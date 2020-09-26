Торино
2:4
Второй тайм: 67'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Аталанта
1:0
11' ГолБелотти Андреа
1:1
13' ГолГомес Алехандро
1:2
21' ГолМуриэль Луис
30' Желтая карточкаКальдара Маттиа
39' Желтая карточкаДзадза Симоне
1:3
42' ГолХатебур Ханс
2:3
43' ГолБелотти Андреа
2:4
55' ГолДе Рон Мартен
29
Мурру
Никола
88
Ринкон
Томас
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Траоре АмадНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
13'
1:1
21'
1:2
30'
39'
42'
1:3
43'
2:3
55'
2:4
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|2
|1
|2.
|Ринкон Томас
|0
|0
|3.
|Войвода Мергим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|1
|1
|2.
|Муриэль Луис
|1
|1
|3.
|Хатебур Ханс
|1
|1
|4.
|Сапата Дуван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|2.
|Линетти Кароль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара
Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино Торино 1:0 Удинезе Торино 1:1 Парма Наполи 2:1 Торино Милан 1:0 Торино Торино 1:3 Сампдория
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта
Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио Аталанта 4:1 Сассуоло Валенсия 3:4 Аталанта Лечче 2:7 Аталанта Аталанта 4:1 Валенсия Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта
Последние игры между собой
Торино: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|4:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Беневенто
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Торино
|2:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.00
|1.15
|4.30
|1.22
|13.00
|1.02
|2.12
|1.72
|2.02
|1.85
|1.78
|2.10
|7.77
|1.08
|1.33
|3.30
|2.85
|1.42
|1.10
|6.30
|4.20
|1.22
|1.02
|12.00
|1.82
|1.97
|1.23
|4.05
|1.05
|9.50
|1.01
|15.00
|—
|—
|12.75
|1.00
|4.80
|1.14
|3.80
|1.21
|2.44
|1.53
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.64
|2.40
|1.33
|3.38
|1.21
|3.88
|1.09
|6.40
|1.06
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.44
|1.18
|3.73
|1.26
|2.42
|1.59
|—
|—
|1.92
|1.94
|—
|—
|1.58
|2.44
|1.29
|3.54
|1.22
|4.05
|1.08
|6.37
|1.07
|7.07
|1.02
|13.44
|1.02
|13.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торино 2:4 Аталанта
Исход игры
Торино
5.8% (9)
Ничья
9% (14)
Аталанта
85.2% (132)
Тотал 2.5
Больше
68.83% (106)
Меньше
31.17% (48)
Обе команды забьют
Да
75.97% (117)
Нет
24.03% (37)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
48.4% (75)
1:3 Аталанта
14.2% (22)
0:2 Аталанта
10.3% (16)
0:1 Аталанта
9% (14)
1:1 Ничья
9% (14)
1:0 Торино
2.6% (4)
2:1 Торино
1.9% (3)
1:4 Аталанта
1.3% (2)
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