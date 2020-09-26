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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
95
Бастони
Алессандро
11
Коларов
Александар
15
Янг
Эшли
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
14
Перишич
Иван
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
17
Чеккерини
Федерико
22
Касерес
Мартин
25
Кьеза
Федерико
34
Амрабат
Софьян
5
Бонавентура
Джакомо
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
11
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
Интер Милан
3-4-1-2
Фиорентина
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 1 1
2. Кьеза Федерико 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 1 0
2. Чеккерини Федерико 1 0
3. Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 0 0 0 0 0 0
 Фиорентина 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Интер Милан 3:1 Торино Верона 2:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Болонья Интер Милан 6:0 Брешия Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:3 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Интер Милан
Фиорентина Последние 20 матчей: + = -
Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе
СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 1:1 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Милан Сампдория 1:5 Фиорентина Фиорентина 1:2 Аталанта

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Интер Милан 0:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Фиорентина Серия A Интер Милан 3:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рома Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Верона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" сыграет дома с флорентийской "Фиорентиной".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 156
Интер Милан 93.6% (146)
X 5.1% (8)
Фиорентина 1.3% (2)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Фиорентина
1.62
4.80
6.65
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.57 4.45 5.80
1.62 4.30 5.40
1.60 4.80 6.65
1.49 4.43 6.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.03 4.60 1.17 3.85 1.27 2.40 1.61 2.14 1.76 1.88 1.98 1.55 2.48 1.28 3.65 1.22 4.30 1.08 7.10 1.06 7.70
15.00 1.02 14.75 1.02 4.70 1.20 3.72 1.28 2.41 1.70 1.75 2.10 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.95 1.07 8.60
11.30 1.04 10.24 1.05 4.24 1.21 3.54 1.30 2.28 1.67 1.79 2.10 1.50 2.67 1.24 3.98 1.18 4.58 1.07 7.70 1.06 9.13 1.02 15.78 1.02 16.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.37 1.58 1.58 2.37 1.22 4.30
3.76 1.27 2.48 1.54 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.36 1.33 2.28 1.67 1.57 2.49 1.19 4.46 1.13 5.26 1.03 12.91 1.03 13.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.60 1.20 3.20 1.35 1.89 1.91 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.20
1.85 1.96
Букмекер Да Нет
4.40 1.23
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина

Исход игры
Интер Милан
93.6% (146)
Ничья
5.1% (8)
Фиорентина
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.04% (94)
Меньше
38.96% (60)
Обе команды забьют
Да
62.99% (97)
Нет
37.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
44.2% (69)
2:0 Интер Милан
22.4% (35)
1:0 Интер Милан
12.2% (19)
3:1 Интер Милан
10.9% (17)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Интер Милан
1.3% (2)
1:2 Фиорентина
1.3% (2)
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