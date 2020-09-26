Второй тайм начался

Жуан Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

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Первый тайм

46' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Лацио

45' Жуан Педро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Лацио

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Голкипер мог бы сыграть и получше

38' Марусич Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Патрик наказан за толчок Жуан Педро

31' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

25' Удар от ворот произведет Кальяри

24' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Лацио

22' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Удар от ворот произведет Кальяри

19' Иммобиле Чиро нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

18' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

16' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Патрик мяч отрикошетил от ворот

13' Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Лацио

9' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Кальяри

8' Нандес Найтан из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Кальяри

6' Альберто Луис из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

4' Корреа Хоакин разрезает оборону соперника отличным пасом

3' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Корреа Хоакин из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

2' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Патрик из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

2' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

1' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля