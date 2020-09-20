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Рубин
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва
1
Медведев
Никита
12
Зуев
Александр
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
3
Меркулов
Михаил
8
Йевтич
Дарко
28
Абильдгор
Оливер
25
Макаров
Денис
20
Шатов
Олег
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
98
Максименко
Александр
29
Кутепов
Илья
14
Джикия
Георгий
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
6
Айртон
Лукас
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
10
Бакаев
Зелимхан
Рубин
4-2-3-1
Спартак Москва
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макаров Денис 4 0.57
2. Деспотович Джордже 3 (1) 0.43
3. Игнатьев Иван 2 (2) 0.29
4. Ин-Бём Хван 1 0.14
5. Бакаев Солтмурад 1 0.14
6. Кварацхелия Хвича 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 3 (1) 0.43
2. Соболев Александр Сергеевич 3 0.43
3. Понсе Эсекель 3 0.43
4. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.14
5. Жиго Самуэль 1 0.14
6. Зобнин Роман 0 0
7. Крал Алекс 0 0
8. Умяров Наиль 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 4 0
2. Меркулов Михаил 2 1
3. Ин-Бём Хван 2 1
4. Бегич Сильвие 1 1
5. Макаров Денис 2 0
6. Шатов Олег 1 0
7. Деспотович Джордже 1 0
8. Зуев Александр 1 0
9. Игнатьев Иван 1 0
10. Самошников Илья 1 0
11. Кварацхелия Хвича 1 0
12. Абильдгор Оливер 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Соболев Александр Сергеевич 3 0
2. Зобнин Роман 2 0
3. Максименко Александр 2 0
4. Маслов Павел 2 0
5. Крал Алекс 2 0
6. Умяров Наиль 2 0
7. Ещенко Андрей 1 0
8. Бакаев Зелимхан 1 0
9. Жиго Самуэль 1 0
10. Ларссон Джордан 1 0
11. Гапонов Илья 1 0
12. Айртон Лукас 1 0
13. Урунов Остон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 0 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Спартак Москва 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва
Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Рубин: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
3. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
5. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
6. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 156
    Рубин 10.9% (17)
    X 41% (64)
    Спартак Москва 48.1% (75)
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Спартак Москва
    3.60
    3.46
    2.26
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва

    Исход игры
    Рубин
    10.9% (17)
    Ничья
    41% (64)
    Спартак Москва
    48.1% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.79% (67)
    Меньше
    56.21% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    81.7% (125)
    Нет
    18.3% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (58)
    1:2 Спартак Москва
    33.3% (52)
    0:1 Спартак Москва
    9% (14)
    1:0 Рубин
    5.1% (8)
    2:1 Рубин
    4.5% (7)
    0:2 Спартак Москва
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.20 3.35 2.32
    3.50 3.25 2.21
    3.96 3.28 2.22
    3.55 3.37 2.12
    3.43 3.40 2.23

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.42 2.55 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.41 2.90 1.29 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00
    9.00 1.02 7.20 1.05 3.14 1.34 2.40 1.57 1.84 2.18 1.38 3.00 1.22 3.70 1.07 6.45 1.06 7.00 1.01 17.00
    6.46 1.07 5.35 1.10 3.03 1.38 2.37 1.61 1.76 2.12 1.38 3.04 1.26 3.68 1.09 5.60 1.07 6.38 1.02 12.82 1.02 13.30
    3.41 1.33 2.86 1.45 2.60 1.53 2.09 1.78 1.83 2.05 1.62 2.37 1.42 3.00 1.28 3.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.80 2.01 1.37 3.25 1.11 7.30
    2.91 1.41 1.88 1.92 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.72 1.47 1.81 2.06 1.38 3.03 1.09 5.60 1.07 6.64 1.01 16.42
    2.84 1.46 2.32 1.65 1.81 2.08 1.51 2.67 1.37 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
    3.38 1.32 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.14 5.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.98
    1.93 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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