Приуныли немного болельщики на трибунах. В последние минуты игра как-то совсем увязла в центральной зоне - скучно стало людям.

Влашич решил оживить игру. Взял инициативу на себя хорват, сместился с мячом с левого фланга в центр и хлёстко пробивал издали в дальний угол, но немного промахнулся. Сложно сказать, контролировал ли Беленов ситуацию в броске.

Теперь через короткий пас пытались протиснуться москвичи в чужую штрафную площадку, но не вышло - внимательно и плотно работают на своих позициях защитники "Уфы".

Много двигается Эджук в атакующей зоне ЦСКА, но не хватает ему ещё взаимопонимания с партнёрами по команде. Думаю, после перерыва нигерийца должен поменять Чалов.

В концовке первого тайма башкирцы опустились на свою половину поля, начав играть строго от обороны, дабы не потерять хотя бы ничейный результат перед уходом на 15-минутный перерыв.

35' В контратаке гостей следовала вертикальная передача на ход Эджуку, но нигериец плохо обработал мяч, позволив защитникам "Уфы" перехватить кожаный снаряд.

34' У обеих команд есть очень хорошие исполнители в запасе. Не исключаю я того, что кто-то из наставников решится на кадровые перестановки уже в перерыве матча.

33' Тем не менее вторая жёлтая карточка в нашем матче показана - Безденежный за очередной фол получил предупреждение. Недоумевает Игорь от решения главного арбитра.

32' Участились в последнее время мелкие фолы в центральной зоне. При этом ни одна из команд не демонстрирует грубость, стараясь играть максимально корректно.

31' Уфимцы активно идут в командный прессинг на чужой половине поля, в то время как ЦСКА после потери мяча достаточно оперативно всем составом садиться на свою половину поля.

30' Полчаса матча позади - команды пока что не наиграли на забитые голы, хотя по несколько интересных моментов мы уже увидели у ворот Акинфеева и Беленова. Ближе к успеху пока "армейцы".

29' Зайнутдинов откликивался на заброс по левому флангу в атаку, но к мячу его не пустил соперник, и в итоге уфимцы получили право на удар от ворот.

28' Левым флангом теперь снова пытались что-то острое придумать уфимцы, но в этот раз не удалось даже углового заработать.

27' Безденежных дважды пробивал с дальней дистанции, но первый его выстрел был блокирован защитником, а второй получился очень неточным.

26' Как оказалось, мяч он головы Эджука попал в руку Сухова, чуть ниже плеча. Расстояние между головой нападающего и рукой защитника было минимально, так что, как мне кажется, арбитр принял верное решение, не назначив пенальти.

25' Николай Волошин отправился к кромке поля смотреть момент, после чего принял решения, что на пенальти этот эпизод не тянет. Болельщики "Уфы" могут выдохнуть с облегчением.

24' После подачи углового справа в штрафной площади "Уфы" шла упорную борьба, в ходе которой мяч, похоже, попал в руку одному из защитников башкирцев. Свисток пока молчит.

23' ОПАСНО! Беленов просто шикарен! Уфимцы отбились после подачи углового слева, но пошла атака вторым темпом, и подача в штрафную площадку прошла на Фернандеса - бразильский россиянин принял мяч, после чего мощно пробивал с левой ноги метров с семи, но Беленов реагирует и снова тащит мяч на угловой.

22' ОПАСНО! Влашич левым краем разогнал контратаку гостей, вошёл в штрафную площадку, выманил на себя внимание двух защитников, после чего скатил мяч назад и в центр на Облякова, который в касание точно пробивал в левый нижний угол, но Беленов в броске потащил мяч на угловой.

21' Подача углового от башкирцев следовала в район ближней штанги, но там всё под контролем было защитников ЦСКА.

20' Бизяк на левом фланге атаки выиграл борьбу у Карпова, после чего заработал угловой для своей команды. Защитник пытается что-то доказать Николаю Волошину, но тщетно.

19' Теперь уже Эджук решил самостоятельно протащить мяч на правый фланг атаки, но в борьбе с защитником упустил игровой снаряд за лицевую линию поля.

18' Уфимцы тут же постарались ответить своей быстрой контратакой, но её фолом успел сорвать Марадишвили, за что немедленно получил жёлтую карточку.

17' ОПАСНО! Эджук обыграл двух соперников, отдал пас на правый фланг атаки на Фернандеса, который простреливал в штрафную площадку, где в касание пробивал Кучаев, но попал прямо в Беленова.

16' Подача стандартного положения у "армейцев" не получилась опасной - после подачи в штрафную площадку мяч срикошетил в руки Беленову.

15' Йокич на левом фланге обороны "Уфы", казалось, сыграл чётко в мяч в подкате, но на самом деле задел ногу Марадишвили.

14' Акинфеев уверенно сыграл кулаком на выходе после подачи углового, а атака уфимцев вторым темпом закончилась свистком арбитра, который зафиксирован положение "вне игры" у Бизяка.

13' Йокич подключился к атаке "Уфы" по левому флангу, и пытался низом прострелить в штрафную площадку, но мяч задел ногу Фернандеса и ушёл на угловой.

12' Поинтересней пока что в комбинационном плане выглядит "Уфа". ЦСКА пока что совсем пассивен в атаке - ничего не получается у команды Виктора Ганчаренко.

11' В быстрой контратаке хозяев Бизяка запустили в прорыв через центральную ось, словенец вошёл в штрафную площадку, где пытался на замахе убрать защитника, но сам потерял равновесие, поскользнувшись на мокром газоне.

10' Угловой теперь пытались заработать уфимцы, играя в короткий пас на левом фланге атаки, но сами они упустили мяч за лицевую линию.

9' Аут на левом фланга атаки заработали хозяева поля, и после ввода мяча в игру тут же по воротам пробивал Голубев, метя в ближний верхний угол, но промахнулся.

8' Эджук, кстати, впервые вышел в основном составе ЦСКА. Ранее нигерийский нападающий только на замены выходил в матчах с "Ахматом" и "Спартаком".

7' Ответили своей атакой "армейцы", которая заканчивалась ударом Влашича из-за пределов штрафной площади, но мяч попал в Эджука, который не успел увернуться.

6' После подачи углового головой удалось из гущи футболистов пробить кому-то из уфимцев, но слишком слабо получилось - Акинфеев без каких-либо проблем забрал мяч.

5' Только сейчас мы увидели первую акцентированную атаку в матче, которую хозяева организовали правым флангом, сумев заработать первый угловой в матче.

4' Кто активничает с первых минут матча, так это немногочисленные болельщики на трибунах, которым нужно искать способы, как согреться на своих местах.

3' Безусловно, по такой погоде никто из команд не будет стартовать с места в карьер - нужно привыкнуть к тяжёлому газону на стадионе "Нефтяник", да и просто присмотреться к сопернику.

2' С непростыми погодными условиями сегодня предстоит столкнуться футболистам. Холодно в Уфе - всего +7 градусов выше нуля, и при этом уже давно моросит здесь дождь.