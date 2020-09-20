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Уфа
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
16' Желтая карточка
Марадишвили Константин
32' Желтая карточка
Безденежных Игорь
37'
31
Беленов
Александр
5
Йокич
Боян
55
Табидзе
Джемал
27
Неделчару
Ионуц
33
Сухов
Александр
87
Безденежных
Игорь
77
Алиев
Азер
22
Голубев
Артём
8
Карп
Кэтэлин
11
Бизяк
Ловро
75
Жамалетдинов
Тимур
35
Акинфеев
Игорь
42
Щенников
Георгий
23
Магнуссон
Хёрдур
62
Карпов
Вадим
2
Фернандес
Марио
98
Обляков
Иван
22
Марадишвили
Константин
19
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Влашич
Никола
20
Кучаев
Константин
11
Эджук
Чидера
Уфа
3-5-2
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Марадишвили Константин
32'
Безденежных Игорь
 

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.13
2. Аликин Павел 1 0.13
3. Кротов Вячеслав 1 0.13
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.13
5. Голубев Артём 1 0.13
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.5
2. Кучаев Константин 4 0.5
3. Дзагоев Алан 1 0.13
4. Магнуссон Хёрдур 1 0.13
5. Бистрович Кристиян 1 0.13
6. Эджук Чидера 1 0.13
7. Шкурин Илья 1 0.13
8. Обляков Иван 0 0
9. Фернандес Марио 0 0
10. Сигурдссон Арнор 0 0
11. Чалов Фёдор 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Безденежных Игорь 3 0
2. Сухов Александр 2 0
3. Йокич Боян 2 0
4. Аликин Павел 2 0
5. Алиев Азер 2 0
6. Жамалетдинов Тимур 2 0
7. Тилль Оливье 2 0
8. Кротов Вячеслав 0 1
9. Карп Кэтэлин 1 0
10. Неделчару Ионуц 1 0
11. Бизяк Ловро 1 0
12. Голубев Артём 1 0
13. Агаларов Гамид 1 0
14. Фольмер Кирилл 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 4 0
2. Щенников Георгий 2 0
3. Влашич Никола 2 0
4. Дивеев Игорь 2 0
5. Тикнизян Наяир 2 0
6. Акинфеев Игорь 1 0
7. Карпов Вадим 1 0
8. Фернандес Марио 1 0
9. Сигурдссон Арнор 1 0
10. Чалов Фёдор 1 0
11. Бистрович Кристиян 1 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
13. Обляков Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 ЦСКА Москва 7.69% (1) 38.46% (5) 23.08% (3) 7.69% (1) 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа
Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Сочи 1:1 Заявка 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
5. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
6. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 13 6
14. Арсенал Тула 1:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Первый тайм
  • 40'
    В концовке первого тайма башкирцы опустились на свою половину поля, начав играть строго от обороны, дабы не потерять хотя бы ничейный результат перед уходом на 15-минутный перерыв.
  • 39'
    Много двигается Эджук в атакующей зоне ЦСКА, но не хватает ему ещё взаимопонимания с партнёрами по команде. Думаю, после перерыва нигерийца должен поменять Чалов.
  • 38'
    Теперь через короткий пас пытались протиснуться москвичи в чужую штрафную площадку, но не вышло - внимательно и плотно работают на своих позициях защитники "Уфы".
  • Опасный момент
    37'
    Влашич решил оживить игру. Взял инициативу на себя хорват, сместился с мячом с левого фланга в центр и хлёстко пробивал издали в дальний угол, но немного промахнулся. Сложно сказать, контролировал ли Беленов ситуацию в броске.
  • 36'
    Приуныли немного болельщики на трибунах. В последние минуты игра как-то совсем увязла в центральной зоне - скучно стало людям.
  • 35'
    В контратаке гостей следовала вертикальная передача на ход Эджуку, но нигериец плохо обработал мяч, позволив защитникам "Уфы" перехватить кожаный снаряд.
