Неудачно разыграли хозяева угловой. После навеса на ближнюю штангу спокойно вынес мяч в аут Маммана.
  • Угловой
    28'
    Догнал мяч у лицевой линии Ткачёв и тут же подал в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела на угловой.
  • 27'
    Мог выскакивать Нобоа на ворота после заброса от Цаллагова, но нарушил он правила в борьбе против Бурлака.
  • 26'
    Прорывался на скорости по флангу Жоаозиньо и мягко забросил в штрафную на Бурмистрова, который пробил с разворота. Поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 25'
    Отдавал с центра поля на правый фланг Цаллагов в направлении Жоаозиньо, но тот не сумел сохранить мяч в поле в борьбе против Бауэра.
  • 24'
    Дальним забросом искал Сокол на чужой половине поля Ткачёва, который тут же пробил по воротам метров с двадцати пяти, но не попал в створ.
  • Офсайд
    23'
    Получил мяч на фланге Ткачёв и тут же сбросил на ход Лученко, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Сергей Ткачёв! После подачи со штрафного неудачно вынесли мяч защитники точно на Ткачёва, который принял его на грудь и вторым касанием пробил точно под перекладину, без шансов для голкипера!
  • 21'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Костадинов от Цаллагова. Опасный штрафной будет в распоряжении хозяев.
  • 20'
    Забрасывал в центра поля Ковалёв в штрафную на Ткачёва, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • 19'
    Тонко в штрафную Кангва отдавал на ход Луценко, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Маммана.
  • Желтая карточка
    18'
    В верховой борьбе в центре поля Эванс Кангва заехал локтем по лицу сопернику. Заслуженная желтая карточка.
  • 17'
    После навеса с углового от Жоаозиньо пробил головой на дальней штанге Мевля, но мяч оказался в руках Левашова.
  • Угловой
    16'
    Теперь уже Жоаозиньо прорывался по правой бровке и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 15'
    По флангу отдавал Терехов на ход Набиуллину, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 14'
    Теперь уже не будут никуда торопиться гости, катают они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
  • 12'
    Дальним забросом искал Нобоа в штрафной соперника Бурмистрова, но вышел Левашов из ворот и забрал мяч в свои руки.
  • Пенальти
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кристиан Нобоа! Уверенно исполнил пенальти Нобоа, пробив на силу в нижний левый от себя угол. Совсем в другую сторону прыгнул Левашов.
  • Желтая карточка
    10'
    После просмотра повтора судья подтвердил назначение пенальти и показал желтую карточку за игру рукой Луценко.
  • Пенальти!
    9'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Жоаозиньо и пробил вторым касанием по воротам, но на пути мяча оказался защитник. Это пенальти!
  • Опасный момент
    8'
    Со штрафного Нобоа навесил на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги и едва не полетел в девятку. Лишь штанга спасла хозяев от пропущенного гола.
  • Желтая карточка
    7'
    На фланге грубо встретил соперника в подкате Сокол. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 6'
    По флангу отдавал Цаллагов на ход Жоаозиньо, но его оттеснил корпусом от мяча за пределы поля Бауэр.
  • 5'
    С левого фланга навесил Набиуллин в штрафную соперника, куда ворвался Бурмистров, но пробить ему не удалось в борьбе с защитником.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Цаллагов на левый фланг, куда врывался Набиуллин, но его опередил Беляев и вынес сферу в аут.
  • 3'
    Прорывался по правой бровке Маргасов и попытался прострелить в штрафную, но мяч спокойно перехватил Беляев.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных красно-желтых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:1 Сочи

Исход игры
Арсенал Тула
28.1% (45)
Ничья
47.5% (76)
Сочи
24.4% (39)
Тотал 2.5
Больше
29.94% (47)
Меньше
70.06% (110)
Обе команды забьют
Да
72.61% (114)
Нет
27.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (68)
2:1 Арсенал Тула
13.8% (22)
1:0 Арсенал Тула
11.9% (19)
0:1 Сочи
11.3% (18)
1:2 Сочи
10.6% (17)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:2 Сочи
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.67 3.10 2.90
3.20 2.50 2.95
2.93 3.18 2.88
2.74 3.26 2.65
3.26 2.43 3.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.90 1.06 6.20 1.13 5.80 1.13 2.08 1.79 1.73 2.11 4.05 1.23 1.28 3.70 1.77 2.04 1.06 8.00 1.22 4.20 1.01 15.50 1.05 9.50
6.55 1.07 5.45 1.12 2.60 1.46 1.97 1.84 1.61 2.62 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.10 1.00 20.00
6.02 1.08 5.37 1.10 3.04 1.38 2.35 1.62 1.75 2.13 1.38 3.04 1.26 3.68 1.09 5.60 1.07 6.41 1.02 12.90 1.02 13.38
7.56 1.10 6.01 1.14 2.41 1.60 2.04 1.83 2.65 1.50 3.77 1.28 3.17 1.37 2.57 1.53 1.95 1.92 1.66 2.27 1.46 2.79 1.17 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.60 2.35 1.97 1.82 1.06 8.50 1.40 2.90 1.03 12.00
2.43 1.56 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
2.71 1.47 1.81 2.06 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.61 1.01 16.35
2.53 1.55 2.08 1.81 1.60 2.41 1.40 3.10 1.85 2.01 1.53 2.57 1.21 4.46 1.28 3.71 1.15 5.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.51 2.45 1.18 4.50
3.12 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
1.89 1.88
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
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