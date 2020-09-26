Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Дабо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

45' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Сампдория

42' Мончини Габриэле из команды Беневенто плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

39' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Сампдория

36' Капрари Джанлука из команды Беневенто не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

36' Капрари Джанлука пробил со штрафного прямо в стенку

34' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

33' Г О О О О О Л - Кальдирола Лука ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

33' Плохо сыграл Тонелли Лоренцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Дабо Брайан хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

32' Ауджелло Томмазо получил желтую карточку от судьи

32' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Сампдория

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Тонелли Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Тонелли Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Глик Камил из команды Беневенто плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

28' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

25' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Головой пробил Мончини Габриэле , но голкипер отбил его в поле!

24' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Беневенто

21' Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали

21' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Мончини Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

16' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

14' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Янкто Якуб из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Квальярелла Фабио изменил счет на табло!

8' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Сампдория

7' Инсинье Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Тонелли Лоренцо из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

5' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ионице Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Летиция Гаэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Плохо сыграл Кальдирола Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сампдория начинает с центра поля