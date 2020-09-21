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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ахмат
Динамо Москва
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.29
2. Игбун Сильвестр 1 0.14
3. Шунич Тони 1 0.14
4. Комличенко Николай 1 0.14
5. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.14
6. Шиманьски Себастиан 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.43
2. Роши Одисе 2 0.29
3. Тимофеев Артём 2 0.29
4. Бериша Бернард 1 0.14
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 4 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Комличенко Николай 1 1
4. Нжи Клинтон Муа 2 0
5. Филипп Максимилиан 2 0
6. Моро Никола 2 0
7. Евгеньев Роман 2 0
8. Скопинцев Дмитрий 0 1
9. Шунин Антон 1 0
10. Плиев Заурбек 1 0
11. Игбун Сильвестр 1 0
12. Ордец Иван 1 0
13. Фомин Даниил 1 0
14. Грулёв Вячеслав 1 0
15. Шиманьски Себастиан 1 0
16. Слепов Сергей 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 3 1
2. Семёнов Андрей 4 0
3. Швец Антон 2 1
4. Исмаэл Силва 3 0
5. Бериша Бернард 3 0
6. Быстров Марат 1 1
7. Нижич Зоран 2 0
8. Роши Одисе 2 0
9. Тимофеев Артём 2 0
10. Иванов Олег 1 0
11. Кадыров Абубакар 1 0
12. Ильин Владимир 1 0
13. Понсе Андрес 1 0
14. Богосавац Мирослав 1 0
15. Адамов Арсен 1 0
16. Харин Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 83.33% (5) 16.67% (1) 0 0
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ахмат 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 13 - 8 17
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
4. Сочи Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5. Ростов Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
6. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
7. Локомотив Москва Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
8. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Рубин Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
10. Урал Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
11. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Тамбов Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Уфа Заявка 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 8 0 2 6 3 - 15 2

Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат

Исход игры
Динамо Москва
63.3% (100)
Ничья
28.5% (45)
Ахмат
8.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.42% (53)
Меньше
65.58% (101)
Обе команды забьют
Да
59.09% (91)
Нет
40.91% (63)
Популярный счёт
1:0 Динамо Москва
29.7% (47)
1:1 Ничья
24.7% (39)
2:1 Динамо Москва
22.2% (35)
2:0 Динамо Москва
7% (11)
1:2 Ахмат
6.3% (10)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:1 Динамо Москва
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.98 3.35 3.85
2.23 3.45 3.60
2.28 3.30 3.85
2.07 3.32 3.78
2.22 3.21 3.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.80 1.05 6.80 1.11 2.95 1.40 2.18 1.73 1.84 2.03 1.65 2.33 1.33 3.50 1.22 4.30 1.07 7.50 1.07 8.20 1.01 14.50
7.20 1.05 6.10 1.10 2.82 1.43 2.17 1.71 1.71 2.39 1.32 3.45 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.80 1.01 18.00
5.95 1.08 5.18 1.11 2.88 1.42 2.22 1.69 1.68 2.24 1.33 3.27 1.23 3.88 1.07 6.37 1.07 6.89 1.02 14.05 1.02 14.51
2.92 1.43 2.55 1.55 2.17 1.73 1.83 2.05 1.63 2.35 1.47 2.80 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.23 1.31 3.40 1.07 7.60
2.56 1.51 1.71 2.14 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.60 1.51 1.73 2.16 1.34 3.22 1.08 5.96 1.06 7.64
2.60 1.53 2.14 1.76 1.66 2.30 1.43 2.95 1.33 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.82
2.02 1.77
Букмекер Да Нет
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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