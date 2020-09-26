Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Муриэль Луис пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Войвода Мергим из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' Г О О О О Л - Хатебур Ханс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

41' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Дзадза Симоне получил желтую карточку от судьи

39' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Аталанта

32' Торино имеет хороший шанс забить.

31' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Кальдара Маттиа получил желтую карточку от судьи

30' Плохо сыграл Сиригу Сальваторе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Удар от ворот произведет Аталанта

26' Ох, нехорошо это выглядит. Белотти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Аталанта

23' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Г О О О О Л - Муриэль Луис изменил счет на табло!

19' Удар от ворот произведет Торино

19' Как он промахнулся? Госенс Робин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Удар от ворот произведет Торино

17' Какой промах! Сапата Дуван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

13' Г О О О О Л - Гомес Алехандро из команды Аталанта переиграл вратаря дальним ударом!

12' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Г О О О О Л - Белотти Андреа изменил счет на табло!

10' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Дзадза Симоне упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

7' Бошко Шутало ошибается в защите.

7' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Торино начинает с центра поля