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Сампдория
2:3
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
8' Гол
Квальярелла Фабио
2:0
18' Гол
Коллей Омар
32' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
2:1
33' Гол
Кальдирола Лука
48' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
56' Желтая карточка
Дабо Брайан
2:2
72' Гол
Кальдирола Лука
2:3
88' Гол
Летиция Гаэтано
89' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90'+6
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
8
Верре
Валерио
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
9
Бонаццоли
Федерико
27
Квальярелла
Фабио
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
18
Daam
Foulon
14
Дабо
Брайан
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
21
Мончини
Габриэле
Сампдория
4-4-2
Беневенто
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 1 0.5
2. Коллей Омар 1 0.5
3. Кандрева Антонио 0 0
4. Бонаццоли Федерико 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кальдирола Лука 2 2
2. Летиция Гаэтано 1 1
3. Сау Марко 0 0
4. Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 2 0
2. Рамирес Гастон 1 0
3. Ауджелло Томмазо 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Дабо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Беневенто 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория
Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево
Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Беневенто Серия A Сампдория 2:0 Беневенто Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 151
Сампдория 94.7% (143)
X 4.6% (7)
Беневенто 0.7% (1)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.35 1.80 5.00
3.75 1.80 11.00
1.85 3.82 5.15
2.02 3.54 3.59
4.09 1.62 5.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 8.40 1.03 8.50 1.06 2.70 1.45 2.21 1.71 7.77 1.08 1.73 2.17 1.50 2.65 3.35 1.31 1.18 5.50 2.04 1.77 1.02 11.00 1.16 5.10 1.02 13.00
8.90 1.03 8.00 1.05 3.54 1.26 2.75 1.45 1.96 1.95 1.51 2.53 1.35 3.14 1.14 5.05 1.11 5.45 1.01 10.00
9.38 1.06 7.97 1.07 3.81 1.26 3.06 1.39 2.09 1.80 1.63 2.36 1.42 2.94 1.19 4.44 1.14 5.12 1.06 9.38 1.05 10.24 1.01 18.20 1.01 18.61
3.92 1.28 3.02 1.43 2.35 1.66 2.02 1.89 1.78 2.14 1.55 2.60 1.49 2.76 2.96 1.44 2.43 1.61 1.90 2.00 1.56 2.55 1.76 2.16 1.48 2.81 1.43 2.98 1.59 2.47 1.47 2.85 1.14 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
1.96 1.84 2.15 1.70 1.16 5.80 1.60 2.33 1.07 8.40
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.77 1.16 5.15 1.11 6.40
3.16 1.37 2.13 1.77 1.51 2.64 1.16 4.82 1.11 5.67 1.02 14.18 1.02 14.99
3.16 1.40 2.59 1.55 2.03 1.88 1.63 2.41 1.45 2.94 2.10 1.79 1.72 2.19 1.35 3.36 1.41 3.02 1.23 4.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.08 1.28 3.45
4.25 1.22 2.77 1.44 1.73 2.05 1.33 3.30 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
1.72 2.13
Букмекер Да Нет
4.44 1.35
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Сампдория 2:3 Беневенто

Исход игры
Сампдория
94.7% (143)
Ничья
4.6% (7)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
42.67% (64)
Нет
57.33% (86)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
34.4% (52)
1:0 Сампдория
27.8% (42)
2:0 Сампдория
26.5% (40)
1:1 Ничья
3.3% (5)
3:0 Сампдория
2% (3)
3:1 Сампдория
2% (3)
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