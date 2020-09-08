Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.29
|2.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.14
|3.
|Шунич Тони
|1
|0.14
|4.
|Комличенко Николай
|1
|0.14
|5.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.14
|6.
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ильин Владимир
|3 (1)
|0.43
|2.
|Роши Одисе
|2
|0.29
|3.
|Тимофеев Артём
|2
|0.29
|4.
|Бериша Бернард
|1
|0.14
|5.
|Иванов Олег
|0
|0
|6.
|Мелкадзе Георгий
|0
|0
|7.
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|4
|1
|2.
|Каборе Шарль
|3
|0
|3.
|Комличенко Николай
|1
|1
|4.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|5.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|6.
|Моро Никола
|2
|0
|7.
|Евгеньев Роман
|2
|0
|8.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|1
|9.
|Шунин Антон
|1
|0
|10.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|11.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|12.
|Ордец Иван
|1
|0
|13.
|Фомин Даниил
|1
|0
|14.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|15.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|16.
|Слепов Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|3
|1
|2.
|Семёнов Андрей
|4
|0
|3.
|Швец Антон
|2
|1
|4.
|Исмаэл Силва
|3
|0
|5.
|Бериша Бернард
|3
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|1
|7.
|Нижич Зоран
|2
|0
|8.
|Роши Одисе
|2
|0
|9.
|Тимофеев Артём
|2
|0
|10.
|Иванов Олег
|1
|0
|11.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|12.
|Ильин Владимир
|1
|0
|13.
|Понсе Андрес
|1
|0
|14.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|15.
|Адамов Арсен
|1
|0
|16.
|Харин Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|0
|0
|83.33% (5)
|16.67% (1)
|0
|0
|Ахмат
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит
Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =4 -9Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат
Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|2.
|Сочи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 6
|15
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 6
|14
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|4 - 5
|11
|8.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Тамбов
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
77.6% (59)
Ничья
17.1% (13)
Ахмат
5.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.33% (28)
Меньше
62.67% (47)
Обе команды забьют
Да
52% (39)
Нет
48% (36)
Популярный счёт
1:0 Динамо Москва
40.8% (31)
2:1 Динамо Москва
27.6% (21)
1:1 Ничья
14.5% (11)
2:0 Динамо Москва
5.3% (4)
1:2 Ахмат
3.9% (3)
2:2 Ничья
2.6% (2)
3:1 Динамо Москва
2.6% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.70
|1.05
|6.80
|1.10
|2.95
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.69
|1.85
|1.98
|1.68
|2.26
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.22
|4.10
|1.09
|7.10
|1.07
|7.90
|1.01
|13.50
|—
|—
|8.60
|1.07
|6.95
|1.11
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.73
|2.35
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.24
|4.15
|1.08
|7.90
|1.07
|8.80
|1.01
|17.75
|—
|—
|5.95
|1.08
|5.18
|1.11
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.22
|1.69
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.27
|1.23
|3.88
|1.07
|6.37
|1.07
|6.89
|1.02
|14.05
|1.02
|14.51
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.41
|2.54
|1.52
|2.17
|1.69
|1.83
|2.00
|1.63
|2.28
|1.46
|2.73
|—
|—
|1.20
|4.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—