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Уфа
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.14
2. Аликин Павел 1 0.14
3. Кротов Вячеслав 1 0.14
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.14
5. Голубев Артём 1 0.14
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 4 0.57
2. Кучаев Константин 4 0.57
3. Дзагоев Алан 1 0.14
4. Магнуссон Хёрдур 1 0.14
5. Бистрович Кристиян 1 0.14
6. Эджук Чидера 1 0.14
7. Шкурин Илья 1 0.14
8. Обляков Иван 0 0
9. Фернандес Марио 0 0
10. Сигурдссон Арнор 0 0
11. Чалов Фёдор 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Сухов Александр 2 0
2. Йокич Боян 2 0
3. Аликин Павел 2 0
4. Алиев Азер 2 0
5. Безденежных Игорь 2 0
6. Жамалетдинов Тимур 2 0
7. Тилль Оливье 2 0
8. Кротов Вячеслав 0 1
9. Карп Кэтэлин 1 0
10. Неделчару Ионуц 1 0
11. Бизяк Ловро 1 0
12. Голубев Артём 1 0
13. Агаларов Гамид 1 0
14. Фольмер Кирилл 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 3 0
2. Щенников Георгий 2 0
3. Влашич Никола 2 0
4. Дивеев Игорь 2 0
5. Тикнизян Наяир 2 0
6. Акинфеев Игорь 1 0
7. Карпов Вадим 1 0
8. Фернандес Марио 1 0
9. Сигурдссон Арнор 1 0
10. Чалов Фёдор 1 0
11. Бистрович Кристиян 1 0
12. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
13. Обляков Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 ЦСКА Москва 7.69% (1) 38.46% (5) 23.08% (3) 7.69% (1) 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа
Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
ЦСКА Москва: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 2:2 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Уфа Товарищеские матчи Уфа 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
7. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Уфа 0% (0)
    X 17.9% (12)
    ЦСКА Москва 82.1% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    ЦСКА Москва
    6.60
    3.90
    1.71
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Уфа
    0% (0)
    Ничья
    17.9% (12)
    ЦСКА Москва
    82.1% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (22)
    Меньше
    66.67% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (34)
    Нет
    48.48% (32)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    28.4% (19)
    0:1 ЦСКА Москва
    25.4% (17)
    0:2 ЦСКА Москва
    22.4% (15)
    1:1 Ничья
    17.9% (12)
    1:3 ЦСКА Москва
    3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.00 3.70 1.65
    6.20 3.50 1.67
    6.20 3.90 1.71
    5.96 3.72 1.63
    6.60 3.63 1.64

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    7.20 1.07 6.00 1.13 2.70 1.47 2.18 1.68 2.04 1.83 1.75 2.15 1.59 2.46 1.27 3.85 1.19 4.70 1.04 8.30 1.03 9.60 0.00 17.00
    8.10 1.08 6.45 1.12 2.76 1.46 2.07 1.77 1.67 2.49 1.28 3.72 1.20 4.70 1.07 8.80 1.06 9.70 1.00 19.25
    6.38 1.07 5.16 1.11 2.81 1.44 2.16 1.73 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.04 1.07 6.64 1.06 7.95 1.01 14.85 1.01 15.30
    2.87 1.41 2.50 1.53 2.11 1.73 1.77 2.06 1.58 2.37 1.42 2.85 1.19 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.57 2.41 1.27 3.70 1.05 8.40
    2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.40
    2.58 1.52 1.68 2.24 1.32 3.32 1.07 6.47 1.06 8.29
    2.62 1.49 2.14 1.72 1.65 2.25 1.41 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.40 1.57
    2.30 1.60
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
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