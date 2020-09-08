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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лесовой Даниил 2 (1) 0.29
2. Луценко Евгений 1 0.14
3. Ковалёв Юрий 1 0.14
4. Кангва Кингс 1 0.14
5. Кангва Эванс 1 0.14
6. Хлусевич Даниил 1 0.14
7. Пантелеев Владислав 0 0
8. Сокол Артём 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 5 (1) 0.71
2. Бурмистров Никита 2 0.29
3. Мевля Миха 1 0.14
4. Миладинович Иван 1 0.14
5. Полоз Дмитрий 1 (1) 0.14
6. Жоаозиньо Рамос 0 0
7. Заика Кирилл 0 0
8. Набиуллин Эльмир 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Хлусевич Даниил 4 0
2. Кангва Эванс 2 1
3. Чаушич Горан 3 0
4. Бауэр Роберт 3 0
5. Кангва Кингс 1 1
6. Лесовой Даниил 1 1
7. Сокол Артём 2 0
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Бурлак Тарас 1 0
11. Григалава Гиа 1 0
12. Беляев Максим 1 0
13. Ткачёв Сергей 1 0
14. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
15. Пантелеев Владислав 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 3 0
2. Маргасов Тимофей 3 0
3. Набиуллин Эльмир 2 0
4. Бурмистров Никита 1 0
5. Нобоа Кристиан 1 0
6. Полоз Дмитрий 1 0
7. Маммана Эмануэль 1 0
8. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Сочи 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи
Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
7. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Арсенал Тула 28.6% (20)
    X 51.4% (36)
    Сочи 20% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Сочи
    2.76
    3.24
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Сочи

    Исход игры
    Арсенал Тула
    28.6% (20)
    Ничья
    51.4% (36)
    Сочи
    20% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.99% (20)
    Меньше
    71.01% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.1% (33)
    1:0 Арсенал Тула
    14.3% (10)
    2:1 Арсенал Тула
    12.9% (9)
    1:2 Сочи
    11.4% (8)
    0:1 Сочи
    8.6% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.75 3.15 2.75
    2.75 3.15 2.90
    2.76 3.20 3.05
    2.74 3.26 2.65
    2.60 3.24 2.94

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    7.60 1.07 5.90 1.13 2.65 1.48 2.02 1.85 1.74 2.17 1.58 2.50 1.25 3.90 1.19 4.70 1.05 8.40 1.04 9.10 1.01 16.00
    7.40 1.10 5.80 1.14 2.66 1.49 2.00 1.83 1.63 2.57 1.27 3.84 1.20 4.75 1.06 9.30 1.05 10.25 1.00 20.00
    6.02 1.08 5.37 1.10 3.04 1.38 2.35 1.62 1.75 2.13 1.38 3.04 1.26 3.68 1.09 5.60 1.07 6.41 1.02 12.90 1.02 13.38
    2.73 1.46 2.37 1.58 2.02 1.81 1.71 2.13 1.55 2.46 1.18 4.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.55 2.41 1.28 3.70 1.06 8.90
    2.45 1.55 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
    2.71 1.47 1.81 2.06 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.61 1.01 16.35
    2.48 1.54 2.04 1.79 1.58 2.39 1.38 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.76
    1.89 1.88
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
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