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Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Тамбов
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
11
Миранчук
Антон
37
Магкеев
Станислав
7
Крыховяк
Гжегож
25
Камано
Франсуа
19
Эдер
Лопеш
9
Смолов
Фёдор
1
Рыжиков
Сергей
58
Ойеволе
Адессойе
27
Грицаенко
Алексей
29
Каплиенко
Александр
2
Рыбин
Алексей
25
Карасёв
Павел
3
Тетрашвили
Гурам
92
Чуперка
Валерий
5
Шляков
Евгений
10
Панченко
Кирилл
13
Обухов
Владимир
Локомотив Москва
4-4-2
Тамбов
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.29
2. Смолов Фёдор 1 0.14
3. Крыховяк Гжегож 1 0.14
4. Баринов Дмитрий 1 0.14
5. Мурило Серкейра 1 0.14
6. Миранчук Антон 1 (1) 0.14
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.29
2. Карасёв Павел 1 0.14
3. Панченко Кирилл 1 0.14
4. Чуперка Валерий 1 0.14
5. Костюков Михаил 1 0.14
6. Грицаенко Алексей 1 0.14
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Баринов Дмитрий 3 0
3. Чорлука Ведран 2 0
4. Игнатьев Владислав 2 0
5. Гилерме Маринато 2 0
6. Крыховяк Гжегож 2 0
7. Жемалетдинов Рифат 2 0
8. Рыбчинский Дмитрий 2 0
9. Живоглядов Дмитрий 1 0
10. Эдер Лопеш 1 0
11. Куликов Даниил 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Грицаенко Алексей 0 1
3. Чичерин Никита 1 0
4. Рыбин Алексей 1 0
5. Шляков Евгений 1 0
6. Чуперка Валерий 1 0
7. Тетрашвили Гурам 1 0
8. Костюков Михаил 1 0
9. Каплиенко Александр 1 0
10. Карапетян Александр 1 0
11. Кабахидзе Владимир 1 0
12. Онугха Герман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Тамбов 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Товарищеские матчи Тамбов 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
6. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
7. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
8. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
10. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 8-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и "Тамбовом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 8-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и "Тамбовом". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 158
Локомотив Москва 92.4% (146)
X 5.7% (9)
Тамбов 1.9% (3)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Тамбов
1.59
4.35
8.10
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Тамбов

Исход игры
Локомотив Москва
92.4% (146)
Ничья
5.7% (9)
Тамбов
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.47% (50)
Меньше
67.53% (104)
Обе команды забьют
Да
30.52% (47)
Нет
69.48% (107)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
39.2% (62)
2:1 Локомотив Москва
20.9% (33)
1:0 Локомотив Москва
20.9% (33)
3:0 Локомотив Москва
6.3% (10)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:1 Локомотив Москва
3.2% (5)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.58 4.05 6.15
1.52 4.00 7.30
1.59 4.35 8.10
1.49 4.31 6.91
1.53 4.12 7.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 6.80 1.08 3.15 1.38 2.44 1.64 1.99 1.91 1.76 2.18 1.70 2.15 1.38 3.15 1.27 3.95 1.10 7.10 1.07 7.40 1.01 13.50
9.30 1.06 7.70 1.09 3.26 1.35 2.34 1.61 1.80 2.23 1.37 3.15 1.26 3.94 1.10 6.75 1.08 7.60 1.02 14.75
9.29 1.05 6.86 1.07 3.37 1.31 2.69 1.48 1.89 1.97 1.48 2.69 1.32 3.32 1.12 5.02 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.22
3.11 1.38 2.74 1.49 2.34 1.63 1.94 1.93 1.71 2.20 1.54 2.57 1.26 4.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.08 1.36 3.20 1.09 7.10
2.77 1.44 1.81 2.00 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.30
2.88 1.42 1.93 1.93 1.42 2.88 1.11 5.17 1.08 5.98 1.01 15.17 1.01 15.85
2.81 1.46 2.30 1.66 1.79 2.11 1.49 2.71 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.64 1.28 2.36 1.59 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.63
2.14 1.69
Букмекер Да Нет
6.10 1.13
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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