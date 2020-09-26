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  3. Италия
Кальяри
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Лацио
0'
0:1
4' Гол
Лаццари Мануэль
51' Желтая карточка
Марин Рэзван
61'
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
33
Соттил
Рикардо
9
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Кальяри
4-3-3
Лацио
3-5-2

Ход матча

4'
0:1
Лаццари Мануэль
51'
Марин Рэзван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симеоне Джованни 1 0.5
2. Педро Жоао 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаццари Мануэль 1 1

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Фараго Паоло 1 0
2. Рог Марко 1 0
3. Нандес Найтан 1 0
4. Марин Рэзван 1 0
Лацио
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 0 0 0 0 0 100% (1)
 Лацио 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри
Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца
Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Аталанта 3:2 Лацио Лацио 7:2 Тернана Лацио 2:0 Болонья

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Лацио: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Лацио Серия A Кальяри 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Кальяри Серия A
Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лацио 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сампдория 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кальяри 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Беневенто 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 153
Кальяри 2% (3)
X 15% (23)
Лацио 83% (127)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Лацио
5.95
7.53
1.66
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
20.00 6.30 1.18
23.00 7.20 1.15
5.25 4.25 1.67
3.87 3.60 1.95
22.40 7.53 1.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.02 3.25 1.33 2.22 1.65 1.53 2.50 1.92 1.94 1.18 4.75 1.13 5.80 1.02 13.00 1.09 7.20 1.12 6.10 1.10 6.80
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.19 3.30 1.34 2.18 1.67 1.68 2.19 1.44 2.70 1.20 4.20 1.17 4.40 1.04 8.20
9.74 1.05 8.96 1.06 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.74 1.69 2.23 1.45 2.80 1.21 4.14 1.16 4.66 1.06 8.88 1.05 9.74 1.01 16.33 1.01 16.73
7.31 1.12 2.70 1.51 2.16 1.76 1.88 2.02 1.57 2.52 1.43 2.98 1.51 2.70 1.63 2.38 1.44 2.95 1.17 5.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.15 1.69 2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70
3.38 1.32 2.31 1.61 1.53 2.38 1.19 4.80 1.13 5.50
3.21 1.35 2.18 1.72 1.53 2.56 1.17 4.56 1.11 5.46 1.03 13.02 1.02 13.80
3.35 1.35 2.77 1.48 2.18 1.74 1.71 2.21 1.36 3.28 1.19 4.90 1.41 3.03 1.28 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.90 1.25 3.90
4.80 1.18 3.10 1.37 1.84 1.96 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
1.69 2.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
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Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Лацио

Исход игры
Кальяри
2% (3)
Ничья
15% (23)
Лацио
83% (127)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (101)
Меньше
33.55% (51)
Обе команды забьют
Да
78.95% (120)
Нет
21.05% (32)
Популярный счёт
1:2 Лацио
56.2% (86)
1:1 Ничья
13.1% (20)
0:1 Лацио
11.1% (17)
0:2 Лацио
7.2% (11)
1:3 Лацио
6.5% (10)
1:0 Кальяри
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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