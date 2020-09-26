Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Фиорентина
15
Янг
Эшли
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|1
|2.
|Кьеза Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|2.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|3.
|Миленкович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе
СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 3:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.03
|4.60
|1.17
|3.85
|1.27
|2.40
|1.61
|2.14
|1.76
|1.88
|1.98
|1.55
|2.48
|1.28
|3.65
|1.22
|4.30
|1.08
|7.10
|1.06
|7.70
|—
|—
|—
|—
|15.00
|1.02
|14.75
|1.02
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|2.41
|1.70
|—
|—
|1.75
|2.10
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.19
|4.95
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|10.24
|1.05
|4.24
|1.21
|3.54
|1.30
|2.28
|1.67
|—
|—
|1.79
|2.10
|1.50
|2.67
|1.24
|3.98
|1.18
|4.58
|1.07
|7.70
|1.06
|9.13
|1.02
|15.78
|1.02
|16.23
Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина
Исход игры
Интер Милан
93.6% (146)
Ничья
5.1% (8)
Фиорентина
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.04% (94)
Меньше
38.96% (60)
Обе команды забьют
Да
62.99% (97)
Нет
37.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
44.2% (69)
2:0 Интер Милан
22.4% (35)
1:0 Интер Милан
12.2% (19)
3:1 Интер Милан
10.9% (17)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Фиорентина
1.3% (2)
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