  • 34'
    У обеих команд есть очень хорошие исполнители в запасе. Не исключаю я того, что кто-то из наставников решится на кадровые перестановки уже в перерыве матча.
  • Желтая карточка
    33'
    Тем не менее вторая жёлтая карточка в нашем матче показана - Безденежный за очередной фол получил предупреждение. Недоумевает Игорь от решения главного арбитра.
  • Фол, нарушение
    32'
    Участились в последнее время мелкие фолы в центральной зоне. При этом ни одна из команд не демонстрирует грубость, стараясь играть максимально корректно.
  • 31'
    Уфимцы активно идут в командный прессинг на чужой половине поля, в то время как ЦСКА после потери мяча достаточно оперативно всем составом садиться на свою половину поля.
  • 30'
    Полчаса матча позади - команды пока что не наиграли на забитые голы, хотя по несколько интересных моментов мы уже увидели у ворот Акинфеева и Беленова. Ближе к успеху пока "армейцы".
  • 29'
    Зайнутдинов откликивался на заброс по левому флангу в атаку, но к мячу его не пустил соперник, и в итоге уфимцы получили право на удар от ворот.
  • 28'
    Левым флангом теперь снова пытались что-то острое придумать уфимцы, но в этот раз не удалось даже углового заработать.
  • 27'
    Безденежных дважды пробивал с дальней дистанции, но первый его выстрел был блокирован защитником, а второй получился очень неточным.
  • 26'
    Как оказалось, мяч он головы Эджука попал в руку Сухова, чуть ниже плеча. Расстояние между головой нападающего и рукой защитника было минимально, так что, как мне кажется, арбитр принял верное решение, не назначив пенальти.
  • Видеоповтор
    25'
    Николай Волошин отправился к кромке поля смотреть момент, после чего принял решения, что на пенальти этот эпизод не тянет. Болельщики "Уфы" могут выдохнуть с облегчением.
  • Судья
    24'
    После подачи углового справа в штрафной площади "Уфы" шла упорную борьба, в ходе которой мяч, похоже, попал в руку одному из защитников башкирцев. Свисток пока молчит.
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! Беленов просто шикарен! Уфимцы отбились после подачи углового слева, но пошла атака вторым темпом, и подача в штрафную площадку прошла на Фернандеса - бразильский россиянин принял мяч, после чего мощно пробивал с левой ноги метров с семи, но Беленов реагирует и снова тащит мяч на угловой.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Влашич левым краем разогнал контратаку гостей, вошёл в штрафную площадку, выманил на себя внимание двух защитников, после чего скатил мяч назад и в центр на Облякова, который в касание точно пробивал в левый нижний угол, но Беленов в броске потащил мяч на угловой.
  • Угловой
    21'
    Подача углового от башкирцев следовала в район ближней штанги, но там всё под контролем было защитников ЦСКА.
  • Судья
    20'
    Бизяк на левом фланге атаки выиграл борьбу у Карпова, после чего заработал угловой для своей команды. Защитник пытается что-то доказать Николаю Волошину, но тщетно.
  • 19'
    Теперь уже Эджук решил самостоятельно протащить мяч на правый фланг атаки, но в борьбе с защитником упустил игровой снаряд за лицевую линию поля.
  • Желтая карточка
    18'
    Уфимцы тут же постарались ответить своей быстрой контратакой, но её фолом успел сорвать Марадишвили, за что немедленно получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Эджук обыграл двух соперников, отдал пас на правый фланг атаки на Фернандеса, который простреливал в штрафную площадку, где в касание пробивал Кучаев, но попал прямо в Беленова.
  • 16'
    Подача стандартного положения у "армейцев" не получилась опасной - после подачи в штрафную площадку мяч срикошетил в руки Беленову.
  • Фол, нарушение
    15'
    Йокич на левом фланге обороны "Уфы", казалось, сыграл чётко в мяч в подкате, но на самом деле задел ногу Марадишвили.
  • Офсайд
    14'
    Акинфеев уверенно сыграл кулаком на выходе после подачи углового, а атака уфимцев вторым темпом закончилась свистком арбитра, который зафиксирован положение "вне игры" у Бизяка.
