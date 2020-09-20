Уфа
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Нефтяник
ЦСКА Москва
16' Желтая карточкаМарадишвили Константин
32' Желтая карточкаБезденежных Игорь
77
Алиев
Азер
11
Бизяк
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эджук ЧидераНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.13
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.13
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.13
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.13
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.13
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|4
|0.5
|2.
|Кучаев Константин
|4
|0.5
|3.
|Дзагоев Алан
|1
|0.13
|4.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.13
|5.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.13
|6.
|Эджук Чидера
|1
|0.13
|7.
|Шкурин Илья
|1
|0.13
|8.
|Обляков Иван
|0
|0
|9.
|Фернандес Марио
|0
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|2.
|Сухов Александр
|2
|0
|3.
|Йокич Боян
|2
|0
|4.
|Аликин Павел
|2
|0
|5.
|Алиев Азер
|2
|0
|6.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|7.
|Тилль Оливье
|2
|0
|8.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|12.
|Голубев Артём
|1
|0
|13.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|14.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|4
|0
|2.
|Щенников Георгий
|2
|0
|3.
|Влашич Никола
|2
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|6.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|7.
|Карпов Вадим
|1
|0
|8.
|Фернандес Марио
|1
|0
|9.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|10.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|11.
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|13.
|Обляков Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|ЦСКА Москва
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Сочи
|1:1 Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Арсенал Тула
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Уфа 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Уфа
1.3% (2)
Ничья
13.8% (22)
ЦСКА Москва
84.9% (135)
Тотал 2.5
Больше
31.41% (49)
Меньше
68.59% (107)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
0:1 ЦСКА Москва
27% (43)
0:2 ЦСКА Москва
26.4% (42)
1:2 ЦСКА Москва
24.5% (39)
1:1 Ничья
13.2% (21)
1:3 ЦСКА Москва
3.8% (6)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.10
|1.16
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.00
|1.80
|2.18
|1.68
|1.48
|2.63
|1.82
|2.06
|1.30
|3.50
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|1.04
|7.60
|1.03
|8.70
|0.00
|15.50
|—
|—
|7.90
|1.09
|6.25
|1.13
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.55
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.20
|4.75
|1.07
|9.20
|1.05
|10.00
|1.00
|20.00
|—
|—
|6.38
|1.07
|5.16
|1.11
|—
|—
|2.81
|1.44
|—
|—
|2.16
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.21
|4.04
|1.07
|6.64
|1.06
|7.95
|1.01
|14.85
|1.01
|15.30
|4.06
|1.25
|2.88
|1.43
|2.14
|1.75
|1.81
|2.06
|1.57
|2.47
|1.33
|3.41
|1.77
|2.10
|1.21
|4.56
|1.46
|2.84
|—
|—
|1.21
|4.61
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—