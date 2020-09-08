Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.29
|2.
|Луценко Евгений
|1
|0.14
|3.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.14
|4.
|Кангва Кингс
|1
|0.14
|5.
|Кангва Эванс
|1
|0.14
|6.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.14
|7.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|8.
|Сокол Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|5 (1)
|0.71
|2.
|Бурмистров Никита
|2
|0.29
|3.
|Мевля Миха
|1
|0.14
|4.
|Миладинович Иван
|1
|0.14
|5.
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|6.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|7.
|Заика Кирилл
|0
|0
|8.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|2.
|Кангва Эванс
|2
|1
|3.
|Чаушич Горан
|3
|0
|4.
|Бауэр Роберт
|3
|0
|5.
|Кангва Кингс
|1
|1
|6.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|7.
|Сокол Артём
|2
|0
|8.
|Громыко Валерий
|2
|0
|9.
|Денисов Александр
|1
|0
|10.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|11.
|Григалава Гиа
|1
|0
|12.
|Беляев Максим
|1
|0
|13.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|14.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|15.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|3
|0
|2.
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|3.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|4.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|5.
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|7.
|Маммана Эмануэль
|1
|0
|8.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Сочи
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =3 -11Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи
Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Сочи
Исход игры
Арсенал Тула
28.6% (20)
Ничья
51.4% (36)
Сочи
20% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.99% (20)
Меньше
71.01% (49)
Обе команды забьют
Да
76.81% (53)
Нет
23.19% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (33)
1:0 Арсенал Тула
14.3% (10)
2:1 Арсенал Тула
12.9% (9)
1:2 Сочи
11.4% (8)
0:1 Сочи
8.6% (6)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.60
|1.07
|5.90
|1.13
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.02
|1.85
|1.74
|2.17
|1.58
|2.50
|1.25
|3.90
|1.19
|4.70
|1.05
|8.40
|1.04
|9.10
|1.01
|16.00
|—
|—
|7.40
|1.10
|5.80
|1.14
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.63
|2.57
|1.27
|3.84
|1.20
|4.75
|1.06
|9.30
|1.05
|10.25
|1.00
|20.00
|—
|—
|6.02
|1.08
|5.37
|1.10
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.13
|1.38
|3.04
|1.26
|3.68
|1.09
|5.60
|1.07
|6.41
|1.02
|12.90
|1.02
|13.38
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.46
|2.37
|1.58
|2.02
|1.81
|1.71
|2.13
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.18
|4.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.55
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.70
|1.06
|8.90
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.07
|8.30
|1.05
|9.70
|—
|—
|2.71
|1.47
|—
|—
|1.81
|2.06
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.09
|5.60
|1.07
|6.61
|1.01
|16.35
|2.48
|1.54
|2.04
|1.79
|1.58
|2.39
|1.38
|3.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—