  • Угловой
    13'
    Йокич подключился к атаке "Уфы" по левому флангу, и пытался низом прострелить в штрафную площадку, но мяч задел ногу Фернандеса и ушёл на угловой.
  • 12'
    Поинтересней пока что в комбинационном плане выглядит "Уфа". ЦСКА пока что совсем пассивен в атаке - ничего не получается у команды Виктора Ганчаренко.
  • 11'
    В быстрой контратаке хозяев Бизяка запустили в прорыв через центральную ось, словенец вошёл в штрафную площадку, где пытался на замахе убрать защитника, но сам потерял равновесие, поскользнувшись на мокром газоне.
  • 10'
    Угловой теперь пытались заработать уфимцы, играя в короткий пас на левом фланге атаки, но сами они упустили мяч за лицевую линию.
  • Опасный момент
    9'
    Аут на левом фланга атаки заработали хозяева поля, и после ввода мяча в игру тут же по воротам пробивал Голубев, метя в ближний верхний угол, но промахнулся.
  • 8'
    Эджук, кстати, впервые вышел в основном составе ЦСКА. Ранее нигерийский нападающий только на замены выходил в матчах с "Ахматом" и "Спартаком".
  • 7'
    Ответили своей атакой "армейцы", которая заканчивалась ударом Влашича из-за пределов штрафной площади, но мяч попал в Эджука, который не успел увернуться.
  • Опасный момент
    6'
    После подачи углового головой удалось из гущи футболистов пробить кому-то из уфимцев, но слишком слабо получилось - Акинфеев без каких-либо проблем забрал мяч.
  • Угловой
    5'
    Только сейчас мы увидели первую акцентированную атаку в матче, которую хозяева организовали правым флангом, сумев заработать первый угловой в матче.
  • 4'
    Кто активничает с первых минут матча, так это немногочисленные болельщики на трибунах, которым нужно искать способы, как согреться на своих местах.
  • 3'
    Безусловно, по такой погоде никто из команд не будет стартовать с места в карьер - нужно привыкнуть к тяжёлому газону на стадионе "Нефтяник", да и просто присмотреться к сопернику.
  • Дождь
    2'
    С непростыми погодными условиями сегодня предстоит столкнуться футболистам. Холодно в Уфе - всего +7 градусов выше нуля, и при этом уже давно моросит здесь дождь.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Москвичи первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уфа 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Уфа
1.3% (2)
Ничья
13.8% (22)
ЦСКА Москва
84.9% (135)
Тотал 2.5
Больше
31.41% (49)
Меньше
68.59% (107)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
0:1 ЦСКА Москва
27% (43)
0:2 ЦСКА Москва
26.4% (42)
1:2 ЦСКА Москва
24.5% (39)
1:1 Ничья
13.2% (21)
1:3 ЦСКА Москва
3.8% (6)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 3.65 1.65
4.40 2.90 2.08
5.00 3.68 1.88
5.96 3.72 1.63
4.90 2.55 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 2.18 1.68 1.48 2.63 1.82 2.06 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 1.04 7.60 1.03 8.70 0.00 15.50
7.90 1.09 6.25 1.13 2.69 1.48 2.02 1.81 1.64 2.55 1.27 3.84 1.20 4.75 1.07 9.20 1.05 10.00 1.00 20.00
6.38 1.07 5.16 1.11 2.81 1.44 2.16 1.73 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.04 1.07 6.64 1.06 7.95 1.01 14.85 1.01 15.30
4.06 1.25 2.88 1.43 2.14 1.75 1.81 2.06 1.57 2.47 1.33 3.41 1.77 2.10 1.21 4.56 1.46 2.84 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00 1.08 8.00
2.56 1.51 1.65 2.24 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.60
2.58 1.52 1.68 2.24 1.32 3.32 1.07 6.47 1.06 8.29
1.23 4.22 1.12 6.61 1.18 4.94 1.39 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.14 4.70
3.15 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
2.30 1.60
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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