Уфа
Позже
Стадион: Нефтяник
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.14
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.14
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.14
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.14
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.14
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|4
|0.57
|2.
|Кучаев Константин
|4
|0.57
|3.
|Дзагоев Алан
|1
|0.14
|4.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.14
|5.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.14
|6.
|Эджук Чидера
|1
|0.14
|7.
|Шкурин Илья
|1
|0.14
|8.
|Обляков Иван
|0
|0
|9.
|Фернандес Марио
|0
|0
|10.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
|11.
|Чалов Фёдор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сухов Александр
|2
|0
|2.
|Йокич Боян
|2
|0
|3.
|Аликин Павел
|2
|0
|4.
|Алиев Азер
|2
|0
|5.
|Безденежных Игорь
|2
|0
|6.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|7.
|Тилль Оливье
|2
|0
|8.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|12.
|Голубев Артём
|1
|0
|13.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|14.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|3
|0
|2.
|Щенников Георгий
|2
|0
|3.
|Влашич Никола
|2
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|2
|0
|6.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|7.
|Карпов Вадим
|1
|0
|8.
|Фернандес Марио
|1
|0
|9.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|10.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|11.
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|12.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|13.
|Обляков Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|ЦСКА Москва
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва
Исход игры
Уфа
0% (0)
Ничья
17.9% (12)
ЦСКА Москва
82.1% (55)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (22)
Меньше
66.67% (44)
Обе команды забьют
Да
51.52% (34)
Нет
48.48% (32)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
28.4% (19)
0:1 ЦСКА Москва
25.4% (17)
0:2 ЦСКА Москва
22.4% (15)
1:1 Ничья
17.9% (12)
1:3 ЦСКА Москва
3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.07
|6.00
|1.13
|2.70
|1.47
|2.18
|1.68
|2.04
|1.83
|1.75
|2.15
|1.59
|2.46
|—
|—
|1.27
|3.85
|1.19
|4.70
|1.04
|8.30
|1.03
|9.60
|0.00
|17.00
|—
|—
|8.10
|1.08
|6.45
|1.12
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.49
|—
|—
|1.28
|3.72
|1.20
|4.70
|1.07
|8.80
|1.06
|9.70
|1.00
|19.25
|—
|—
|6.38
|1.07
|5.16
|1.11
|2.81
|1.44
|—
|—
|2.16
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.21
|4.04
|1.07
|6.64
|1.06
|7.95
|1.01
|14.85
|1.01
|15.30
|—
|—
|—
|—
|2.87
|1.41
|2.50
|1.53
|2.11
|1.73
|1.77
|2.06
|1.58
|2.37
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.19
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—