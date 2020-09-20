Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Тамбов
31
Рыбус
Мацей
19
Эдер
Лопеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.29
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.14
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.14
|4.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|1
|0.14
|6.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.14
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.29
|2.
|Карасёв Павел
|1
|0.14
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.14
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0.14
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.14
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.14
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|4.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|6.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|1
|0
|11.
|Куликов Даниил
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|3.
|Чичерин Никита
|1
|0
|4.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|5.
|Шляков Евгений
|1
|0
|6.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|7.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|8.
|Костюков Михаил
|1
|0
|9.
|Каплиенко Александр
|1
|0
|10.
|Карапетян Александр
|1
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|12.
|Онугха Герман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Тамбов
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Ростов
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|3 - 15
|2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Тамбов
Исход игры
Локомотив Москва
92.4% (146)
Ничья
5.7% (9)
Тамбов
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.47% (50)
Меньше
67.53% (104)
Обе команды забьют
Да
30.52% (47)
Нет
69.48% (107)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
39.2% (62)
2:1 Локомотив Москва
20.9% (33)
1:0 Локомотив Москва
20.9% (33)
3:0 Локомотив Москва
6.3% (10)
1:1 Ничья
4.4% (7)
3:1 Локомотив Москва
3.2% (5)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|6.80
|1.08
|3.15
|1.38
|—
|—
|2.44
|1.64
|1.99
|1.91
|1.76
|2.18
|1.70
|2.15
|1.38
|3.15
|1.27
|3.95
|1.10
|7.10
|1.07
|7.40
|1.01
|13.50
|—
|—
|9.30
|1.06
|7.70
|1.09
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.80
|2.23
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.26
|3.94
|1.10
|6.75
|1.08
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|9.29
|1.05
|6.86
|1.07
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.32
|3.32
|1.12
|5.02
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.38
|2.74
|1.49
|2.34
|1.63
|1.94
|1.93
|1.71
|2.20
|1.54
|2.57
|—
|—
|1.26
|4.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.09
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.10
|6.80
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.93
|1.93
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.11
|5.17
|1.08
|5.98
|1.01
|15.17
|1.01
|15.85
|2.81
|1.46
|2.30
|1.66
|1.79
|2.11
|1.49
|2.71
|1.36
|3.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—