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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.29
2. Смолов Фёдор 1 0.14
3. Крыховяк Гжегож 1 0.14
4. Баринов Дмитрий 1 0.14
5. Мурило Серкейра 1 0.14
6. Миранчук Антон 1 (1) 0.14
7. Рыбчинский Дмитрий 0 0
8. Живоглядов Дмитрий 0 0
9. Лисакович Виталий 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.29
2. Карасёв Павел 1 0.14
3. Панченко Кирилл 1 0.14
4. Чуперка Валерий 1 0.14
5. Костюков Михаил 1 0.14
6. Грицаенко Алексей 1 0.14
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Рыбус Мацей 3 0
2. Баринов Дмитрий 3 0
3. Чорлука Ведран 2 0
4. Игнатьев Владислав 2 0
5. Гилерме Маринато 2 0
6. Крыховяк Гжегож 2 0
7. Жемалетдинов Рифат 2 0
8. Рыбчинский Дмитрий 2 0
9. Живоглядов Дмитрий 1 0
10. Эдер Лопеш 1 0
11. Куликов Даниил 1 0
12. Магкеев Станислав 1 0
13. Мурило Серкейра 1 0
14. Иосифов Никита 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Грицаенко Алексей 0 1
3. Чичерин Никита 1 0
4. Рыбин Алексей 1 0
5. Шляков Евгений 1 0
6. Чуперка Валерий 1 0
7. Тетрашвили Гурам 1 0
8. Костюков Михаил 1 0
9. Каплиенко Александр 1 0
10. Карапетян Александр 1 0
11. Кабахидзе Владимир 1 0
12. Онугха Герман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Тамбов 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи
Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Локомотив Москва 1:0 Тамбов Товарищеские матчи Тамбов 2:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Тамбов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
6. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
7. Краснодар Заявка 7 3 2 2 10 - 4 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 68
    Локомотив Москва 91.2% (62)
    X 8.8% (6)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Тамбов
    1.63
    4.15
    6.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Тамбов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    91.2% (62)
    Ничья
    8.8% (6)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.88% (16)
    Меньше
    76.12% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    26.87% (18)
    Нет
    73.13% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    48.5% (33)
    1:0 Локомотив Москва
    19.1% (13)
    2:1 Локомотив Москва
    16.2% (11)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
    3:0 Локомотив Москва
    4.4% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.15 6.20
    1.63 4.00 6.10
    1.63 4.10 6.95
    1.49 4.31 6.91
    1.57 3.87 6.43

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.04 7.10 1.08 3.15 1.36 2.41 1.61 1.99 1.88 1.76 2.14 1.70 2.15 1.38 3.05 1.27 3.80 1.10 6.80 1.08 7.20 1.01 13.00
    9.70 1.06 7.90 1.08 3.15 1.37 2.39 1.59 1.83 2.19 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.80 1.02 15.50
    9.29 1.05 6.86 1.07 3.37 1.31 2.69 1.48 1.89 1.97 1.48 2.69 1.32 3.32 1.12 5.02 1.09 5.60 1.03 11.22 1.03 11.22
    3.00 1.37 2.65 1.47 2.30 1.61 1.93 1.88 1.71 2.13 1.52 2.48 1.23 3.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.78 2.04 1.36 3.10 1.09 6.90
    2.83 1.43 1.84 1.96 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
    2.88 1.42 1.93 1.93 1.42 2.88 1.11 5.17 1.08 5.98 1.01 15.17 1.01 15.85
    2.75 1.43 2.26 1.62 1.76 2.06 1.47 2.63 1.33 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.70
    2.14 1.69
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
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