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Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
46
Габбия
Маттео
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
7
Кастильехо
Самуэль
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Милан
4-2-3-1
Болонья
4-1-4-1

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: + = -
Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца
Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан Милан 1:2 Дженоа
Болонья Последние 20 матчей: + = -
Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья
Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья

Последние игры между собой

Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Милан 5:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A
Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кальяри Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Торино Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках первого тура итальянской Серии А нас ждет противостояние "Милана" и "Болоньи". Обновленный состав "россонери" ставит перед собой задачу выходить в Лигу чемпионов, но будет крайне сложно, ведь конкуренция в итальянской лиге сумасшедшая. Нужно миланцам набирать очки в каждой игре с самого первого тура, так что поединок обещает быть интересным. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 156
Милан 96.8% (151)
X 1.3% (2)
Болонья 1.9% (3)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Болонья
1.53
4.95
7.00
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Прогнозы на матч Милан - Болонья

Исход игры
Милан
96.8% (151)
Ничья
1.3% (2)
Болонья
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (69)
Меньше
54.9% (84)
Обе команды забьют
Да
40.52% (62)
Нет
59.48% (91)
Популярный счёт
2:0 Милан
41.7% (65)
2:1 Милан
23.1% (36)
3:1 Милан
10.9% (17)
1:0 Милан
10.3% (16)
3:0 Милан
5.8% (9)
4:1 Милан
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.53 4.55 5.85
1.49 4.80 6.70
1.52 4.95 7.00
1.58 4.32 5.34
1.49 4.79 6.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 4.90 1.16 4.20 1.27 2.48 1.53 2.17 1.74 1.99 1.88 1.76 2.14 1.62 2.40 1.32 3.35 1.25 4.00 1.09 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
17.00 1.01 15.50 1.02 5.25 1.17 4.15 1.24 2.62 1.61 1.95 1.87 1.60 2.38 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20
11.89 1.03 10.70 1.04 4.66 1.19 3.83 1.26 2.37 1.58 1.88 1.91 1.56 2.42 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.56 1.02 14.01
5.58 1.17 2.86 1.47 2.57 1.56 2.28 1.69 2.00 1.91 1.76 2.18 1.61 2.45 1.25 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.50 1.53 1.62 2.30 1.25 4.40
3.85 1.26 2.62 1.49 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.50 1.30 2.37 1.58 1.60 2.33 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.25
3.26 1.38 2.58 1.56 1.93 1.98 1.64 2.39 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
5.15 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.21
1.69 2.16
Букмекер Да Нет
4.20 1.25
Букмекер Да Нет
3.10 1.39
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