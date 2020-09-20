Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Спартак Москва
20
Шатов
Олег
29
Кутепов
Илья
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макаров Денис
|4
|0.57
|2.
|Деспотович Джордже
|3 (1)
|0.43
|3.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.29
|4.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.14
|5.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.14
|6.
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|3 (1)
|0.43
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.43
|3.
|Понсе Эсекель
|3
|0.43
|4.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.14
|5.
|Жиго Самуэль
|1
|0.14
|6.
|Зобнин Роман
|0
|0
|7.
|Крал Алекс
|0
|0
|8.
|Умяров Наиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|4
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|2
|1
|3.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|4.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|5.
|Макаров Денис
|2
|0
|6.
|Шатов Олег
|1
|0
|7.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|8.
|Зуев Александр
|1
|0
|9.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|10.
|Самошников Илья
|1
|0
|11.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|2.
|Зобнин Роман
|2
|0
|3.
|Максименко Александр
|2
|0
|4.
|Маслов Павел
|2
|0
|5.
|Крал Алекс
|2
|0
|6.
|Умяров Наиль
|2
|0
|7.
|Ещенко Андрей
|1
|0
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|9.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|10.
|Ларссон Джордан
|1
|0
|11.
|Гапонов Илья
|1
|0
|12.
|Айртон Лукас
|1
|0
|13.
|Урунов Остон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Спартак Москва
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Рубин: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|5.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Исход игры
Рубин
10.9% (17)
Ничья
41% (64)
Спартак Москва
48.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
43.79% (67)
Меньше
56.21% (86)
Обе команды забьют
Да
81.7% (125)
Нет
18.3% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (58)
1:2 Спартак Москва
33.3% (52)
0:1 Спартак Москва
9% (14)
1:0 Рубин
5.1% (8)
2:1 Рубин
4.5% (7)
0:2 Спартак Москва
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.42
|—
|—
|2.55
|1.57
|2.05
|1.82
|1.80
|2.08
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.29
|3.65
|1.12
|6.40
|1.08
|6.80
|1.01
|12.00
|—
|—
|9.00
|1.02
|7.20
|1.05
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.84
|2.18
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.22
|3.70
|1.07
|6.45
|1.06
|7.00
|1.01
|17.00
|—
|—
|6.46
|1.07
|5.35
|1.10
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.37
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.12
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.26
|3.68
|1.09
|5.60
|1.07
|6.38
|1.02
|12.82
|1.02
|13.30
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.33
|2.86
|1.45
|2.60
|1.53
|2.09
|1.78
|1.83
|2.05
|1.62
|2.37
|1.42
|3.00
|1.28
|3.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.37
|3.25
|1.11
|7.30
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.11
|6.55
|1.08
|7.90
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.81
|2.06
|—
|—
|1.38
|3.03
|1.09
|5.60
|1.07
|6.64
|1.01
|16.42
|2.84
|1.46
|2.32
|1.65
|1.81
|2.08
|1.51
|2.67
|1.37
|3.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—