Сампдория
2:3
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Беневенто
1:0
8' ГолКвальярелла Фабио
2:0
18' ГолКоллей Омар
32' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
2:1
33' ГолКальдирола Лука
48' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
56' Желтая карточкаДабо Брайан
2:2
72' ГолКальдирола Лука
2:3
88' ГолЛетиция Гаэтано
89' Желтая карточкаРамирес Гастон
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
15
Глик
Камил
18
Daam
Foulon
14
Дабо
Брайан
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Daam FoulonЗащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
18'
2:0
32'
33'
2:1
48'
56'
72'
88'
2:3
89'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|1
|0.5
|2.
|Коллей Омар
|1
|0.5
|3.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|4.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кальдирола Лука
|2
|2
|2.
|Летиция Гаэтано
|1
|1
|3.
|Сау Марко
|0
|0
|4.
|Капрари Джанлука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|2
|0
|2.
|Рамирес Гастон
|1
|0
|3.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дабо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Беневенто
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория
Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево
Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.03
|8.50
|1.06
|2.70
|1.45
|2.21
|1.71
|7.77
|1.08
|1.73
|2.17
|1.50
|2.65
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.18
|5.50
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.02
|13.00
|8.90
|1.03
|8.00
|1.05
|3.54
|1.26
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.95
|—
|—
|1.51
|2.53
|—
|—
|1.35
|3.14
|—
|—
|1.14
|5.05
|—
|—
|1.11
|5.45
|—
|—
|1.01
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.38
|1.06
|7.97
|1.07
|3.81
|1.26
|3.06
|1.39
|—
|—
|2.09
|1.80
|—
|—
|1.63
|2.36
|—
|—
|1.42
|2.94
|—
|—
|1.19
|4.44
|—
|—
|1.14
|5.12
|—
|—
|1.06
|9.38
|—
|—
|1.05
|10.24
|1.01
|18.20
|1.01
|18.61
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.28
|3.02
|1.43
|2.35
|1.66
|2.02
|1.89
|1.78
|2.14
|1.55
|2.60
|1.49
|2.76
|2.96
|1.44
|2.43
|1.61
|1.90
|2.00
|1.56
|2.55
|1.76
|2.16
|1.48
|2.81
|1.43
|2.98
|1.59
|2.47
|1.47
|2.85
|—
|—
|1.14
|6.26
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|—
|—
|—
|—
|1.96
|1.84
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.16
|5.80
|1.60
|2.33
|—
|—
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.16
|5.15
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.16
|1.37
|—
|—
|2.13
|1.77
|—
|—
|1.51
|2.64
|1.16
|4.82
|1.11
|5.67
|—
|—
|1.02
|14.18
|1.02
|14.99
|—
|—
|3.16
|1.40
|2.59
|1.55
|2.03
|1.88
|1.63
|2.41
|1.45
|2.94
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.72
|2.19
|1.35
|3.36
|1.41
|3.02
|1.23
|4.42
Прогнозы на матч Сампдория 2:3 Беневенто
Исход игры
Сампдория
94.7% (143)
Ничья
4.6% (7)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
42.67% (64)
Нет
57.33% (86)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
34.4% (52)
1:0 Сампдория
27.8% (42)
2:0 Сампдория
26.5% (40)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Сампдория
2% (3)
3:1 Сампдория
2% (3)
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