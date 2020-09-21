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Приветствую всех любителей футбола. В рамках первого тура итальянской Серии А нас ждет противостояние "Милана" и "Болоньи". Обновленный состав "россонери" ставит перед собой задачу выходить в Лигу чемпионов, но будет крайне сложно, ведь конкуренция в итальянской лиге сумасшедшая. Нужно миланцам набирать очки в каждой игре с самого первого тура, так что поединок обещает быть интересным. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!