Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.29
|2.
|Смолов Фёдор
|1
|0.14
|3.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.14
|4.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|1
|0.14
|6.
|Миранчук Антон
|1 (1)
|0.14
|7.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|8.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|9.
|Лисакович Виталий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.29
|2.
|Карасёв Павел
|1
|0.14
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.14
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0.14
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.14
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.14
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыбус Мацей
|3
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|2
|0
|4.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|6.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|9.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|10.
|Эдер Лопеш
|1
|0
|11.
|Куликов Даниил
|1
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|1
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|3.
|Чичерин Никита
|1
|0
|4.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|5.
|Шляков Евгений
|1
|0
|6.
|Чуперка Валерий
|1
|0
|7.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|8.
|Костюков Михаил
|1
|0
|9.
|Каплиенко Александр
|1
|0
|10.
|Карапетян Александр
|1
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|12.
|Онугха Герман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Тамбов
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|6.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 4
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Тамбов
Исход игры
Локомотив Москва
91.2% (62)
Ничья
8.8% (6)
Тамбов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.88% (16)
Меньше
76.12% (51)
Обе команды забьют
Да
26.87% (18)
Нет
73.13% (49)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
48.5% (33)
1:0 Локомотив Москва
19.1% (13)
2:1 Локомотив Москва
16.2% (11)
1:1 Ничья
7.4% (5)
3:0 Локомотив Москва
4.4% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.60
|1.04
|7.10
|1.08
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.61
|1.99
|1.88
|1.76
|2.14
|1.70
|2.15
|1.38
|3.05
|1.27
|3.80
|1.10
|6.80
|1.08
|7.20
|1.01
|13.00
|—
|—
|9.70
|1.06
|7.90
|1.08
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.27
|3.84
|1.11
|6.95
|1.09
|7.80
|1.02
|15.50
|—
|—
|9.29
|1.05
|6.86
|1.07
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.89
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.32
|3.32
|1.12
|5.02
|1.09
|5.60
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.37
|2.65
|1.47
|2.30
|1.61
|1.93
|1.88
|1.71
|2.13
|1.52
|2.48
|—
|—
|1.23
|3.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.09
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.11
|6.65
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.93
|1.93
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.11
|5.17
|1.08
|5.98
|1.01
|15.17
|1.01
|15.85
|2.75
|1.43
|2.26
|1.62
|1.76
|2.06
|1.47
|2.63
|1.33
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—