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Динамо Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нжи Клинтон Муа 2 0.29
2. Игбун Сильвестр 1 0.14
3. Шунич Тони 1 0.14
4. Комличенко Николай 1 0.14
5. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.14
6. Шиманьски Себастиан 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ильин Владимир 3 (1) 0.43
2. Роши Одисе 2 0.29
3. Тимофеев Артём 2 0.29
4. Бериша Бернард 1 0.14
5. Иванов Олег 0 0
6. Мелкадзе Георгий 0 0
7. Ненахов Максим 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 4 1
2. Каборе Шарль 3 0
3. Комличенко Николай 1 1
4. Нжи Клинтон Муа 2 0
5. Филипп Максимилиан 2 0
6. Моро Никола 2 0
7. Евгеньев Роман 2 0
8. Скопинцев Дмитрий 0 1
9. Шунин Антон 1 0
10. Плиев Заурбек 1 0
11. Игбун Сильвестр 1 0
12. Ордец Иван 1 0
13. Фомин Даниил 1 0
14. Грулёв Вячеслав 1 0
15. Шиманьски Себастиан 1 0
16. Слепов Сергей 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 3 1
2. Семёнов Андрей 4 0
3. Швец Антон 2 1
4. Исмаэл Силва 3 0
5. Бериша Бернард 3 0
6. Быстров Марат 1 1
7. Нижич Зоран 2 0
8. Роши Одисе 2 0
9. Тимофеев Артём 2 0
10. Иванов Олег 1 0
11. Кадыров Абубакар 1 0
12. Ильин Владимир 1 0
13. Понсе Андрес 1 0
14. Богосавац Мирослав 1 0
15. Адамов Арсен 1 0
16. Харин Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 0 0 83.33% (5) 16.67% (1) 0 0
 Ахмат 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ахмат 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
2. Сочи Заявка 7 4 3 0 10 - 6 15
3. Спартак Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
4. Краснодар Заявка 8 4 2 2 17 - 6 14
5. ЦСКА Москва Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Динамо Москва Заявка 7 3 2 2 6 - 4 11
7. Ростов Заявка 7 3 2 2 4 - 5 11
8. Рубин Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Ахмат Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Урал Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Тамбов Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Уфа Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
14. Арсенал Тула Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Химки Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
16. Ротор Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Динамо Москва 77.6% (59)
    X 17.1% (13)
    Ахмат 5.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ахмат
    2.02
    3.70
    4.30
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат

    Исход игры
    Динамо Москва
    77.6% (59)
    Ничья
    17.1% (13)
    Ахмат
    5.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.33% (28)
    Меньше
    62.67% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (39)
    Нет
    48% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Динамо Москва
    40.8% (31)
    2:1 Динамо Москва
    27.6% (21)
    1:1 Ничья
    14.5% (11)
    2:0 Динамо Москва
    5.3% (4)
    1:2 Ахмат
    3.9% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
    3:1 Динамо Москва
    2.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.98 3.35 3.85
    2.01 3.45 4.10
    2.02 3.70 4.30
    2.07 3.32 3.78
    1.99 3.46 4.09

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.70 1.05 6.80 1.10 2.95 1.41 2.21 1.69 1.85 1.98 1.68 2.26 1.31 3.35 1.22 4.10 1.09 7.10 1.07 7.90 1.01 13.50
    8.60 1.07 6.95 1.11 2.91 1.42 2.20 1.69 1.73 2.35 1.35 3.26 1.24 4.15 1.08 7.90 1.07 8.80 1.01 17.75
    5.95 1.08 5.18 1.11 2.88 1.42 2.22 1.69 1.68 2.24 1.33 3.27 1.23 3.88 1.07 6.37 1.07 6.89 1.02 14.05 1.02 14.51
    2.89 1.41 2.54 1.52 2.17 1.69 1.83 2.00 1.63 2.28 1.46 2.73 1.20 4.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.67 2.20 1.31 3.35 1.07 7.70
    2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
    2.60 1.51 1.73 2.16 1.34 3.22 1.08 5.96 1.06 7.64
    2.56 1.51 2.11 1.74 1.64 2.26 1.41 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.58 1.58 2.35 1.22 4.00
    3.45 1.31 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.79
    2.02 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
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