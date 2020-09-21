24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
39 Пакета ЛукасПолузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: + = -Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца
Болонья Последние 20 матчей: + = -Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья
Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи Парма 2:2 Болонья Болонья 1:2 Сассуоло Интер Милан 1:2 Болонья Болонья 1:1 Кальяри Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:2 Ювентус Лацио 2:0 Болонья Болонья 1:1 Удинезе Болонья 0:3 Дженоа Рома 2:3 Болонья Болонья 2:1 Брешия СПАЛ 2013 1:3 Болонья
Последние игры между собой
Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Милан - Болонья
Исход игры
Милан
96.8% (151)
Ничья
1.3% (2)
Болонья
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (69)
Меньше
54.9% (84)
Обе команды забьют
Да
40.52% (62)
Нет
59.48% (91)
Популярный счёт
2:0 Милан
41.7% (65)
2:1 Милан
23.1% (36)
3:1 Милан
10.9% (17)
1:0 Милан
10.3% (16)
3:0 Милан
5.8% (9)
4:1 Милан
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|4.20
|1.27
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.17
|1.74
|1.99
|1.88
|1.76
|2.14
|1.62
|2.40
|1.32
|3.35
|1.25
|4.00
|1.09
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|17.00
|1.01
|15.50
|1.02
|5.25
|1.17
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.62
|1.61
|—
|—
|1.95
|1.87
|—
|—
|1.60
|2.38
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.66
|1.19
|3.83
|1.26
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.88
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.42
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.56
|1.02
|14.01
|—
|—
|—
|—
|5.58
|1.17
|—
|—
|2.86
|1.47
|2.57
|1.56
|2.28
|1.69
|2.00
|1.91
|1.76
|2.18
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.25
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.25
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.05
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.13
|1.16
|5.18
|1.04
|10.70
|1.03
|12.25
|—
|—
|3.26
|1.38
|2.58
|1.56
|1.93
|1.98
|1.64
|2.39
|1.44
|2.98
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—