Кальяри
0:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Сарденья Арена
Лацио
0:1
4' ГолЛаццари Мануэль
51' Желтая карточкаМарин Рэзван
24
Фараго
Паоло
10
Педро
Жоао
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
51'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|1
|0.5
|2.
|Педро Жоао
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаццари Мануэль
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фараго Паоло
|1
|0
|2.
|Рог Марко
|1
|0
|3.
|Нандес Найтан
|1
|0
|4.
|Марин Рэзван
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри
Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Лацио: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Кальяри 2:2 Лацио Серия A Лацио 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Лацио 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Лацио Серия A Кальяри 1:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лацио
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Беневенто
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.02
|3.25
|1.33
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.92
|1.94
|1.18
|4.75
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.09
|7.20
|1.12
|6.10
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|4.10
|1.19
|3.30
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.67
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.17
|4.40
|1.04
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.69
|2.23
|—
|—
|1.45
|2.80
|—
|—
|1.21
|4.14
|1.16
|4.66
|1.06
|8.88
|1.05
|9.74
|1.01
|16.33
|1.01
|16.73
|—
|—
|—
|—
|7.31
|1.12
|—
|—
|2.70
|1.51
|2.16
|1.76
|1.88
|2.02
|1.57
|2.52
|1.43
|2.98
|1.51
|2.70
|1.63
|2.38
|1.44
|2.95
|1.17
|5.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.69
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.53
|2.38
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.13
|5.50
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.18
|1.72
|—
|—
|1.53
|2.56
|—
|—
|1.17
|4.56
|—
|—
|1.11
|5.46
|1.03
|13.02
|1.02
|13.80
|3.35
|1.35
|2.77
|1.48
|2.18
|1.74
|1.71
|2.21
|1.36
|3.28
|1.19
|4.90
|1.41
|3.03
|1.28
|3.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Лацио
Исход игры
Кальяри
2% (3)
Ничья
15% (23)
Лацио
83% (127)
Тотал 2.5
Больше
66.45% (101)
Меньше
33.55% (51)
Обе команды забьют
Да
78.95% (120)
Нет
21.05% (32)
Популярный счёт
1:2 Лацио
56.2% (86)
1:1 Ничья
13.1% (20)
0:1 Лацио
11.1% (17)
0:2 Лацио
7.2% (11)
1:3 Лацио
6.5% (10)
1:0 Кальяри
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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